Зобнин попросил руководство «Спартака» уменьшить его зарплату

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков заявил, что полузащитник «Спартака» попросил руководство клуба уменьшить его зарплату.

Невероятная история. Даже сложно поверить. Рассказали, что Зобнин пришёл к руководству клуба и попросил уменьшить ему зарплату.

С предлогом, что получает незаслуженно много. Писали, что у него было 3-3,3 млн евро в год. Теперь около двух миллионов. Контракт ещё на 3 года.