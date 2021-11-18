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Зобнин попросил руководство «Спартака» уменьшить его зарплату

вчера, 10:26

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков заявил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство клуба уменьшить его зарплату.

Невероятная история. Даже сложно поверить. Рассказали, что Зобнин пришёл к руководству клуба и попросил уменьшить ему зарплату.

С предлогом, что получает незаслуженно много. Писали, что у него было 3-3,3 млн евро в год. Теперь около двух миллионов. Контракт ещё на 3 года.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:26
Подлый фейк, а не поступок. Теперь парень устанет объясняться со всеми и всюду: по телефону, в сетях, на улице - где угодно.
морозз
морозз
вчера в 18:15
Ага а вот и Дзюба попросил уменьшить свой контракт с 10 млн евро в месяц до 9.9 млн! Таким темпом зарплаты Зобнина и Дзюбы скоро сравняются с зарплатой шахтёров в размере 30 тыс руб!
adekvat
adekvat
вчера в 16:16
Лож, П... и Провокация.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:47
Казаков, ты неправ оказался. Так себе инсайдер.
trimetil
trimetil ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:27
Допустим ты с хлеба на воду перебиваешься. Но, есть ведь знакомые, которые, например, новый автомобиль покупали. Им тоже говорил, чтобы в детдом эти деньги отдали? И не надо указывать, какие мне вопросы задавать.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:56
Ну хоть у кого-то совесть ещё осталась! Ждём последователей примера Зобнина.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:53
Удивительная история. Если это так то красавчик Зобнин но верится с трудом.
h8you
h8you ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 13:48
этим государство должно заниматься,а не дворцы строить
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 13:46
По его способностям он должен бесплатно играть....
YVG
YVG
вчера в 13:38
Это Зобнин должен платить спартаку за свою убогую игру на публику.
4RT
4RT
вчера в 13:35
Ещё розгами выпороть за плохую игру
ОПС
ОПС
вчера в 13:33
Что то верится с большим трудом.
Владимир 77
Владимир 77 ответ Про-сто болель-щик (раскрыть)
вчера в 13:29
Дзюба то как раз свой конец показывал)
leonidspb1958
leonidspb1958
вчера в 13:27
Вот хитропопый лизун......вызывает отвращение...
Ironigor
Ironigor ответ trimetil (раскрыть)
вчера в 13:25, ред.
А ты знаешь мои доходы ???
Когда была возможность, всегда делился , если тебя это сильно интересует. И больше никогда не задавайте такие вопросы, если не знаешь о человеке ничего, от слова Абсолютно ! Спасибо тебе за понимание.
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:24
"По данным Metaratings.ru, переговоров о пересмотре текущего контракта представители Зобнина не начинали. Речь может идти о новом соглашении, так как в «Спартаке» планируют оптимизировать финансовые затраты на зарплаты игроков.
«Мы не комментируем детали контрактов с футболистами», – сообщил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов на запрос Metaratings.ru."
Источник ничем наверное не хуже и не лучше телеграм-канала Ильи Казакова. А копий на три страницы наломали.
af5c2s8rggwf
af5c2s8rggwf
вчера в 13:20
Что-то не особо верится
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 13:12
Так то у нас от сталинских премий никто не отказывался, даже при Хрущеве никто ничего не возвращал.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 13:04
Если это правда, то "утечка" на счёт снижения это да, тренд для остальных
trimetil
trimetil ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:01
Сам-то в детские дома что нибудь перечислял?
yrasikos22
yrasikos22 ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 13:01, ред.
А какая разница 2 или 3 уменьшение просто позволит ему ещё больше не работать и получать меньше критики,типа кто больше получает тот пускай и пашет...
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
вчера в 12:51
И все равно мы не довольны 🤷🏻
Конечно мог бы перечислять эти деньги на детдома, или что нибудь. Но это тоже поступок может на других повлияет
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:50
Ага и столько же нуждающихся бы появилось сколько этих денег бы он отдавал.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 12:46
Неужели не него так повлиял последний матч с Хорватией, где он увидел, чего они на самом деле стоят?...
13 RUS
13 RUS
вчера в 12:46
Как решил, так решил, но лучше бы помощь оказывал на этот лям, детям на лечение
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:41
Философский вопрос... Избавился от излишнего зла.
d1metras
d1metras
вчера в 12:32
Ну если это правда, то респект ему. Молодец!!! Теперь слово за остальными молодыми миллионерами,которые не заслуженно много получают.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:29
Ну очень неожиданный поступок.
Про-сто болель-щик
Про-сто болель-щик
вчера в 12:29
Решил задать тренд для остальных. Очередь из желающих растянулась, конца не видно. Первый Дзюба...
санек002
санек002 ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 12:25
не исключаю что будет опровержение и что мы его не так поняли
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