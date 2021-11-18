Зобнин попросил руководство «Спартака» уменьшить его зарплату

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков заявил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство клуба уменьшить его зарплату.
Невероятная история. Даже сложно поверить. Рассказали, что Зобнин пришёл к руководству клуба и попросил уменьшить ему зарплату.
С предлогом, что получает незаслуженно много. Писали, что у него было 3-3,3 млн евро в год. Теперь около двух миллионов. Контракт ещё на 3 года.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!
Но был и другой вариант у Р.Зобнина, получать зарплату согласно контракта, а деньги от которых он отказался отдавать остро нуждающимся, к примеру тяжело больным людям на операцию...
Но это его выбор, и не будем его осуждать за его выбор, в любом случае поступил достойно....
Но был и другой вариант у Р.Зобнина, получать зарплату согласно контракта, а деньги от которых он отказался отдавать остро нуждающимся, к примеру тяжело больным людям на операцию...
Но это его выбор, и не будем его осуждать за его выбор, в любом случае поступил достойно....