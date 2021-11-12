Потенциал «Ньюкасла», скупость «Тоттенхэма» и безысходность «Эвертона». Финансы в АПЛ

1636749712

12 ноября 2021, 23:41

Клубы АПЛ в целом вписываются в финансовый фэйр-плей. Но не все одинаково успешно. «Соккер.ру» присматривается к денежным ресурсам.

Появление в чемпионате Англии очередного богатого клуба подняло вопрос о том, сможет ли «Ньюкасл», приобретенный бизнесменами из Саудовской Аравии, ворваться в борьбу сильнейших. Во многом это зависит от тех покупок, которые совершат «сороки». А это дело часто упирается в финансовый фэйр-плей. Специалисты из Ливерпульского университета провели исследование, чтобы понять, сколько денег по правилам фэйр-плей смогут потратить английские клубы в 2022 году. И цифры получились любопытными.

Чистые цифры

Аналитики использовали финансовую отчетность клубов в период с 2010 по 2020 год. Это позволяет рассчитать допустимые затраты на трансферы и зарплаты игроков на следующий год. Даже на три года. Если учесть сдвиг в учете официальными органами финансовых показателей.

Если брать в расчет показатели «Большой шестерки», то за десять лет успешнее остальных выглядел «Тоттенхэм». Он смог получить за десять лет 401 миллион фунтов стерлингов чистой прибыли до налогообложения. На втором месте «Арсенал» с 234,4 миллиона, далее расположились «Ливерпуль» (172,4 млн) и «Манчестер Юнайтед» (128 млн).

А вот «Челси» и «Манчестер Сити» по прибыли за десять лет оказались в большом минусе – 246,3 млн фунтов и 441,5 млн соответственно. В большей мере «шпоры» смогли достичь такого показателя благодаря экономии на зарплатах и трансферах. За те же десять лет они лишь 55 процентов от получаемого дохода тратили на эти цели. «Манчестер Юнайтед» тратил 65 процентов, «Арсенал» — 69 процентов, «Ливерпуль» — 76 процентов, «Челси» — 88 процентов, а «Манчестер Сити» — невероятные 97 процентов.

Но это что касается «Большой шестерки». Расчет допустимых по финансовому фэйр-плей трат проводился для всех клубов АПЛ . И там лидирует «Тоттенхэм». При желании владельцы «шпор» могут без санкций потратить 400 миллионов фунтов, далее следуют «Ливерпуль» (273 млн), «Манчестер Юнайтед» (243 млн), «Челси» (241 млн), «Арсенал» (201 млн), «Бернли» (171 млн) и «Ньюкасл» (166 млн).

Остальные клубы могут позволить себе менее 100 миллионов фунтов трат. Например, «Манчестер Сити» — только 84 млн, «Лестер» — 79 млн. Хуже всего окно возможностей у «Астон Виллы» (5 миллионов) и «Эвертона». «Ириски» вообще стали единственными в Англии, у кого перерасход допустимых трат на 35 миллионов фунтов.

Скупой не платит

Уверенное лидерство «Тоттенхэма» в этих расчетах вряд ли сильно обрадует болельщиков. Ведь допустимость этих трат финансовым фэйр-плей совсем не означает, что такие деньги у владельцев есть, или что они их готовы действительно тратить.

«У „шпор“ хорошая бизнес-модель, а не модель для завоевания трофеев, — сказал ведущий автор исследования Киран Магуайр. – Дэниел Леви великолепно управлял клубом как бизнесом, но если вы хотите от команды чего-то большего, это не идеальный подход. Если они счастливы быть шестыми, например, тогда все прекрасно».

Но вряд ли место в шестерке – предел мечтаний даже для скупых боссов «Тоттенхэма». Приглашение Антонио Конте на тренерский пост вселяет в фанатов надежду на то, что придут и большие покупки. Ведь из своих предыдущих клубов итальянец уходил во многом из-за несогласия с теми возможностями, в том числе касающимися закупок, которые ему предоставляли боссы «Интера», «Челси» и «Ювентуса».

Приходя в «Тоттенхэм», он должен был получить определенные гарантии. Насколько они существенны, должен показать уже январь и его трансферное окно. В Англии поговаривают, что Конте уже составил список желаемых приобретений, и ему позволят обновить команду уже зимой. Конте не пошел бы в «Тоттенхэм», если бы ему сказали, что дополнительных инвестиций не будет, а рассчитывать придется лишь на тех, кто есть сейчас.

К тому же зреющее недовольство болельщиков «Тоттенхэма» будет еще больше разогрето этим исследованием. Фанаты и так догадывались, что на клубе боссы экономят, а теперь понимают, насколько велика экономия. Инициативная группа фанатов опубликовала вопросы, которые имеют болельщики к руководству, но встреча с ними так и не состоялась. Они хотели обсудить стратегию и будущее клуба.

Скрытые возможности

Теперь обращаем внимание на «новых богачей», на «сорок». Возможности для трат у «Ньюкасла» неплохие – 166 миллионов фунтов. Но это было по показателям до 2020 года включительно. Можно предположить, что новые владельцы вольют еще денег до конца года, заключив коммерческие спонсорские контракты.

Уже сформирована новая команда управленцев, по оценкам аналитиков, «Ньюкасл» с ними сможет привлекать дополнительно 100 миллионов фунтов в год на спонсорских контрактах. У предыдущего руководства репутация была не самая положительная, в том числе поэтому с ним коммерческие партнеры не хотели связываться. Так что возможности вырастут.

Можно сойтись на сумме в 200 миллионов фунтов. Но и это уже очень внушительно. И бояться финансового фэйр-плей не придется, что очень важно. Ведь мы уже знаем о проблемах, с которыми могут сталкиваться средние и небольшие клубы, получая богатых владельцев. Они теоретически могут тратить много, но их старые финансовые показатели не позволяют этого делать.

Поэтому либо нужны хитрости на грани фола и нарушений, либо нужно огромное терпение и выстраивание строгой бизнес-модели, а всякие шейхи не очень любят ждать и терпеть, либо интерес к проекту быстро угасает. Собственно, поэтому сам финансовый фэйр-плей, в том числе критиковался. Он своей механикой поддерживает уже богатые клубы и мешает взрывному росту и вливанию средств в середняков и аутсайдеров.

Анализ показывает, что у «Ньюкасла» таких ограничений особо нет. Особенно если учесть тот самый зазор, который правила все же допускают – это выход до минус 105 миллионов фунтов в течение трех лет. Тогда у «Ньюкасла» допустимые траты вырастают примерно до 300 миллионов. Этого вполне хватит на раскачку, чтобы появились результаты и более статусные спонсоры, более богатые партнеры, что приведет к вырастанию нового топового клуба.

Возможности такие есть – они уступают «Тоттенхэму», но значительно выше, чем у «Манчестер Сити», аналогичны «Арсеналу», «Челси», «Манчестер Юнайтед». Другое дело, что нужно грамотно разложиться по этому окну возможностей, не распихать все бездумно в первое же трансферное окно. Но это уже тема совсем другого разговора. И, если верить английским СМИ , в январе «сороки» потратят не более 50 миллионов фунтов.

Столкновение с ограничениями

Мы вскользь выше упомянули тех, кто на пороге возможных ограничений. На самом деле их эффект уже можно заметить. Например, «Эвертон», который ушел в минус, минувшим летом почти не проявлял активности на рынке. Именно поэтому. Он много потратил в предыдущие годы и пока не смог компенсировать эти расходы. Летом 2021 года «Эвертон» получил прибыль от трансферов в размере 12,6 миллиона фунтов, но за предыдущие три сезона понес чистый убыток в размере 157,3 миллиона, совершая не самые эффективные закупки. Так что слухи о Головине в «Эвертоне» могут ими и остаться.

Также стоит еще раз подчеркнуть, что это лишь возможности трат. Например, совершенно ясно, что способный по финансовому фэйр-плей потратить 171 миллион фунтов «Бернли» этого делать не станет. Потому что «на руках» у клуба таких денег сейчас попросту нет – как минимум для закупки игроков. Так что речь о своеобразном пространстве для маневра.