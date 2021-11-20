Бердыев — самый высокооплачиваемый тренер в Казахстане

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев является самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Казахстана.
Зарплата 69-летнего специалиста составляет около 600 000 долларов в год. Он получает намного больше, чем другие тренеры в Казахстане.
Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев является самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Казахстана.
Зарплата 69-летнего специалиста составляет около 600 000 долларов в год. Он получает намного больше, чем другие тренеры в Казахстане.
Я понимаю, что в Казахстане другие расценки, чем в РПЛ. Но вопрос. Причем здесь КББ!? Топовый тренер. 2-х кратный чемпион России. И с Ростовом был бы чемпионом, если в 2016-ом, засчитали гол в ворота Акинфеева, Рубином в последнем туре, в параллельном матче. Только вот тогда ВАРа не было.
Снимал скальпы с топовых тренеров Европы.
Почему ему должны платить меньше Божевича в Казахстане?)
Все, эти разговоры про з/пл Бердыева, это одна и та же схема недоброжелателей. Потом будут ожидание, когда тренер споткнется и они появятся вновь, разговоры про з/пл тренера.
Я понимаю, что в Казахстане другие расценки, чем в РПЛ. Но вопрос. Причем здесь КББ!? Топовый тренер. 2-х кратный чемпион России. И с Ростовом был бы чемпионом, если в 2016-ом, засчитали гол в ворота Акинфеева, Рубином в последнем туре, в параллельном матче. Только вот тогда ВАРа не было.
Снимал скальпы с топовых тренеров Европы.
Почему ему должны платить меньше Божевича в Казахстане?)
Все, эти разговоры про з/пл Бердыева, это одна и та же схема недоброжелателей. Потом будут ожидание, когда тренер споткнется и они появятся вновь, разговоры про з/пл тренера.