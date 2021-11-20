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Бердыев — самый высокооплачиваемый тренер в Казахстане

вчера, 18:07

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев является самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Казахстана.

Зарплата 69-летнего специалиста составляет около 600 000 долларов в год. Он получает намного больше, чем другие тренеры в Казахстане.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:52
это вовсе не много для хорошего тренера !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ SinonSinon (раскрыть)
вчера в 19:14
Такие бабки получал примерно Божович в свое время в РПЛ).
Я понимаю, что в Казахстане другие расценки, чем в РПЛ. Но вопрос. Причем здесь КББ!? Топовый тренер. 2-х кратный чемпион России. И с Ростовом был бы чемпионом, если в 2016-ом, засчитали гол в ворота Акинфеева, Рубином в последнем туре, в параллельном матче. Только вот тогда ВАРа не было.
Снимал скальпы с топовых тренеров Европы.
Почему ему должны платить меньше Божевича в Казахстане?)
Все, эти разговоры про з/пл Бердыева, это одна и та же схема недоброжелателей. Потом будут ожидание, когда тренер споткнется и они появятся вновь, разговоры про з/пл тренера.
SinonSinon
SinonSinon ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:59
Вот полностью с Вами согласен. То есть в РПЛ некоторые тренеры по 1,5-2 млн. евриков получают, не зависимо от результата - это норм. А 600 тыс. долларов - это "зашибись" как много для хорошего тренера
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:55
Хороший тренер, он и больше заслуживает, удачи ему в Казахстане!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:33
А он деньги и в РПЛ сильно любил, из-за этого и не поладил сначала в Ростове, а потом в Казани. Но поезд его давно ушел.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:16
И, что из этого?). Хорошему тренеру, хорошую з/пл
Как говорится:
"Каждому по способности! Каждому по труду!"
И вообще, как касается з/пл Бердыева, новость тут, как тут. А других вестей со стана клуба не бывает?). Победы над Астаной в Кубке?).
протон
протон
вчера в 18:13
43 миллиона в год.) не плохо в рублях
drug01
drug01
вчера в 18:10
Очень опытный тренер
drug01
drug01
вчера в 18:09
Он знает своё дело
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:08
ГДе большие деньги, там и "ипподром".
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