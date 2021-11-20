Бердыев — самый высокооплачиваемый тренер в Казахстане

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вчера, 18:07

Главный тренер «Кайрата» является самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Казахстана.

Зарплата 69-летнего специалиста составляет около 600 000 долларов в год. Он получает намного больше, чем другие тренеры в Казахстане.