Зарплата Дани Алвеса будет наименьшей среди игроков «Барселоны»

Защитник Дани Алвес, вернувшийся в «Барселону», согласился на низкую зарплату ради возвращения в каталонский клуб.
Diario Sport утверждает, что фиксированная часть зарплаты 38-летнего игрока будет самой низкой в команде. Однако в контракте Дани прописаны бонусы, которые будет зависеть в том числе от достижений и выигранных трофеев.
Изначально Алвес хотел подписать контракт на год, до начала ЧМ-2022, однако согласился на договор до конца сезона.
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Как говорится: "сначала не понял, потом тоже не понял"
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Как говорится: "сначала не понял, потом тоже не понял"
просто показывать и ничего не дать, здесь дело в другом, в желании быть полезным
что то изменить в клубе к лучшему, а там глядишь и Месси подтянется в качестве
игрока-легенды, воспитанника Барселоны, будущего тренера!!!
просто показывать и ничего не дать, здесь дело в другом, в желании быть полезным
что то изменить в клубе к лучшему, а там глядишь и Месси подтянется в качестве
игрока-легенды, воспитанника Барселоны, будущего тренера!!!
Вот таким образом и должны подписываться контракты с игроками и главными тренерами команд...
Минимальная зарплата, всё остальное это бонусы за достигнутые результаты матчей, за выигранные трофеи, и в контракте должен быть прописан пункт, на каких условиях руководство может расторгнуть контракт с игроком и главным тренером без выплаты неустойки...
Тогда и не будут игроки и тренеры получать зарплаты, которые не зарабатывают, и миллионы в качестве неустойки, за то, что они не выполнили свою работу согласно контракта...
Вот только дождёмся ли мы этого когда-либо?!
А Дани Алвес заслуживает уважение! Игрок, который пришёл не за деньгами, а который не на словах, а на деле пришёл помочь своей любимой команде, которая оказалась в финансовом и игровом кризисе!
Вот таким образом и должны подписываться контракты с игроками и главными тренерами команд...
Минимальная зарплата, всё остальное это бонусы за достигнутые результаты матчей, за выигранные трофеи, и в контракте должен быть прописан пункт, на каких условиях руководство может расторгнуть контракт с игроком и главным тренером без выплаты неустойки...
Тогда и не будут игроки и тренеры получать зарплаты, которые не зарабатывают, и миллионы в качестве неустойки, за то, что они не выполнили свою работу согласно контракта...
Вот только дождёмся ли мы этого когда-либо?!
А Дани Алвес заслуживает уважение! Игрок, который пришёл не за деньгами, а который не на словах, а на деле пришёл помочь своей любимой команде, которая оказалась в финансовом и игровом кризисе!