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Зарплата Дани Алвеса будет наименьшей среди игроков «Барселоны»

вчера, 16:11

Защитник Дани Алвес, вернувшийся в «Барселону», согласился на низкую зарплату ради возвращения в каталонский клуб.

Diario Sport утверждает, что фиксированная часть зарплаты 38-летнего игрока будет самой низкой в команде. Однако в контракте Дани прописаны бонусы, которые будет зависеть в том числе от достижений и выигранных трофеев.

Изначально Алвес хотел подписать контракт на год, до начала ЧМ-2022, однако согласился на договор до конца сезона.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:34
Изначально Алвес хотел подписать контракт на год, до начала ЧМ-2022, однако согласился на договор до конца сезона.
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Как говорится: "сначала не понял, потом тоже не понял"
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:32
Месси это не интересует, для Меськи важны деньги, а не какая-то Барселона.
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 22:12
Мне бы такую!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:32
У него хватает денег, сейчас можно ради удовольствия поиграть
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:06
Не удивлюсь, если он окажется самым полезным игроком по итогам сезона )))
shur
shur
вчера в 18:48
...чел давно заработал себе на безбедную старость, одних титулов достаточно
просто показывать и ничего не дать, здесь дело в другом, в желании быть полезным
что то изменить в клубе к лучшему, а там глядишь и Месси подтянется в качестве
игрока-легенды, воспитанника Барселоны, будущего тренера!!!
Сантус
Сантус
вчера в 17:45, ред.
Алё,писали что зарплата будет один евро...)И питание в столовке на базе..
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:10, ред.
...фиксированная часть зарплаты 38-летнего игрока будет самой низкой в команде. Однако в контракте Дани прописаны бонусы, которые будет зависеть в том числе от достижений и выигранных трофеев...

Вот таким образом и должны подписываться контракты с игроками и главными тренерами команд...

Минимальная зарплата, всё остальное это бонусы за достигнутые результаты матчей, за выигранные трофеи, и в контракте должен быть прописан пункт, на каких условиях руководство может расторгнуть контракт с игроком и главным тренером без выплаты неустойки...
Тогда и не будут игроки и тренеры получать зарплаты, которые не зарабатывают, и миллионы в качестве неустойки, за то, что они не выполнили свою работу согласно контракта...

Вот только дождёмся ли мы этого когда-либо?!

А Дани Алвес заслуживает уважение! Игрок, который пришёл не за деньгами, а который не на словах, а на деле пришёл помочь своей любимой команде, которая оказалась в финансовом и игровом кризисе!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:55
Каждому по способностям,каждому по труду,или както так,не помню точно!
3ton
3ton
вчера в 16:26
Пике , Алвес …
Cat01
Cat01
вчера в 16:25
Он после догонит
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 16:24
В 38 вообще играть на таком уровне радость! Успехов человеку с мотором!
Брулин
Брулин
вчера в 16:23
Зато по титулам ему нет равных . Легенда
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:22
В его возрасте надо радоваться и этой зарплате.
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