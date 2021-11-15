Зарплата Дани Алвеса будет наименьшей среди игроков «Барселоны»

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вчера, 16:11

Защитник , вернувшийся в «Барселону», согласился на низкую зарплату ради возвращения в каталонский клуб.

Diario Sport утверждает, что фиксированная часть зарплаты 38-летнего игрока будет самой низкой в команде. Однако в контракте Дани прописаны бонусы, которые будет зависеть в том числе от достижений и выигранных трофеев.