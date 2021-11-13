Газизов рассказал об уровне зарплат в «Уфе»

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вчера, 12:10

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию СМИ по поводу зарплат игроков в башкирском клубе. По данным Salary Sport, годовая зарплатная ведомость «Уфы» составляет около 9,2 млн евро в год.

Сообщалось, самая большая зарплата в «Уфе» у вратаря — примерно 1,1 млн евро в год. В топ-5 по уровню зарплат входят защитник (914 тысяч евро), полузащитники , и защитник (у всех — 670 тысяч евро).