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Газизов рассказал об уровне зарплат в «Уфе»

вчера, 12:10

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию СМИ по поводу зарплат игроков в башкирском клубе. По данным Salary Sport, годовая зарплатная ведомость «Уфы» составляет около 9,2 млн евро в год.

Сообщалось, самая большая зарплата в «Уфе» у вратаря Александра Беленова — примерно 1,1 млн евро в год. В топ-5 по уровню зарплат входят защитник Боян Йокич (914 тысяч евро), полузащитники Остон Урунов, Олег Иванов и защитник Джемал Табидзе (у всех — 670 тысяч евро).

Это неправда. Я видел эту информацию, она совсем не соответствует действительности. Цифры, которые там указаны, намного выше, чем на самом деле.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:48
Оказывается в Уфе все получают по 50 тыс руб в месяц и живут скромно и по средствам
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:24
Половина оседает в кармане Газизова.
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