Газизов рассказал об уровне зарплат в «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию СМИ по поводу зарплат игроков в башкирском клубе. По данным Salary Sport, годовая зарплатная ведомость «Уфы» составляет около 9,2 млн евро в год.
Сообщалось, самая большая зарплата в «Уфе» у вратаря Александра Беленова — примерно 1,1 млн евро в год. В топ-5 по уровню зарплат входят защитник Боян Йокич (914 тысяч евро), полузащитники Остон Урунов, Олег Иванов и защитник Джемал Табидзе (у всех — 670 тысяч евро).
Это неправда. Я видел эту информацию, она совсем не соответствует действительности. Цифры, которые там указаны, намного выше, чем на самом деле.