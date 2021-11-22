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Тен Хаг представил руководству «Ман Юнайтед» свои идеи развития команды

вчера, 16:17

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» в качестве кандидата на пост наставника после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

Manchester Evening News сообщает, что 51-летний специалист уже представил МЮ свое видение развития команды и потенциальных изменений.

Тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
don_surio
don_surio ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 17:47
Аякс в ЛЧ играет, але.
112910415
112910415
сегодня в 06:51
выдуманная новость, сам тренер отрицает
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 19:20
Хороший тренер. Он мог бы и Барселону тренеровать. Его Аякс очень классно смотрится.
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:45
реанимировал бы ВандеБека?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:23
Тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, похоже, не одобрил сообщения о его связи с вакансией в «Манчестер Юнайтед».

Уле Гуннар Сульшер расстался с гигантами Премьер-лиги после очередного поражения в минувшие выходные - 4:1 от Уотфорда. Давление на норвежца нарастало в течение нескольких недель, и проигрыши от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» ему не помогли, но поражение от «Уотфорда» оказалось последней каплей для иерархии «Юнайтед».

Теперь Тен Хаг входит в число имен, связанных с этим постом, но он по-прежнему привержен своей работе в «Аяксе».

«Я сосредоточен на своей команде», - сказал Тен Хаг в интервью, когда его спросили о тренерской работе в «Манчестер Юнайтед».

«У нас отличная команда, и мы хотим многого добиться. Мы хотим бороться за титулы».

«Я сосредоточен на «Аякс», остальное только отвлекает. Я ожидаю, что мои игроки сосредоточатся на «Аякс», поэтому я должен подавать правильный пример и делать то же самое».

«Странно [постоянно спрашивать о работе], потому что я ничего не слышал, поэтому не могу думать об этом».
Ironigor
Ironigor ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:02
Это ответ насчёт Утрехта и Твенте совсем по другому поводу и не тебе был адресован. А насчёт Тен Хага и его работы всё можешь найти в интернете. У меня сложилось своё мнение, а у тебя видимо своё. Вот и всё. На этом спасибо тебе.
allemz
allemz ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:55
Cам себе противоречишь, приводя в пример Утрехт и Твенте типо чем не конкуренты, после слов мол Аякс лучше сам по себе с заделом. Потом пишешь, что не хочешь спорить и ушел. Ох, устаю от соккера.
Ironigor
Ironigor ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:52
Что-то я сейчас уже ничего не понимаю. Я же говорю что лучшая школа у Аякса и естественно, что и игроков хороших покупают именно у них и цены естественно больше . В чём подвох ??? Или мы друг друга не поняли. Всё я нехочу больше спорить , тем более по клавишам телефона ☎️. Спасибо дружище за понимание.
allemz
allemz ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:40
Не смущает, что самый дорогой игрок Утрехта или Твенте уходит максимум за 2 ляма, а Аякса за 80 лямов? Есть разница с точки зрения конкурентного рынка?
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:35
А как же Фейенорд, Утрехт Твенте.
Ну если так рассуждать то в Бундеслиги тоже одна Бавария и чуть чуть Боруссия и что . Я вообще-то речь вёл за школу клуба Аякса и что они своих воспитанников воспитывают и продают, и это один из лучших бизнес проектов, сродним с Ред Буллом .
allemz
allemz ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:27
Мы разбирали характер его работы и всего клуба, а не дряхлость конкурентов и самого чемпионата. Лестер тоже не промах, но мы не сравниваем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:27
Учти, что ПСВ в давнем кризисе, а больше конкурентов у них в принципе нет, и тогда встаёт вопрос - а стоит ли вообще смотреть на Нидерланды? Вот их игра в ЛЧ больше ответов даёт.
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 17:26
Возможно, лучший вариант для МЮ на сегодняшний день.
Ironigor
Ironigor ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:25
Ещё раз, - "причём до этого стать чемпионом клубу не удавалось пять лет, а выиграть Кубок — девять".и установить рекорд результативности для голландских команд .!!!
allemz
allemz ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:22, ред.
В смысле помешал лишь гостевой гол? Их шпоры разобрали на атомы, они как раз были готовы к Аяксу. Если помнишь, команда не действовала как целая и собранная, тупо как детишки играли. Это говорит, что тактики не было, на индивидуалках Нереса, Зиеша и Тадича бежали бездумно в атаку, но удивлять кого-либо было уже поздно, фарт иссяк. И ты скинул список достижений и все они приходятся на 2019 год, когда он как раз таки сверкнул с командой. Что было потом, всем известно, не будем повторяться. Таким одномоментным мгновением может любой средний тренер похвастаться. О чем чем-то другом мне может говорить данная статистика? Разве что поколение хорошее собралось на его период тренерства в Аяксе в совокупности с прочими обстоятельствами?
Сантус
Сантус
вчера в 17:20
Уверен в одном,кто бы не возглавил МЮ,хейт ему обеспечен...))
Ironigor
Ironigor ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:14
Просто статистика.
Под руководством Эрика «Аякс» провёл лучший сезон в двадцать первом столетии, выиграв «золотой дубль» (причём до этого стать чемпионом клубу не удавалось пять лет, а выиграть Кубок — девять) и установить рекорд результативности для голландских команд. Кроме того, «аяксиды» преподнесли громкую сенсацию в Лиге чемпионов, впервые за тринадцать лет выйдя в плей-офф турнира и дойдя до полуфинала, выбив из турнира «Реал Мадрид» и «Ювентус». Выйти в финал турнира подопечным Тен Хага помешал лишь гостевой гол от «Тоттенхэма», пропущенный на последних секундах матча.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:10
Тен Хаг представил руководству «Ман Юнайтед» свои идеи развития команды .
Тен Хагу всего пятьдесят один год , но за его плечами огромная футбольная карьера. Начиная от футболиста до тенера . И путь его начался как тренера в Твенте ,где в своё время начинал в профессиональном футболе . Знает всё о развитии от детско - юношеского футбола до главной команды Аякса , самой титуловоной команды Голландии. Не буду перечислять все достижения Ден Хага , но стал с Аяксом Чемпионом Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019
И как лучший тренер был удостоен самой престижной футбольной премией Голландии имени Ринуса Михелса два раза 2016, 2019. И это в свои то 51 год.
Голландская футбольная школа Аякса является на сегодняшний день одной из самых перспективных и самых бизнес превликательных . Большая часть воспитанников Аякса сейчас играют в лучших чемпионатах мира . Так что предложения Тен Хага для руководства МЮ должны будут для них очень интересны . Если вообще эта новость действительно имеет место быть. Время покажет. Всем Добра !
allemz
allemz ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 17:00, ред.
Поубавить спеси, надоела необоснованная похвала и вешание ярлыков
allemz
allemz ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 16:59
Всем кто кричит, что тен Хаг тренер-строитель. Если он такой, то почему не пошел в Ньюкасл строить с нуля, а повелся на стретфордский зов с холодильниками по 80 лямов и с 90-лямным Санчо на банке? Очевидно, дело не в деньгах, а к прикованности его к готовым решениям. Дело в том, что шаблон Аякса был и до него, ничего кардинального он не привносил, ему давали товар, его дело и аккуратно расставить. Странные функции у "строителя", не так ли? Прочти методики работы всего комплекса Аякса, поймешь. В МЮ тоже самое будет делать, укладывать товар и ожидать результат, благо недешевый товар и качеством повыше. Сам уровень голландского чемпионата не предполагает выработки каких-то новых идей, нагружая тебя когнитивно. А в Европе после случайного прохода в полуфинал по нисходящей пошли дела, что было ожидаемо.
Валенсии слил квал и вылетел в ЛЕ, а тут Сульшера уволили, можно свинтить на его место и как-то сгладить свою неудачу в глазах будущих работодателей. Если он раньше не хотел никуда уходить, крича о чести, то чего сейчас-то спохватился?
Van Vanovich
Van Vanovich ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:46
Что ты так взъелся на него??))
allemz
allemz ответ don_surio (раскрыть)
вчера в 16:44, ред.
Какой шорох? Мда, он после неожиданного захода в ЛЧ и ожидаемого слива шпорам больше ничего не сделал. В прошлом сезоне все были готовы к ним, облажались дико. А в этом сезоне вообще упал в ЛЕ, не доходя до групповой стадии ЛЧ
allemz
allemz
вчера в 16:41
Ору, более чем уверен, провалится психологически, власть инстаграмщиков в клубе укоренилась до невиданных масштабов, съедят голландского Гисдоля и не подавятся. Пару разгромчиков от Уотфорда и сбежит в слезах из Альбиона
LOpp
LOpp
вчера в 16:36
Тен Хаг хороший вариант
don_surio
don_surio
вчера в 16:29, ред.
Мне будет очень жаль Аякс. Справедливым было бы доработать до конца сезона. И наводить дальше шорох в ЛЧ.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 16:24
Лучше не найти - надо брать!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:23
А вдруг возьмут его.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:21
История у него есть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:20
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