Тен Хаг представил руководству «Ман Юнайтед» свои идеи развития команды .

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» в качестве кандидата на пост наставника после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.
Manchester Evening News сообщает, что 51-летний специалист уже представил МЮ свое видение развития команды и потенциальных изменений.
Тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Тен Хагу всего пятьдесят один год , но за его плечами огромная футбольная карьера. Начиная от футболиста до тенера . И путь его начался как тренера в Твенте ,где в своё время начинал в профессиональном футболе . Знает всё о развитии от детско - юношеского футбола до главной команды Аякса , самой титуловоной команды Голландии. Не буду перечислять все достижения Ден Хага , но стал с Аяксом Чемпионом Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019
И как лучший тренер был удостоен самой престижной футбольной премией Голландии имени Ринуса Михелса два раза 2016, 2019. И это в свои то 51 год.
Голландская футбольная школа Аякса является на сегодняшний день одной из самых перспективных и самых бизнес превликательных . Большая часть воспитанников Аякса сейчас играют в лучших чемпионатах мира . Так что предложения Тен Хага для руководства МЮ должны будут для них очень интересны . Если вообще эта новость действительно имеет место быть. Время покажет. Всем Добра !
Тен Хагу всего пятьдесят один год , но за его плечами огромная футбольная карьера. Начиная от футболиста до тенера . И путь его начался как тренера в Твенте ,где в своё время начинал в профессиональном футболе . Знает всё о развитии от детско - юношеского футбола до главной команды Аякса , самой титуловоной команды Голландии. Не буду перечислять все достижения Ден Хага , но стал с Аяксом Чемпионом Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019
И как лучший тренер был удостоен самой престижной футбольной премией Голландии имени Ринуса Михелса два раза 2016, 2019. И это в свои то 51 год.
Голландская футбольная школа Аякса является на сегодняшний день одной из самых перспективных и самых бизнес превликательных . Большая часть воспитанников Аякса сейчас играют в лучших чемпионатах мира . Так что предложения Тен Хага для руководства МЮ должны будут для них очень интересны . Если вообще эта новость действительно имеет место быть. Время покажет. Всем Добра !
Уле Гуннар Сульшер расстался с гигантами Премьер-лиги после очередного поражения в минувшие выходные - 4:1 от Уотфорда. Давление на норвежца нарастало в течение нескольких недель, и проигрыши от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» ему не помогли, но поражение от «Уотфорда» оказалось последней каплей для иерархии «Юнайтед».
Теперь Тен Хаг входит в число имен, связанных с этим постом, но он по-прежнему привержен своей работе в «Аяксе».
«Я сосредоточен на своей команде», - сказал Тен Хаг в интервью, когда его спросили о тренерской работе в «Манчестер Юнайтед».
«У нас отличная команда, и мы хотим многого добиться. Мы хотим бороться за титулы».
«Я сосредоточен на «Аякс», остальное только отвлекает. Я ожидаю, что мои игроки сосредоточатся на «Аякс», поэтому я должен подавать правильный пример и делать то же самое».
«Странно [постоянно спрашивать о работе], потому что я ничего не слышал, поэтому не могу думать об этом».
Уле Гуннар Сульшер расстался с гигантами Премьер-лиги после очередного поражения в минувшие выходные - 4:1 от Уотфорда. Давление на норвежца нарастало в течение нескольких недель, и проигрыши от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» ему не помогли, но поражение от «Уотфорда» оказалось последней каплей для иерархии «Юнайтед».
Теперь Тен Хаг входит в число имен, связанных с этим постом, но он по-прежнему привержен своей работе в «Аяксе».
«Я сосредоточен на своей команде», - сказал Тен Хаг в интервью, когда его спросили о тренерской работе в «Манчестер Юнайтед».
«У нас отличная команда, и мы хотим многого добиться. Мы хотим бороться за титулы».
«Я сосредоточен на «Аякс», остальное только отвлекает. Я ожидаю, что мои игроки сосредоточатся на «Аякс», поэтому я должен подавать правильный пример и делать то же самое».
«Странно [постоянно спрашивать о работе], потому что я ничего не слышал, поэтому не могу думать об этом».