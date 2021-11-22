Тен Хаг представил руководству «Ман Юнайтед» свои идеи развития команды .

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вчера, 16:17

Главный тренер «Аякса» рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» в качестве кандидата на пост наставника после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

Manchester Evening News сообщает, что 51-летний специалист уже представил МЮ свое видение развития команды и потенциальных изменений.

Тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.