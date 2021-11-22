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Почеттино готов возглавить МЮ летом. Ему не нравится в ПСЖ

вчера, 08:16

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

The Times сообщает, что аргентинскому специалисту интересен «Манчестер Юнайтед», который накануне уволил Оле-Гуннара Сульшера. Утверждается, что Почеттино сообщил своим друзьям, что готов возглавить МЮ по окончании сезона.

Маурисио недоволен своим положением в ПСЖ, в котором ему не удается найти общий язык с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Почеттино до сих пор проживает в отеле, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:47
В ПСЖ нет тренера есть избалование игроки Неймар Мебаппе и теперь Месси их слова закон
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 14:01
Шило на мыло. Дидье Дешама уж тогда
Nazi
Nazi
вчера в 13:59
Без одиозного тренера, которого все будут уважать и даже бояться у Парижа с его звездным составом нет никаких шансов. Будет это Зизу, или кто другой, но авторитет у него должен быть бешенным. Заменил чипсоеда или Мбаппе, те покидают поле пожимая руку тренеру и не смея взглянуть ему в глаза. Вот так то..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:44
Нельзя из наёмников создать крепкую банду. Наёмники должны лишь дополнять местных футболистов. Кто в ПСЖ борется за эмблему клуба? кто её целует? кому эти цвета родные?
По идее, тренеру... Но пока не очень заметно.
SKILLMANN
SKILLMANN
вчера в 12:34
Надоелу Почу тренировать чипсоеда,который за 3 месяца забил лишь 4 гола))))))))))))))))))))))))))))))))
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:18
Почеттино хоть возглавляет более сильный клуб, чем МЮ. Да и игроки намного лучше. В Манчестере придётся ещё упрёки нарцисса слушать, что недостаточно игроки выкладываются на поле. Это говорит игрок, который в отборах практически не участвует 😂
Van Vanovich
Van Vanovich ответ particular (раскрыть)
вчера в 12:16
Там играют Капризули: Неймар, Мбаппе ))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 11:10
"Нравиться-не нравиться, терпи моя красавица"!)
112910415
112910415
вчера в 11:03
опять головная боль для руководства МЮ -
тренер с именем, но не победитель ...
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:50
Опыта работы в АПЛ конечно же у Почеттино больше, но получится ли у него в МЮ или нет это другой вопрос. В ПСЖ у него не получается скорее всего по причине оказываемого давления, и слишком зажравшимся звездам, все же сравнивать игроков тоттенхема и игроков ПСЖ не стоит....да и в Лондонском клубе небыло высоких задач,поэтому Прчеттино работал на расслабоне и контролировал ситуацию, которая устраивала клуб и его...
Вот только и в МЮ это давление будет таким же,как и в Париже,т.к там так же ставят перед клубом самые высокие задачи. Возможно, Маурисио подберет игроков с которыми ему будет комфортно работать в Манчестере(Кейна купят) и он сможет дать результат.
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:37
Всяко лучше, чем флетчеры и пр.
протон
протон
вчера в 10:36
- Алло, друг? Это Маурисио. Я недоволен своим положением в парижском клубе. Устал управлять раздевалкой, где доминируют склонные к эгоизму Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. Кроме того, до сих пор проживаю в отеле, тогда как моя семья осталась в Лондоне, где я ранее возглавлял «Тоттенхэм».
- Алло, "Таймс"? Это друг Почеттино...
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:35
Ну вот и подходит момент чистки ПСЖ для Зидана-уйдёт Почеттинно,Месси,Икарди,Ди Мария,Паредес,Керер,-придёт из Реала Бензема и Зидан начнёт создавать боевую команду,было бы интересно!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 10:34
тренер для середняков
makkie
makkie
вчера в 10:13
Да сразу было понятно, что Поччеттино чужой в ПСЖ.
С таким подходом тренировать должны Мбаппе и Неймар. И то первый скоро в Реал отчаливат. Месси тоже может вернуться в Барсу.
ОПС
ОПС
вчера в 09:32
Значит так и будет.
particular
particular
вчера в 09:27
В ПСЖ денежно и гламурно, но нахождение там не приносит кайфа и не добавляет престижа...
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:12
Честно говоря и Тухелю не особо комфортно было в ПСЖ. А в Челси получается.
Gahi
Gahi
вчера в 09:08, ред.
Это уже серьёзный сигнал, до этого писали что Месси возможно летом может покинуть клуб, а теперь и Почеттино даёт понять что он хочет вернуться в АПЛ и возглавить "Манчестер Юнайтед". Повторяется ситуация когда в 2020 году Томас Тухель вывел команду ПСЖ впервые в её истории в финал Лиги Чемпионов УЕФА, команду выводил на поле стадиона " Эштадиу да Луш" её капитан Тиагу Сильва. Команда тогда проиграла в упорной борьбе "Баварии" со счётом 0-1. После чего в "ПСЖ" отпускают свободным агентом её капитана Тиагу Сильву, а за тем прощаются и с главным тренером Томасом Тухелем. Но в "Челси" люди оказались на много дальновидными, они с большим желанием пригласили их в свой клуб и уже через полгода "Челси" становится победителем Лиги Чемпионов УЕФА. Как сложиться в этот раз сказать сложно, но то что в команде ПСЖ идёт брожение, это становиться уже явным. Вся эта обстановка может негативно отразиться на результатах команды в Лиги Чемпионов. К трофею которого так стремиться ПСЖ и для чего были приглашены в команду столько лучших футболистов. Удачи
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:50
Валить ему нужно из ПСЖ, пусть пауки сожрут друг друга.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:42
Уж слишком звезды на него давят.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:41
Почеттино до сих пор проживает в отеле, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял «Тоттенхэм».

Если бы он рассчитывал в ПСЖ на долго и всерьёз, то уже перевёз бы и семью...
Не понятно на что он рассчитывал, когда принял предложение возглавить ПСЖ...

Какой смысл МЮ менять Сульшера на Почеттино, менять на тренера, который с мая 2014 года не выиграл со "шпорами" ни одного футбольного трофея...
Свой уровень главного тренера он показал и в ПСЖ, где у команды под руководством Почеттино, возникают проблемы с командами, с которыми этих проблем не было, и не должно быть...

И если у него возникли проблемы с Мбаппе, Неймаром, Месси, то в МЮ могут возникнуть проблемы и с Роналду, Погба....

Руководству МЮ надо очень хорошо подумать предлагать или отказаться от услуг Почеттино, чтобы ещё не потерять время, и ещё дальше не опуститься на дно турнирной таблицы...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:33
А там с Роналду, Погба и прочей зазвездившейся братией общий язык искать не придется? Или после "ПСЖ" ниже статусом, чем "МЮ" исксть не охота?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 08:31
Где Месси там бардак и проблемы
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:26
Хочет внукам потом рассказывать, что командовал и Месси и Роналду... ну или они им...
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 08:26
Ну еще бы! Повесили на голову бесполезного аргентинского бегунка-3 месяца 4 гола.Зачем? Без него играли хорошо)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:22
Видно карлик пришёл и воздух попортил поэтому Маурисио решил сбежать.
beefs
beefs
вчера в 08:22
Такова кочевая судьба тренерская...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:22
Ему и в МЮ не понравится со временем...
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