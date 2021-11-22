Почеттино готов возглавить МЮ летом. Ему не нравится в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может вернуться в Английскую Премьер-Лигу.
The Times сообщает, что аргентинскому специалисту интересен «Манчестер Юнайтед», который накануне уволил Оле-Гуннара Сульшера. Утверждается, что Почеттино сообщил своим друзьям, что готов возглавить МЮ по окончании сезона.
Маурисио недоволен своим положением в ПСЖ, в котором ему не удается найти общий язык с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Почеттино до сих пор проживает в отеле, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял «Тоттенхэм».
Если бы он рассчитывал в ПСЖ на долго и всерьёз, то уже перевёз бы и семью...
Не понятно на что он рассчитывал, когда принял предложение возглавить ПСЖ...
Какой смысл МЮ менять Сульшера на Почеттино, менять на тренера, который с мая 2014 года не выиграл со "шпорами" ни одного футбольного трофея...
Свой уровень главного тренера он показал и в ПСЖ, где у команды под руководством Почеттино, возникают проблемы с командами, с которыми этих проблем не было, и не должно быть...
И если у него возникли проблемы с Мбаппе, Неймаром, Месси, то в МЮ могут возникнуть проблемы и с Роналду, Погба....
Руководству МЮ надо очень хорошо подумать предлагать или отказаться от услуг Почеттино, чтобы ещё не потерять время, и ещё дальше не опуститься на дно турнирной таблицы...
Если бы он рассчитывал в ПСЖ на долго и всерьёз, то уже перевёз бы и семью...
Не понятно на что он рассчитывал, когда принял предложение возглавить ПСЖ...
Какой смысл МЮ менять Сульшера на Почеттино, менять на тренера, который с мая 2014 года не выиграл со "шпорами" ни одного футбольного трофея...
Свой уровень главного тренера он показал и в ПСЖ, где у команды под руководством Почеттино, возникают проблемы с командами, с которыми этих проблем не было, и не должно быть...
И если у него возникли проблемы с Мбаппе, Неймаром, Месси, то в МЮ могут возникнуть проблемы и с Роналду, Погба....
Руководству МЮ надо очень хорошо подумать предлагать или отказаться от услуг Почеттино, чтобы ещё не потерять время, и ещё дальше не опуститься на дно турнирной таблицы...