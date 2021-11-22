Почеттино готов возглавить МЮ летом. Ему не нравится в ПСЖ

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вчера, 08:16

Главный тренер ПСЖ может вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

The Times сообщает, что аргентинскому специалисту интересен «Манчестер Юнайтед», который накануне уволил Оле-Гуннара Сульшера. Утверждается, что Почеттино сообщил своим друзьям, что готов возглавить МЮ по окончании сезона.