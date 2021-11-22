Стив Брюс хочет занять должность главного тренера МЮ до конца сезона

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вчера, 11:37

заинтересован в вакантной должности временного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

«Красные дьяволы» хотят назначить главного тренера до конца сезона после увольнения Оле-Гуннара Сульшера. На данный момент исполняющим обязанности наставника назначен Майкл Кэррик.

По информации источника, Брюс, который будучи игроком выступал за МЮ , считает, что он мог бы стабилизировать атмосферу в команде и наладить результаты. В прошлом месяце Брюс был уволен из «Ньюкасла».

За «Юнайтед» Брюс выступал с 1987 по 1996 год.