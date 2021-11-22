Стив Брюс хочет занять должность главного тренера МЮ до конца сезона

Стив Брюс заинтересован в вакантной должности временного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.
«Красные дьяволы» хотят назначить главного тренера до конца сезона после увольнения Оле-Гуннара Сульшера. На данный момент исполняющим обязанности наставника назначен Майкл Кэррик.
По информации источника, Брюс, который будучи игроком выступал за МЮ, считает, что он мог бы стабилизировать атмосферу в команде и наладить результаты. В прошлом месяце Брюс был уволен из «Ньюкасла».
За «Юнайтед» Брюс выступал с 1987 по 1996 год.
Как вариант забрать у Брайтона тренера или переманить Тен Хага.Думаю про Роджерса это слухи.
Как вариант забрать у Брайтона тренера или переманить Тен Хага.Думаю про Роджерса это слухи.