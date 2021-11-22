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Стив Брюс хочет занять должность главного тренера МЮ до конца сезона

вчера, 11:37

Стив Брюс заинтересован в вакантной должности временного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

«Красные дьяволы» хотят назначить главного тренера до конца сезона после увольнения Оле-Гуннара Сульшера. На данный момент исполняющим обязанности наставника назначен Майкл Кэррик.

По информации источника, Брюс, который будучи игроком выступал за МЮ, считает, что он мог бы стабилизировать атмосферу в команде и наладить результаты. В прошлом месяце Брюс был уволен из «Ньюкасла».

За «Юнайтед» Брюс выступал с 1987 по 1996 год.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:49
Стив Брюс неплохо играл за клуб. Но в МЮ хочется топ-тренера, с именем, с трофеями, с авторитетом. У Стива Брюса нет трофеев, топ-тренером его не считают. Поэтому не хочется вновь обжигаться.
Foxes
Foxes
вчера в 13:40
А может получится.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:58
Почему нет?
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:29
МЮ затянули с Сульшером,от теперь найти замену будет крайне сложно.
Как вариант забрать у Брайтона тренера или переманить Тен Хага.Думаю про Роджерса это слухи.
shlomo
shlomo
вчера в 12:08
Думаю, что это не вариант для МЮ....
NoN141
NoN141 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:07
Норм рофл 🤣 👍
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:59
Кумана в мю!))
hazardfan
hazardfan
вчера в 11:56
Идеальное лицо клуба))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 11:55
Для борьбы за 7-10 места идеальный вариант
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:48
Не самый звездный тренер.
протон
протон
вчера в 11:46
Идеальный вариант для выхода в чемпионшип!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:38
А не много он хочет?
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