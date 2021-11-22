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Роджерс заверил игроков «Лестера», что он не уйдёт в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:07

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил игрокам команды, что не собирается уходить в «Манчестер Юнайтед», который, по слухам, рассматривает его кандидатуру после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

Просто представился случай придать некоторую уверенность и поговорить со старшими ребятами. Они знают о моей преданности клубу.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
вчера в 13:34, ред.
Респект Роджерса за это!
Но игру Лис надо улучшать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:33
Правильное решение
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9pk3yy5j983p
вчера в 10:04
Нужно дорабатывать свой контракт.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:47
Такой тренер дорогого стоит.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:45
....Просто представился случай придать некоторую уверенность и поговорить со старшими ребятами. Они знают о моей преданности клубу....

Тренеры, игроки, преданные клубу, уважаемые не только болельщиками своей команды, но и всеми футбольными болельщиками.....
В.В.Лобановский, И.Акинфеев, П.Мальдини, С.Джеррард, Ф.Тотти и этот список можно продолжить...

Респект таким тренерам, игрокам за их преданность...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:08
Роджер красава,так держать!
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