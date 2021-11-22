Роджерс заверил игроков «Лестера», что он не уйдёт в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил игрокам команды, что не собирается уходить в «Манчестер Юнайтед», который, по слухам, рассматривает его кандидатуру после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.
Просто представился случай придать некоторую уверенность и поговорить со старшими ребятами. Они знают о моей преданности клубу.
Но игру Лис надо улучшать.
Но игру Лис надо улучшать.
Тренеры, игроки, преданные клубу, уважаемые не только болельщиками своей команды, но и всеми футбольными болельщиками.....
В.В.Лобановский, И.Акинфеев, П.Мальдини, С.Джеррард, Ф.Тотти и этот список можно продолжить...
Респект таким тренерам, игрокам за их преданность...
Тренеры, игроки, преданные клубу, уважаемые не только болельщиками своей команды, но и всеми футбольными болельщиками.....
В.В.Лобановский, И.Акинфеев, П.Мальдини, С.Джеррард, Ф.Тотти и этот список можно продолжить...
Респект таким тренерам, игрокам за их преданность...