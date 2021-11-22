Стало известно, почему Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:30

Бывший главный тренер «Реала» отказал «Манчестер Юнайтед».

МЮ продолжает поиски нового наставника после увольнения Оле-Гуннара Сульшера. Сuatro сообщает, что Зидан отклонил предложение «Юнайтед» из-за плохого знания английского языка, а также из-за нежелания его супруги переезжать в Англию.