Стало известно, почему Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказал «Манчестер Юнайтед».
МЮ продолжает поиски нового наставника после увольнения Оле-Гуннара Сульшера. Сuatro сообщает, что Зидан отклонил предложение «Юнайтед» из-за плохого знания английского языка, а также из-за нежелания его супруги переезжать в Англию.
Отмечается, что Зидан хотел бы работать во Франции – либо в ПСЖ, либо в национальной сборной.
Мое мнение, Реалу помогли выиграть эти ЛЧ. Перес позаботился. Даже Роналду это косвенно подтвердил, когда обвинил Переса, что ЗМ дали Модричу благодаря ему.
Чтобы понять какой тренер Зидан, ему надо возглавить какой-нибудь клуб или сборную. И смотря на результаты, делать выводы.
Он хочет в ПСЖ или сборную Франции. Оно и понятно, там полегче. Он боится провала, поэтому не рассматривает другие варианты. Будет и дальше сидеть без работы.
P. S. Зачем уволили Сульшера, если не определились с тренером?
Мое мнение, Реалу помогли выиграть эти ЛЧ. Перес позаботился. Даже Роналду это косвенно подтвердил, когда обвинил Переса, что ЗМ дали Модричу благодаря ему.
Чтобы понять какой тренер Зидан, ему надо возглавить какой-нибудь клуб или сборную. И смотря на результаты, делать выводы.
Он хочет в ПСЖ или сборную Франции. Оно и понятно, там полегче. Он боится провала, поэтому не рассматривает другие варианты. Будет и дальше сидеть без работы.
P. S. Зачем уволили Сульшера, если не определились с тренером?