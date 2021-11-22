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Стало известно, почему Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:30

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказал «Манчестер Юнайтед».

МЮ продолжает поиски нового наставника после увольнения Оле-Гуннара Сульшера. Сuatro сообщает, что Зидан отклонил предложение «Юнайтед» из-за плохого знания английского языка, а также из-за нежелания его супруги переезжать в Англию.

Отмечается, что Зидан хотел бы работать во Франции – либо в ПСЖ, либо в национальной сборной.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 18:43
самое интересное с Ливерпулем им чертовски везёт.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ trudogolik (раскрыть)
сегодня в 18:42
какой Метц?! Хоцца ПСЖ подарить Ушастого,ой Лысого.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 14:13
Ну зато чп..39 какой то Ливерпуль
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 07:46
что-то Реал-2 у него не особо получился,влетал даже какому то Шахтёру,хотя при папе Карло и Шериф - гроза.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 07:43
Видать и список основы жена составляла. Великолепная ученица Заремы.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 18:12
Ох уж эти "настоящие" мужчины, которые так любят прогибаться перед женщинами.
И почему это, если решение принимает мужчина, то это худший вариант для семьи и, это не про благополучие?
trudogolik
trudogolik
вчера в 17:51, ред.
Мне кажется, тренер должен пройти весь путь , начиная условно, с команд низших лиг и затем при наличии результатов переходить на ступень выше и тд . В нормальных условиях все так движутся по карьерной лестнице. Мне непонятно как человека практически без опыта назначают в Реал??? Ну да он звезда, возможно футболисты его уважают, но в длительной перспективе этого мало. Я помню как Реалу в матче с Ювентусом помогли на последних минутах, назначив очень сомнительный пенальти. Отсюда и 3 ЛЧ на багаже команды звёзды, он пускай какой-нибудь Метц потренирует и выведет его в ЕК сначала, а потом можно пригласить его в Лион и тд.
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 13:45
Руи Виторию в МЮ, Сульшера в Спартак😜
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:12
Ну, раз супруга не хочет, о Зидане можно забыть.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:55
Стало известно, почему Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Почему? - потому... Просто он не хочет и все!
ОПС
ОПС
вчера в 12:32
Невнятные отмазки.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 12:30
Да просто отговорку придумал ))) Видимо, желания нет совсем лезть в авантюру, еще и в середине сезона. Так потом его крайним во всех проблемах сделают
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 12:29
Просто для настоящих мужиков, а не м...ков важно благополучие всей семьи, а не лишь себя любимого.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:27
Честная позиция.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:01
Зидан вроде такой харизматичный, а разрешение возглавить какой-то клуб спрашивает у жены.
Elliada
Elliada
вчера в 11:47
Не считаю Зидана топ тренером. Что-нибудь про тренерские способности напишешь, так сразу про 3 ЛЧ вспоминают.

Мое мнение, Реалу помогли выиграть эти ЛЧ. Перес позаботился. Даже Роналду это косвенно подтвердил, когда обвинил Переса, что ЗМ дали Модричу благодаря ему.

Чтобы понять какой тренер Зидан, ему надо возглавить какой-нибудь клуб или сборную. И смотря на результаты, делать выводы.

Он хочет в ПСЖ или сборную Франции. Оно и понятно, там полегче. Он боится провала, поэтому не рассматривает другие варианты. Будет и дальше сидеть без работы.

P. S. Зачем уволили Сульшера, если не определились с тренером?
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:22
да тут все понятно, Зидан топ тренер для команд с купленными лигами и без конкуренции. в АПЛ даже с составом МЮ, будет болтаться в середине этот трехкратный обладатель ЛЧ))) Безопасней пойти в ПСЖ либо сборную.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:19
Там надо смотреть по требованиям ,ПСЖ только на первый взгляд легче но там кроме ЛЧ ничего не воспринимают .В МЮ же попадание в 4 и какой нибудь кубок будет считаться нормой .Условно 3 место с МЮ и какой нибудь кубок будет считаться успехом ,чем во Франции взять чемпионат и кубок но вылетить в лч ,будет считаться провалом
112910415
112910415
вчера в 11:17
понятное объяснение ...
здравствуй, Париж, как говорится !
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 11:15
Все вранье! На самом деле Черчесову дорогу освобождают) Инфа 110%)))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 11:09
Потому что в АПЛ требований побольше. Ну и "The Sun" будет на лысину гадить...
shlomo
shlomo
вчера в 11:06
Скорее всего в ПСЖ
sihafazatron
sihafazatron ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 11:04
На данный момент возглавить ПСЖ в 1000 раз легче, чем идти в МЮ, я только об этом.
shur
shur ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 10:53, ред.
... и к тому же мужчина уважает мнение своей любимой женщины, рэспект и уважуха!!! Какой на поляне такой и в любви!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:48
Ожидаем Зидана в - ПСЖ, но хотелось бы, чтобы Зидан возглавил сборную Франции...
LOpp
LOpp
вчера в 10:47
Зидан хотел бы работать во Франции – либо в ПСЖ


ну да, ПСЖ то на 1 месте, а МЮ на 8, там работать надо))
BDA81
BDA81
вчера в 10:46
Чудо тренер на бабу скинул отмазку и решил что лучше будет с ПСЖ . Там конкурентов по составу нет)))А в АПЛ там все команды играют и проходных матчей не бывает ))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:46
Искал бы по легче ,не возглавлял бы Реал .Каждый его приход в Реал был тогда когда этот клуб был в полной жо..пе.А отказ вполне логичен ,не знает языка и не желание переезжать а деревню
ДСА
ДСА
вчера в 10:44
Просто побоялся ответственности, понял что не вытянет.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:41
Ну и нормально получается, Почетино хочет в МЮ, Зидан в ПСЖ
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