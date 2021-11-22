Агент Роналду хочет устроить Лопетеги в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 09:56

Агент Жорже Мендеш нацелен на то, чтобы его клиент , возглавляющий «Севилью», получил должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

Мендеш, который также представляет форварда МЮ Криштиану Роналду, надеется использовать свое влияние, чтобы устроить испанского специалиста в стан «красных дьяволов».

Ранее сообщалось о других кандидатах на пост главного тренера «Юнайтед».