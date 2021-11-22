ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Роналду хочет устроить Лопетеги в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:56

Агент Жорже Мендеш нацелен на то, чтобы его клиент Хулен Лопетеги, возглавляющий «Севилью», получил должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

Мендеш, который также представляет форварда МЮ Криштиану Роналду, надеется использовать свое влияние, чтобы устроить испанского специалиста в стан «красных дьяволов».

Ранее сообщалось о других кандидатах на пост главного тренера «Юнайтед».

Все новости
СлухиБывший тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 21:01 Комментарии5
СлухиИгроки ПСЖ считают, что Зидан станет новым главным тренером команды
Сегодня, 11:49 Комментарии30
«Манчестер Юнайтед» может сэкономить вдвое, подписав Почеттино летом
Сегодня, 11:34 Комментарии10
СлухиКреспо близок к тому, чтобы возглавить «Эльче»
Вчера, 20:20 Комментарии8
СлухиПочеттино готов разорвать соглашение с ПСЖ ради «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:18 Комментарии16
СлухиТен Хаг представил руководству «Ман Юнайтед» свои идеи развития команды
Вчера, 16:17 Комментарии29
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:47
от этой мысли надо срочно отдохнуть
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:13
Да вообще без разницы, кто придет в МЮ. Сезон они уже не спасут, а быть козлом отпущения это такое себе счастье. Наверное опять какого-нибудь ноунейма впихнут, типа до конца сезона, а потом решат сделать главным тренером.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:39
Агент делает свою работу.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 11:24
Если в Севилии это "классика", то МЮ нынче для тех кто предпочитает "садо-мазо"... Врядли каждый на это согласиться...
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 11:18
Не потянет Хулен... Не того размах тренер
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:48
Агенту чем больше переходов, тем тяжелее будет его карман.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:41
Врядли агент сможет решить такой вопрос.
протон
протон
вчера в 10:38
Это уже по лучше будет.
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:38
Агента можно смело послать на***!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:28
А кроме Нырялду у него есть ещё клиенты? Огласите весь список, пожалуйста. А то выглядит так, будто это делается в интересах Рона.
А он сегодня здесь, завтра в Париже или Лиссабоне. Смотря кто в ЛЧ попадет 🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:04
Лопетги лучше бы остаться в Севильи, там у него неплохо получается. А в МЮ надо будет подстраиваться под Роналду, и находится постоянно под давлением
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100