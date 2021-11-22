Агент Роналду хочет устроить Лопетеги в «Манчестер Юнайтед»

Агент Жорже Мендеш нацелен на то, чтобы его клиент Хулен Лопетеги, возглавляющий «Севилью», получил должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.
Мендеш, который также представляет форварда МЮ Криштиану Роналду, надеется использовать свое влияние, чтобы устроить испанского специалиста в стан «красных дьяволов».
Ранее сообщалось о других кандидатах на пост главного тренера «Юнайтед».
А он сегодня здесь, завтра в Париже или Лиссабоне. Смотря кто в ЛЧ попадет 🤣
А он сегодня здесь, завтра в Париже или Лиссабоне. Смотря кто в ЛЧ попадет 🤣