Менди и Шмейхель — в списке претендентов на звание лучшего голкипера ФИФА

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вчера, 20:33

Пресс-служба ФИФА объявила претендентов на звание лучшего голкипера по итогам 2021 года.

На награду претендуют:

Алиссон Беккер (Бразилия / «Ливерпуль»)

(Италия / «Милан» / ПСЖ )

(Сенегал / «Челси»)

(Германия / «Бавария»)

(Дания / «Лестер»)