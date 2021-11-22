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Менди и Шмейхель — в списке претендентов на звание лучшего голкипера ФИФА

вчера, 20:33

Пресс-служба ФИФА объявила претендентов на звание лучшего голкипера по итогам 2021 года.

На награду претендуют:

Алиссон Беккер (Бразилия / «Ливерпуль»)

Джанлуиджи Доннарумма (Италия / «Милан» / ПСЖ)

Эдуар Менди (Сенегал / «Челси»)

Мануэль Нойер (Германия / «Бавария»)

Каспер Шмейхель (Дания / «Лестер»)

Победитель станет известен 17 января 2022 года. Также ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока 2021 года.

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Все комментарии
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен
сегодня в 01:17
По любому Менди!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:58
Менди.
Официально лучший кипер ЛЧ 2020-2021, больше сухарей, 12 игр - 3 пропущенных гола!
Да и в текущем сезоне АПЛ пропустил лишь 4 гола. 2 из которых с пенальти, 1 с рикошета.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:30
Я за Менди!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:25
Джанлуиджи Доннарумма , - Чемпион Европы и лучший игрок и вратарь Чемпионата !!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:20, ред.
На мой взгляд, претендент №1 Джанлуиджи Доннарумма (Италия / «Милан» / ПСЖ).
Сложно представить, чтобы лучший игрок Евро-2020, не выиграл звание лучшего голкипера ФИФА... Поэтому выбор Чемпиона Европы 2020 - Джанлуиджи Доннарумма буде вполне логичный и заслуженный.

Второе место, на мой взгляд, Эдуар Менди, победа в ЛЧ, дорогого стоит, а выигранные трофеи имеют значения, в чём мы неоднократно убеждались, несмотря на то, что награда индивидуальная... Да и в АПЛ он продемонстрировал хорошую игру, а при Тухеле - отличную...

Ну а как будет, узнаем 17-го января...
протон
протон
вчера в 21:11
по сути все хороши.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:02
Менди, безусловно
David Young
David Young
вчера в 21:00
Ближе всего к победе Джанлуиджи Доннарумма, на мой взгляд.
drug01
drug01
вчера в 20:58
Жаль наших нет
David Young
David Young
вчера в 20:57
Приветствую всех.

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2. В одном материале может быть максимум три лучших комментария (сейчас максимум два).
Foxes
Foxes
вчера в 20:43
Каспер Шмейхель!
Сантус
Сантус
вчера в 20:36
Менди без вопросов...Шмейхель хорош,но в другой раз..)
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