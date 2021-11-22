Менди и Шмейхель — в списке претендентов на звание лучшего голкипера ФИФА

Пресс-служба ФИФА объявила претендентов на звание лучшего голкипера по итогам 2021 года.
На награду претендуют:
Алиссон Беккер (Бразилия / «Ливерпуль»)
Джанлуиджи Доннарумма (Италия / «Милан» / ПСЖ)
Эдуар Менди (Сенегал / «Челси»)
Мануэль Нойер (Германия / «Бавария»)
Каспер Шмейхель (Дания / «Лестер»)
Победитель станет известен 17 января 2022 года. Также ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока 2021 года.
Сложно представить, чтобы лучший игрок Евро-2020, не выиграл звание лучшего голкипера ФИФА... Поэтому выбор Чемпиона Европы 2020 - Джанлуиджи Доннарумма буде вполне логичный и заслуженный.
Второе место, на мой взгляд, Эдуар Менди, победа в ЛЧ, дорогого стоит, а выигранные трофеи имеют значения, в чём мы неоднократно убеждались, несмотря на то, что награда индивидуальная... Да и в АПЛ он продемонстрировал хорошую игру, а при Тухеле - отличную...
Ну а как будет, узнаем 17-го января...
Сложно представить, чтобы лучший игрок Евро-2020, не выиграл звание лучшего голкипера ФИФА... Поэтому выбор Чемпиона Европы 2020 - Джанлуиджи Доннарумма буде вполне логичный и заслуженный.
Второе место, на мой взгляд, Эдуар Менди, победа в ЛЧ, дорогого стоит, а выигранные трофеи имеют значения, в чём мы неоднократно убеждались, несмотря на то, что награда индивидуальная... Да и в АПЛ он продемонстрировал хорошую игру, а при Тухеле - отличную...
Ну а как будет, узнаем 17-го января...