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Педри выиграл приз Golden Boy-2021

вчера, 13:56

Tuttosport назвал имя обладателя приза Golden Boy, который ежегодно вручается лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

Победителем стал 18-летний полузащитник «Барселоны» Педри.

Также на приз претендовали Джуд Беллингхэм («Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал»), Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Шарль де Кетеларе («Брюгге»), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Гави («Барселона»), Райан Гравенберг («Аякс»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Даниэль Мальдини («Милан»), Джамал Мусиала («Бавария»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пикколи («Аталанта»), Йереми Пино («Вильярреал»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Вирц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель»), Юрриен Тимбер («Аякс»).

Приз будет вручен Педри 15 декабря в Турине.

В прошлом году награду получил нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.

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Барселона  Педри
Перевод с sport.es
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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:31
Красава, пахарь! Заслуженная награда. Пусть продолжает в том же духе
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:24
Награды получают игроки за прошлый сезон, а вы тут со своими сливочными..... 🤦‍♂️
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:23
Абсолютно заслуженно! Педри совершил прорыв, рывок, скачок. Сыграл за клуб и сборную 70+ матчей в прошлом сезоне. Следующий на очереди - Гави, ещё один талант из Ла Масии. А есть ещё Нико Гонсалес, Ильяс 💪
Вот с такими талантами предстоит работать Хави.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:18
А кто и когда его в последний раз на поле видел?
Кстати, Винисиусу уже 22 года что ли?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:10
1) Педри. 2) Белингхем. 3) Гравенберг. 4) Вирц.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:50
Ну ясень пень что Педри !
Ну кто же кроме Педров ...
Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь!
STEPAN MARTIYNOV
STEPAN MARTIYNOV
вчера в 16:34
не видел ни одного результативного действия от него, только мяч хорошо научился катать
протон
протон
вчера в 16:21
Полностью заслуженно. Ждём его возвращение на поле. Пусть станет легендой Барселоны!
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:40
Какой-то странный список и победитель. Ведь весь футбольный мир только и говорит о Захаряне да Тюкавине.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:28
Достойный выбор!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:21
Поздравляем с золотым пацаном!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:21, ред.
"Педри Голден Бой"...
Чего только в европах не придумают...))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:56
Он молодец!
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