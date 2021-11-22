Педри выиграл приз Golden Boy-2021

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вчера, 13:56

Tuttosport назвал имя обладателя приза Golden Boy, который ежегодно вручается лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

Победителем стал 18-летний полузащитник «Барселоны» Педри.

Также на приз претендовали Джуд Беллингхэм («Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал»), Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Шарль де Кетеларе («Брюгге»), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Гави («Барселона»), Райан Гравенберг («Аякс»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Даниэль Мальдини («Милан»), Джамал Мусиала («Бавария»), Нуну Мендеш ( ПСЖ ), Роберто Пикколи («Аталанта»), Йереми Пино («Вильярреал»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Вирц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель»), Юрриен Тимбер («Аякс»).

Приз будет вручен Педри 15 декабря в Турине.

В прошлом году награду получил нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.