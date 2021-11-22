Объявлены претенденты на звание лучшего тренера 2021 года по версии ФИФА

Пресс-служба ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2021 года.
На награду претендуют:
Антонио Конте («Интер» / «Тоттенхэм»)
Ханс-Дитер Флик («Бавария» / сборная Германии)
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
Роберто Манчини (сборная Италии)
Лионель Скалони (сборная Аргентины)
Диего Симеоне («Атлетико»)
Томас Тухель («Челси»)
Победитель станет известен 17 января 2022 года. Также ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока 2021 года.
Флик - чемпионство в "Баварии" вполне естественно, где чашка Лиги Чемпионов?. Частые разгромы соперников послабее - не убедят.
Гвардиола уже ассоциируется с безуспешными попытками выиграть Лигу Чемпионов с "Манчестер Сити". Он будет это пробовать снова, снова и снова. Как выиграет - сразу дадут и звание.
Скалони. Неужели кубок Америки так важен?
Симеоне выиграл Ла Лигу. Но "Барселона" в глубоком кризисе, в "Реале" нет ни Роналду, ни Мбаппе, ни Холанда. А в Лиге Чемпионов сдался на дальних подступах.
Манчини. Продемонстрировал прекрасную сборную Италию, серия без поражений и самое главное - просрамление Дзюбы. Претендент номер два.
Тухель. Сойдя по трапу в "Челси" с ходу взял Лигу Чемпионов и сейчас лидирует в самой трудной Лиге в окружении Клоппа и Гвардиолы. Претендент номер один.
Флик - чемпионство в "Баварии" вполне естественно, где чашка Лиги Чемпионов?. Частые разгромы соперников послабее - не убедят.
Гвардиола уже ассоциируется с безуспешными попытками выиграть Лигу Чемпионов с "Манчестер Сити". Он будет это пробовать снова, снова и снова. Как выиграет - сразу дадут и звание.
Скалони. Неужели кубок Америки так важен?
Симеоне выиграл Ла Лигу. Но "Барселона" в глубоком кризисе, в "Реале" нет ни Роналду, ни Мбаппе, ни Холанда. А в Лиге Чемпионов сдался на дальних подступах.
Манчини. Продемонстрировал прекрасную сборную Италию, серия без поражений и самое главное - просрамление Дзюбы. Претендент номер два.
Тухель. Сойдя по трапу в "Челси" с ходу взял Лигу Чемпионов и сейчас лидирует в самой трудной Лиге в окружении Клоппа и Гвардиолы. Претендент номер один.