Объявлены претенденты на звание лучшего тренера 2021 года по версии ФИФА

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вчера, 20:26

Пресс-служба ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2021 года.

На награду претендуют:

(«Интер» / «Тоттенхэм»)

(«Бавария» / сборная Германии)

(«Манчестер Сити»)

(сборная Италии)

(сборная Аргентины)

(«Атлетико»)

(«Челси»)