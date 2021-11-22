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Объявлены претенденты на звание лучшего тренера 2021 года по версии ФИФА

вчера, 20:26

Пресс-служба ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2021 года.

На награду претендуют:

Антонио Конте («Интер» / «Тоттенхэм»)

Ханс-Дитер Флик («Бавария» / сборная Германии)

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Роберто Манчини (сборная Италии)

Лионель Скалони (сборная Аргентины)

Диего Симеоне («Атлетико»)

Томас Тухель («Челси»)

Победитель станет известен 17 января 2022 года. Также ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока 2021 года.

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Все комментарии
stromshik
stromshik ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:47
Да, безусловно. Но в таком случае мы имеем дело с политикой двойных стандартов. Считаю, что критерии при определении и лучшего тренера и футболиста должны быть идентичны - командные достижения, их значимость, личный вклад.
galem72
galem72
сегодня в 11:12
Без Сульшера этот список пуст и необъективен. ))
Elliadа
Elliadа
сегодня в 09:51
Наш физрук там явно лишний.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:31
Сейчас это Флик !
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ stromshik (раскрыть)
сегодня в 07:56
Здесь скорее дело в самой персоне Месси, чем в кубке Америки.
stromshik
stromshik ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 07:39
"...Скалони. Неужели кубок Америки так важен?..."

Судя по тому, что другому Лионелю прочат Золотой мяч за выигрыш именно этого кубка, для тех, кто присуждает приз - важен.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:20
Без нас выберут.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 02:20
Бизнесмен(с) Манчини за победу на Евро
Конь 666
Конь 666
сегодня в 01:35
Тухель и Манчини вне конкуренции!
амурец
амурец
сегодня в 01:03
Тухель тут без вопросов получит награду, ну если конечно ее вручение будет честным
ABir
ABir
вчера в 23:38
Тухель наиболее достоин из достойных
shur
shur
вчера в 23:27
...к бабке не ходи, Манчини за золото на Европу!!!
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 23:20
Луиса Энрике не хватает в этом списке! Из молодых ребят забабахал топ команду! Возможно не лучший но топ 3-5 должен быть
санек002
санек002
вчера в 22:03
А ГДЕ НАШ СЕРЕГА СЕМАК!
firewing
firewing
вчера в 21:55
Тухель за очень короткий срок преобразил Челси - поставил командную игру, выстроил лучшую в АПЛ защиту, взял ЛЧ, №1 без вариантов.
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:44
Главное, чтобы руководство ПСЖ поздравили Т.Тухеля первыми с заслуженной наградой)
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:12
Томас Тухель за победу в ЛЧ.
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:08
Приветствую, уважаемый!
Именно так и надо было просеивать толпу перед тем как сформировать список :)
И орда претендентов сразу скукожится до одного номинанта :)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:03
Конте - победа в серии А (при посыпавшемся "Ювентусе") и четвертое место в группе в Лиге Чемпионов - нет.
Флик - чемпионство в "Баварии" вполне естественно, где чашка Лиги Чемпионов?. Частые разгромы соперников послабее - не убедят.
Гвардиола уже ассоциируется с безуспешными попытками выиграть Лигу Чемпионов с "Манчестер Сити". Он будет это пробовать снова, снова и снова. Как выиграет - сразу дадут и звание.
Скалони. Неужели кубок Америки так важен?
Симеоне выиграл Ла Лигу. Но "Барселона" в глубоком кризисе, в "Реале" нет ни Роналду, ни Мбаппе, ни Холанда. А в Лиге Чемпионов сдался на дальних подступах.
Манчини. Продемонстрировал прекрасную сборную Италию, серия без поражений и самое главное - просрамление Дзюбы. Претендент номер два.
Тухель. Сойдя по трапу в "Челси" с ходу взял Лигу Чемпионов и сейчас лидирует в самой трудной Лиге в окружении Клоппа и Гвардиолы. Претендент номер один.
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 20:55
Месси однозначно лучший тренер, так же лучший вратарь , золотую ложку ему)
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:52
Если бы Манчини нормально вывел команду из группы, то наверное взял бы звание.
А так Тухель скорее всего.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:50
Конкуренты достойные, сложно предсказать...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:48
Хоть и болею за Италию, но ....Тухель!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:41
Я разрываюсь между Чемпионами Европы Италией во главе с Манчини и конечно же Челси с Тухелем !!!
David Young
David Young
вчера в 20:37
Думаю что Томас Тухель выиграет.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:37
Жаль, что такие мастодонты воротят лицо от РПЛ.
Могли бы помочь нашим клубикам
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:33
Очень жаль что так работают...
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:31
молодец, правильно выбираешь!
протон
протон
вчера в 20:30
Тухель думаю заслужил
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:29
Я за Тухеля!
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