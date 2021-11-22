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Итальянское издание признало Левандовски лучшим игроком 2021 года

вчера, 18:11

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии авторитетного итальянского издания tuttosport. Поляк получил аналогичную награду от издания в 2020 году.

Второе место в рейтинге занял Жоржиньо («Челси»), а третье — Лионель Месси (ПСЖ). Обладателей приза выбирали известные бывшие футболисты, среди которых Андрей Шевченко, Лоттар Маттеус, Христо Стоичков, Павел Недвед, Лука Тони, Эдвин ван дер Сар, Руй Кошта и другие. Стоит отметить, что по версии британского издания Левандовски занял лишь третье место в списке лучших игроков 2021 года.

Лучшим директором клуба по версии tuttosport была признана Марина Грановская («Челси»), а лучшим футбольным агентом — Федерико Пасторелло, который организовал переход Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» за 115 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:59
и это достойный выбор
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:54
Левандовски делает погоду. Трудно найти футболиста, который бы во всех турнирах играл на высоте. Обычно либо там, либо здесь, либо вообще нигде, а просто в инстаграме.
Zhgoon
Zhgoon ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:53
Нынешний France Football выберет любое полено, которое играет во Франции. У них политика с прошлого года строго на возвышение своей лиги. Поэтому и заморозили прошлогодние награды.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:38
Роберт Заслужил...
particular
particular
вчера в 19:19
А есть ещё польские издания, которые так же готовы вознести Роберта на вершину еврославы :) И не ошибутся :)
протон
протон
вчера в 19:14
Свинством было не дать ему ЗМ в прошлом году.
Если не дадут ЗМ поляку, это будет преступлением против человечества.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:54
Карлика вообще в этом списке не должно быть.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:43
Трудно с этим не согласится.
juvenale
juvenale
вчера в 18:43
Левандовски заслужил,ну а жоржиньо не должно даже в 5 быть
Elliada
Elliada
вчера в 18:42
Много изданий, много мнений. Но, самое престижное и авторитетное это France Football, которое дает ЗМ. И издание выбрало победителя - это Месси
Grouch
Grouch
вчера в 18:34
Итальянцы лучше разбираются в футболе, чем бритты.
Viduka
Viduka
вчера в 18:27
>Лучшим директором клуба по версии tuttosport была признана Марина Грановская («Челси»)
>лучшим футбольным агентом — Федерико Пасторелло, который организовал переход Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» за 115 млн евро.


Даже не знаю, расценивать это серьезно или как прикол:)
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:27
По одним первый, по другим третий, а в среднем второй, видимо после Месси.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:26
Согласен с этим изданием!
CITYZENS
CITYZENS
вчера в 18:14
Так оно и есть!
Однозначно Лёва лучший!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:14
Солидарен с выбором , мне кажется он более менее объективным.
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