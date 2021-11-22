Итальянское издание признало Левандовски лучшим игроком 2021 года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии авторитетного итальянского издания tuttosport. Поляк получил аналогичную награду от издания в 2020 году.
Второе место в рейтинге занял Жоржиньо («Челси»), а третье — Лионель Месси (ПСЖ). Обладателей приза выбирали известные бывшие футболисты, среди которых Андрей Шевченко, Лоттар Маттеус, Христо Стоичков, Павел Недвед, Лука Тони, Эдвин ван дер Сар, Руй Кошта и другие. Стоит отметить, что по версии британского издания Левандовски занял лишь третье место в списке лучших игроков 2021 года.
Лучшим директором клуба по версии tuttosport была признана Марина Грановская («Челси»), а лучшим футбольным агентом — Федерико Пасторелло, который организовал переход Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» за 115 млн евро.
Если не дадут ЗМ поляку, это будет преступлением против человечества.
Если не дадут ЗМ поляку, это будет преступлением против человечества.
>лучшим футбольным агентом — Федерико Пасторелло, который организовал переход Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» за 115 млн евро.
Даже не знаю, расценивать это серьезно или как прикол:)
>лучшим футбольным агентом — Федерико Пасторелло, который организовал переход Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» за 115 млн евро.
Даже не знаю, расценивать это серьезно или как прикол:)
Однозначно Лёва лучший!
Однозначно Лёва лучший!