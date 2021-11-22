Итальянское издание признало Левандовски лучшим игроком 2021 года

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вчера, 18:11

Нападающий «Баварии» признан лучшим игроком 2021 года по версии авторитетного итальянского издания tuttosport. Поляк получил аналогичную награду от издания в 2020 году.

Второе место в рейтинге занял Жоржиньо («Челси»), а третье — ( ПСЖ ). Обладателей приза выбирали известные бывшие футболисты, среди которых Андрей Шевченко, Лоттар Маттеус, Христо Стоичков, Павел Недвед, Лука Тони, Эдвин ван дер Сар, Руй Кошта и другие. Стоит отметить, что по версии британского издания Левандовски занял лишь третье место в списке лучших игроков 2021 года.

Лучшим директором клуба по версии tuttosport была признана Марина Грановская («Челси»), а лучшим футбольным агентом — Федерико Пасторелло, который организовал переход Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» за 115 млн евро.