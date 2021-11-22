ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2021 года .

Пресс-служба ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста по итогам 2021 года.
На награду претендуют:
Карим Бензема (Франция / «Реал»)
Кевин Де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити»)
Криштиану Роналду (Португалия / «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед»)
Эрлинг Холанд (Норвегия / «Боруссия» Дортмунд)
Жоржиньо (Италия / «Челси»)
НГоло Канте (Франция / «Челси»)
Роберт Левандовски (Польша / «Бавария»)
Килиан Мбаппе (Франция / ПСЖ)
Лионель Месси (Аргентина / «Барселона» / ПСЖ)
Неймар (Бразилия / ПСЖ)
Мохамед Салах (Египет / «Ливерпуль»)
Победитель станет известен 17 января 2022 года.
Хочется по этому поводу высказать своё субъективное мнение. В этом списке считаю что три футболиста которые достойны звания лучшего игрока этого сезона.
Это конечно же Левандовский, Бензема и Мбаппе. И если честно даже не знаю кому бы из этой тройки отдал своё предпочтение. Все себя показали с самой лучшей стороны играя за свои клубы и сборные . Но вот Левандовски со сборной Польши не так повезло как у Карима Бензема и Килиана Мбаппе в сборной Франции . Карим в Реале бесспорный лидер и лучший голеодор, точно также можно сказать и о Мбаппе в ПСЖ. А вот Левандовски с Мюллером пылят в Баварии не по детски . И кто из них станет лучшим увидим в скором времени.
Но думаю опять по каким-то причинам отдадут это звание Месси, который в этом сезоне ничем себя не проявляет ни в сборной, а тем более в ПСЖ. Будем надеяться что силы добра победят и справедливость востаржествует !!! Всем Добра !!! И пусть победит сильнейший !!!
Хочется по этому поводу высказать своё субъективное мнение. В этом списке считаю что три футболиста которые достойны звания лучшего игрока этого сезона.
Это конечно же Левандовский, Бензема и Мбаппе. И если честно даже не знаю кому бы из этой тройки отдал своё предпочтение. Все себя показали с самой лучшей стороны играя за свои клубы и сборные . Но вот Левандовски со сборной Польши не так повезло как у Карима Бензема и Килиана Мбаппе в сборной Франции . Карим в Реале бесспорный лидер и лучший голеодор, точно также можно сказать и о Мбаппе в ПСЖ. А вот Левандовски с Мюллером пылят в Баварии не по детски . И кто из них станет лучшим увидим в скором времени.
Но думаю опять по каким-то причинам отдадут это звание Месси, который в этом сезоне ничем себя не проявляет ни в сборной, а тем более в ПСЖ. Будем надеяться что силы добра победят и справедливость востаржествует !!! Всем Добра !!! И пусть победит сильнейший !!!
Де Брюйне провалился со сборной как на ЧЕ так и в ЛН, в Сити был одним из лучших, а победном сезоне в АПЛ...ЖАЛЬ что этот футболист скорее всего останется без ЗМ
Криш был хорош в Юве, хотя бы забивал много...стал лучшим бомбардиром в истории сборных, но больше выделить нечего
Холланд это конечно норвежкая голевая машина(правда со сборной неповезло), но он пока не тянет, думаю через годик другой будет одним из главных претендентов, а вполне возможно и обладателем этой награды
Жоржиньо- ЧЕ,чемпион ЛЧ и СКЕ что еще добавить...вроде как и заслужил, но...
Канте....трудяга который выиграл ЛЧ, СКЕ,ЛН и по вкладу заслуживает награду,но трудно получить ЗМ играя опорника
ЛЕВА выиграл в Германии все что возможно, назабивал огромное количество голов, завоевал золотую бутсу, и в этм сезоне продолжает клепать голы, вот только со сборной ему как и Холланду неповезло
Мбаппе отлично провел сезон в ПСЖ, так же был крут со сборной(правда на ЧЕ был не очень),но выиграл ЛН,где искуписля за незабитый пенальти на ЧЕ...Мбаппе как и Холланд это будущие обладатели ЗМ
Месси...думаю его эра завершилась, да выиграл первый трофей со сборной, но затащили там больше Ди Мария и вратарь Мартинес! Про Барселону сказать нечего....но у организаторов есть свое правило, в любой непонятной ситуации отдавайте награду Месси...так что шанс у него велик...
Неймар....даже не знаю....за что???
Салах-Мо был одним из лучших во всей АПЛ прошлого сезона, да отличный игрок, но таких как он было много, кто были хороши, но так и не получили ЗМ...к примеру Рауль,Анри,Снейдер,Хави Иньеста...Рибери продолжать можно долго...
У каждого свой выбор,но тройка на мой взгляд должна быть такова....Лёва, Бенз, и Жоржик(по совокупности выигранных титулов)
Де Брюйне провалился со сборной как на ЧЕ так и в ЛН, в Сити был одним из лучших, а победном сезоне в АПЛ...ЖАЛЬ что этот футболист скорее всего останется без ЗМ
Криш был хорош в Юве, хотя бы забивал много...стал лучшим бомбардиром в истории сборных, но больше выделить нечего
Холланд это конечно норвежкая голевая машина(правда со сборной неповезло), но он пока не тянет, думаю через годик другой будет одним из главных претендентов, а вполне возможно и обладателем этой награды
Жоржиньо- ЧЕ,чемпион ЛЧ и СКЕ что еще добавить...вроде как и заслужил, но...
Канте....трудяга который выиграл ЛЧ, СКЕ,ЛН и по вкладу заслуживает награду,но трудно получить ЗМ играя опорника
ЛЕВА выиграл в Германии все что возможно, назабивал огромное количество голов, завоевал золотую бутсу, и в этм сезоне продолжает клепать голы, вот только со сборной ему как и Холланду неповезло
Мбаппе отлично провел сезон в ПСЖ, так же был крут со сборной(правда на ЧЕ был не очень),но выиграл ЛН,где искуписля за незабитый пенальти на ЧЕ...Мбаппе как и Холланд это будущие обладатели ЗМ
Месси...думаю его эра завершилась, да выиграл первый трофей со сборной, но затащили там больше Ди Мария и вратарь Мартинес! Про Барселону сказать нечего....но у организаторов есть свое правило, в любой непонятной ситуации отдавайте награду Месси...так что шанс у него велик...
Неймар....даже не знаю....за что???
Салах-Мо был одним из лучших во всей АПЛ прошлого сезона, да отличный игрок, но таких как он было много, кто были хороши, но так и не получили ЗМ...к примеру Рауль,Анри,Снейдер,Хави Иньеста...Рибери продолжать можно долго...
У каждого свой выбор,но тройка на мой взгляд должна быть такова....Лёва, Бенз, и Жоржик(по совокупности выигранных титулов)