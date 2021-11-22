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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2021 года

вчера, 20:17

Пресс-служба ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста по итогам 2021 года.

На награду претендуют:

Карим Бензема (Франция / «Реал»)

Кевин Де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити»)

Криштиану Роналду (Португалия / «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед»)

Эрлинг Холанд (Норвегия / «Боруссия» Дортмунд)

Жоржиньо (Италия / «Челси»)

НГоло Канте (Франция / «Челси»)

Роберт Левандовски (Польша / «Бавария»)

Килиан Мбаппе (Франция / ПСЖ)

Лионель Месси (Аргентина / «Барселона» / ПСЖ)

Неймар (Бразилия / ПСЖ)

Мохамед Салах (Египет / «Ливерпуль»)

Победитель станет известен 17 января 2022 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:08
ждём, волнуемся )
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:42
как всегда россиянами в этом Топ - списке и не " пахнет"..
Ну, хотя бы 101- вый...
Grouch
Grouch
сегодня в 08:22
Опять "инопланетный" в списке?! За какие инопланетные достижения? За 2:8 в прошлом году и голевую засуху в этом? За чемпионат Южной Америки? Так это даже не смешно! Гари Медель два раза подряд имел этот титул, но никто даже не подумал давать ему ЗМ. Какая-то бесконечная бессмысленная чехарда!
NOVA
NOVA
сегодня в 07:38
вот кто в списке первый, тот и по праву Первый!!!
амурец
амурец
сегодня в 01:00
Тут либо Левандовски либо Бензема, но сдаётся, что эту награду ФИФА отдаст своему любимчику, за его блеклую игру что в ПСЖ, что в сборной
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 00:23
Жоржиньо однозначно.
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 22:58
Жоржиньо Карим Месси и Киллиан
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:47
Бензема проводит отличный сезон как в Мадридском Реале, так и в сборной Франции, с которой выиграл в этом сезоне Лигу Наций(играя против сильных сборных Европы)
Де Брюйне провалился со сборной как на ЧЕ так и в ЛН, в Сити был одним из лучших, а победном сезоне в АПЛ...ЖАЛЬ что этот футболист скорее всего останется без ЗМ
Криш был хорош в Юве, хотя бы забивал много...стал лучшим бомбардиром в истории сборных, но больше выделить нечего
Холланд это конечно норвежкая голевая машина(правда со сборной неповезло), но он пока не тянет, думаю через годик другой будет одним из главных претендентов, а вполне возможно и обладателем этой награды
Жоржиньо- ЧЕ,чемпион ЛЧ и СКЕ что еще добавить...вроде как и заслужил, но...
Канте....трудяга который выиграл ЛЧ, СКЕ,ЛН и по вкладу заслуживает награду,но трудно получить ЗМ играя опорника
ЛЕВА выиграл в Германии все что возможно, назабивал огромное количество голов, завоевал золотую бутсу, и в этм сезоне продолжает клепать голы, вот только со сборной ему как и Холланду неповезло
Мбаппе отлично провел сезон в ПСЖ, так же был крут со сборной(правда на ЧЕ был не очень),но выиграл ЛН,где искуписля за незабитый пенальти на ЧЕ...Мбаппе как и Холланд это будущие обладатели ЗМ
Месси...думаю его эра завершилась, да выиграл первый трофей со сборной, но затащили там больше Ди Мария и вратарь Мартинес! Про Барселону сказать нечего....но у организаторов есть свое правило, в любой непонятной ситуации отдавайте награду Месси...так что шанс у него велик...
Неймар....даже не знаю....за что???
Салах-Мо был одним из лучших во всей АПЛ прошлого сезона, да отличный игрок, но таких как он было много, кто были хороши, но так и не получили ЗМ...к примеру Рауль,Анри,Снейдер,Хави Иньеста...Рибери продолжать можно долго...
У каждого свой выбор,но тройка на мой взгляд должна быть такова....Лёва, Бенз, и Жоржик(по совокупности выигранных титулов)
ABir
ABir
вчера в 22:07
Надо давать Левандовски, однозначно
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 21:56
Лева победа.)
морозз
морозз
вчера в 21:39
Бомжей не хватает в этом списке, прохудилась походу мошна Миллера?
СаняШумок
СаняШумок
вчера в 21:36
В этом году заслужил Карим бесспорно. Возвращение в сборную( причем ее тащит с живым то Мбаппе), бесспорный лидер реала(это с вечной критикой, когда играл чисто на КриРО). Бензема всегда играл на команду и на победу. На фоне дохлого Месси во второй половине года и сбавившего в сравнении с прошлым годом Левандовского(а за 20 год поляка незаслуженно обделили), кандидатов лучше нет. Жоржиньо и Канте все-таки частями выдали мощно.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:23
Месси получит награду.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:16
За 20 Лева заслужил, а вот в 21, как по мне Бенз Мбаппе да и Месси получше выглядели. Да и вообще, награда дается лучшему игроку, а не лучшему бомбардиру. Ну не повернется у меня язык назвать лучшим футболистом поляка. Он лучший бомбардир, с лучшим выбором голевой позиции и лучшим чутьем. Все.
Это еще во мне говорит, то что я очень не люблю рыбаков (когда сам играю в футбол) - те кто просто стоят в чужой штрафной в ожидании передач. Но ведь согласитесь, Роберт игрок исключительно штрафной площади. А посмотрите на всех остальных в списке - они на каждом участке поля полезны (почти). Успех Левандовски - продукт исключительной командной работы, в частности полузащиты, плюс естественно невероятной голевой чуйки самого поляка
Пинайте
cska1948
cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 21:03
Незнакомых там не держат.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:58
Ба! знакомые всё лица 😉
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:34
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2021 года .
Хочется по этому поводу высказать своё субъективное мнение. В этом списке считаю что три футболиста которые достойны звания лучшего игрока этого сезона.
Это конечно же Левандовский, Бензема и Мбаппе. И если честно даже не знаю кому бы из этой тройки отдал своё предпочтение. Все себя показали с самой лучшей стороны играя за свои клубы и сборные . Но вот Левандовски со сборной Польши не так повезло как у Карима Бензема и Килиана Мбаппе в сборной Франции . Карим в Реале бесспорный лидер и лучший голеодор, точно также можно сказать и о Мбаппе в ПСЖ. А вот Левандовски с Мюллером пылят в Баварии не по детски . И кто из них станет лучшим увидим в скором времени.
Но думаю опять по каким-то причинам отдадут это звание Месси, который в этом сезоне ничем себя не проявляет ни в сборной, а тем более в ПСЖ. Будем надеяться что силы добра победят и справедливость востаржествует !!! Всем Добра !!! И пусть победит сильнейший !!!
cska1948
cska1948
вчера в 20:33
Почему в списке соискателей нет непревзойденного мастера хет-триков?
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:31
Все списки крутятся вокруг одних и тех же фамилий. Только порядок меняется.
От этого жирное ещё жирнее не станет
протон
протон
вчера в 20:28
Карим Бензема (Франция / «Реал»)
Роберт Левандовски (Польша / «Бавария»)
мохамед Салах (Египет / «Ливерпуль»)


троих выделю. первый наверно все же поляк
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:21
Роберт должен победить.
Gahi
Gahi
вчера в 20:19
В этот раз должен победить Роберт Левандовский. Удачи
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