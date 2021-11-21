Алмквист – лучший игрок матча «Ростов» — «Уфа»

Полузащитника «Ростова» Понтуса Алмквиста признали лучшим футболистом поединка 15-го тура РПЛ против «Уфы».
Матч состоялся в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2. Алмквист отметился забитым голом на 59-й минуте.
«Уфа» после этого матча имеет в своем активе 15 очков и располагается на 12-м месте, «Ростов» (17 очков) на 11-й строке.
У этого парня невероятный коэффициент и КПД !!!
Из 16 голов Уфы , 13 его !!! Супер Агаларов, супер
паренёк !!!
А ты представь если бы он ещё играл в той команде где есть качественные партнёры ☝👍. Так он ещё и сам имеет голевое чутьё и бывает там где именно нужно быть. Лишь бы не пропал в каком нибудь контракте 💰 💰 💰 как многие , канули в никуда. Будем надеяться только на лучшее и Удачи ему и достичь больших Успехов !!! Всем Добра !!!
У этого парня невероятный коэффициент и КПД !!!
Из 16 голов Уфы , 13 его !!! Супер Агаларов, супер
паренёк !!!
А ты представь если бы он ещё играл в той команде где есть качественные партнёры ☝👍. Так он ещё и сам имеет голевое чутьё и бывает там где именно нужно быть. Лишь бы не пропал в каком нибудь контракте 💰 💰 💰 как многие , канули в никуда. Будем надеяться только на лучшее и Удачи ему и достичь больших Успехов !!! Всем Добра !!!