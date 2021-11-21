Алмквист – лучший игрок матча «Ростов» — «Уфа»

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вчера, 16:14

Полузащитника «Ростова» признали лучшим футболистом поединка 15-го тура РПЛ против «Уфы».

Матч состоялся в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2. Алмквист отметился забитым голом на 59-й минуте.

«Уфа» после этого матча имеет в своем активе 15 очков и располагается на 12-м месте, «Ростов» (17 очков) на 11-й строке.