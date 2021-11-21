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Алмквист – лучший игрок матча «Ростов» — «Уфа»

вчера, 16:14
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитника «Ростова» Понтуса Алмквиста признали лучшим футболистом поединка 15-го тура РПЛ против «Уфы».

Матч состоялся в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2. Алмквист отметился забитым голом на 59-й минуте.

«Уфа» после этого матча имеет в своем активе 15 очков и располагается на 12-м месте, «Ростов» (17 очков) на 11-й строке.

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протон
протон
вчера в 17:07
С такой полузащитой как в Зените, Агаларов бы уже Левандовскому в спину дышал..
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:30, ред.
Привет дружище ✊
У этого парня невероятный коэффициент и КПД !!!
Из 16 голов Уфы , 13 его !!! Супер Агаларов, супер
паренёк !!!
А ты представь если бы он ещё играл в той команде где есть качественные партнёры ☝👍. Так он ещё и сам имеет голевое чутьё и бывает там где именно нужно быть. Лишь бы не пропал в каком нибудь контракте 💰 💰 💰 как многие , канули в никуда. Будем надеяться только на лучшее и Удачи ему и достичь больших Успехов !!! Всем Добра !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:21
Агаларов тоже мог претендовать на лучшего игрока матча.
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