«Фиорентина» приняла окончательное решение продать Кокорина

Нападающий Александр Кокорин близок к уходу из «Фиорентины».
«Фиалки» приняли решение продать россиянина. Он никогда не входил в планы главного тренера команды Винченцо Итальяно. На трансферном рынке «Фиорентина» хочет найти качественного дублёра для Душана Влаховича.
В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.
- Вот и раскусили, наконец, иностранцы "очередную российскую футбольную звезду"!!!
- А ведь наши болельщики были намного дальновиднее... Предупреждали же: Вы хорошо подумали, кого берёте? Да он был восходящей "звёздочкой" Российского футбола! Но потом, почуяв запах "больших денег", резко сдал, и переквалифицировался из футболистов в "гопников"... Украл, выпил - в тюрьму. Нахапал, выпил, стулом по башке дал - в тюрьму... Романтика!!!
- Вышел из тюрьмы - ему бы в ФНЛ! Форму поднабрать! С людьми пообщаться! Забыть про "бешенные бабки"! Глядишь - и мы снова бы увидели на поле прежнего Сашу Кокорина...
- А тут ему опять сразу кучу бабок на "фейс" - Александр, вы супер! Мы в восторге от вашей игры! Приезжайте к нам, в Италию! Всё будет "забомбись"...
- Поехал... Ну и всё... Пропал Саша Кокорин... А теперь он и там уже не нужен... Во доигрался парень...
- Вот и раскусили, наконец, иностранцы "очередную российскую футбольную звезду"!!!
- А ведь наши болельщики были намного дальновиднее... Предупреждали же: Вы хорошо подумали, кого берёте? Да он был восходящей "звёздочкой" Российского футбола! Но потом, почуяв запах "больших денег", резко сдал, и переквалифицировался из футболистов в "гопников"... Украл, выпил - в тюрьму. Нахапал, выпил, стулом по башке дал - в тюрьму... Романтика!!!
- Вышел из тюрьмы - ему бы в ФНЛ! Форму поднабрать! С людьми пообщаться! Забыть про "бешенные бабки"! Глядишь - и мы снова бы увидели на поле прежнего Сашу Кокорина...
- А тут ему опять сразу кучу бабок на "фейс" - Александр, вы супер! Мы в восторге от вашей игры! Приезжайте к нам, в Италию! Всё будет "забомбись"...
- Поехал... Ну и всё... Пропал Саша Кокорин... А теперь он и там уже не нужен... Во доигрался парень...