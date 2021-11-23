«Фиорентина» приняла окончательное решение продать Кокорина

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вчера, 19:52

Нападающий близок к уходу из «Фиорентины».

«Фиалки» приняли решение продать россиянина. Он никогда не входил в планы главного тренера команды Винченцо Итальяно. На трансферном рынке «Фиорентина» хочет найти качественного дублёра для Душана Влаховича.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.