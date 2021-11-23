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«Фиорентина» приняла окончательное решение продать Кокорина

вчера, 19:52

Нападающий Александр Кокорин близок к уходу из «Фиорентины».

«Фиалки» приняли решение продать россиянина. Он никогда не входил в планы главного тренера команды Винченцо Итальяно. На трансферном рынке «Фиорентина» хочет найти качественного дублёра для Душана Влаховича.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
artr-90
artr-90
сегодня в 11:12
"Продать" это оптимистично, конечно. "Отдать" на условиях самовывоза предел мечтаний будет.
galem72
galem72
сегодня в 10:57
Продать? Не для этого какоха уезжал в Европу. Ему просто нужно дать ещё немного времени. ))
112910415
112910415
сегодня в 10:07
но кто-то ещё должен принять решение его купить
и в этом главная проблема
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:50
Если найдут кому.
karnager
karnager ответ barca200885 (раскрыть)
сегодня в 00:39
Ты про Берлускони забыл? Про то, как Зенит и Спартак любят итальянских тренеров?
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:50
Чистый вброс цену набивают.
Yuri Kudryavtsev
Yuri Kudryavtsev
вчера в 23:42
Там нужно отрабатывать инвестиции в футбол. Миллионы зарабатывают клубы и звёзды в них. Остальные занимают друг у друга до зарплаты. Если Саша не наделал долгов, то может вернуться на прежний баланс в "Спартак". Он как раз к ФНЛ готовится.
barca200885
barca200885 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:37
Вообще, удивительно, как клуб, в котором играли Батистута, Тони, Муту, Монтоливо, Ди Ливио и др., развели как детей на кокошу. Не иначе как итало-русская мафия...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:34
Если Фиалки доплатят, может кто и заберёт ...
Boricku
Boricku
вчера в 21:50, ред.
В Зенит надо, заместо Азмунова
Boricku
Boricku
вчера в 21:49
Зря, надо ждать, и Саша выстрелит
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 21:37
кто его купит?
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:35
Продать?...Его наверное в данное время можно просто...отдать или потерять
старина
старина
вчера в 21:28
Чтобы продать что-нибудь ненужное,купили что-нибудь ненужное
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:18
Ну удачи им в поиске покупателей.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:07
Не может быть !
Неужели нашли дурнее себя ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 21:03
Ты хочешь Фиорентину по миру пустить ? )))))))
Grouch
Grouch
вчера в 21:01
В Монголию. За пару верблюдов.
SHMEL
SHMEL ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:01
Можем к Мелкадзе Васина приплюсовать...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:00
Можем предложить Фиорентине ещё и Мелкадзе !))) Один Х.
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:00
Не может быть...Не прошло и три года, как они раскусили-таки Шурика...
протон
протон
вчера в 20:59
ахахаах. в авито выставили Кокорина. я думаю он и сам не прочь с авито уйти
протон
протон ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:58
больше на арийскую расу похож. в Баварию надо продать
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:58
На пилораме может и сгодится.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:57
- Недолго мучилась старушка, в гусарских опытных руках...

- Вот и раскусили, наконец, иностранцы "очередную российскую футбольную звезду"!!!

- А ведь наши болельщики были намного дальновиднее... Предупреждали же: Вы хорошо подумали, кого берёте? Да он был восходящей "звёздочкой" Российского футбола! Но потом, почуяв запах "больших денег", резко сдал, и переквалифицировался из футболистов в "гопников"... Украл, выпил - в тюрьму. Нахапал, выпил, стулом по башке дал - в тюрьму... Романтика!!!

- Вышел из тюрьмы - ему бы в ФНЛ! Форму поднабрать! С людьми пообщаться! Забыть про "бешенные бабки"! Глядишь - и мы снова бы увидели на поле прежнего Сашу Кокорина...

- А тут ему опять сразу кучу бабок на "фейс" - Александр, вы супер! Мы в восторге от вашей игры! Приезжайте к нам, в Италию! Всё будет "забомбись"...

- Поехал... Ну и всё... Пропал Саша Кокорин... А теперь он и там уже не нужен... Во доигрался парень...
David Young
David Young ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:54
.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 20:52, ред.
Ждём
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 20:51
Это правда! Лучшего памятника лимиту животворящему никакой Церетели не наваяет.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:51
Чтобы продать, надо чтобы кто-то купил...
И кому такое "чудо" надо?!

Проблемой будет даже отдать, с приличной доплатой, чтобы кто-то забрал...
Поэтому, решить возможно что угодно, но воплотить решение в жизнь, не всегда возможно...
Кокорин-это проблема "Фиорентины" до окончания контракта, и единственный выход для "фиалок" из этой ситуации, это расторжения контракта, выплата неустойки согласно контракта, "перевернуть страницу с Кокориным" и забыть Кокорина, "как страшный сон".... Потому что поверить в то, что происходит всё это наяву, невозможно....
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:47
В Зенит на место Азмуна как раз)
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