Милинкович-Савич интересен «Реалу»

Мадридский «Реал» по-прежнему ищет игрока в среднюю линию. Долгое время клуб «вел» Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Однако с приходом нового наставника в английский клуб может поменяться и судьба французского хавбека.
Мадридцы решили поискать запасной вариант. В «шорт-лист» попал Милинкович-Савич из «Лацио». Летом 2018 года «Реал» уже пытался купить этого игрока. Тогда за талантливого серба было предложено 150 млн евро, в ответ «сливочные» получили отказ.
В футболисте также заинтересованы МЮ, ПСЖ и «Ювентус».
Согласно информации, белый клуб не упускает из виду и эволюцию Милинковича-Савича. Игрок сборной Сербии снова получил свою лучшую версию из рук Маурицио Сарри, и дверь снова открыта, чтобы совершить прыжок в великое следующее лето.
Летом 2018 года Реал Мадрид даже сделал предложение за игрока в размере 150 миллионов евро, но Лацио окончательно отклонил его. Теперь, когда ситуация на рынке совершенно иная, полузащитник может уйти, и этого хотят несколько клубов, кроме белых.
«Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус» уже спрашивали о нем.
Согласно информации, белый клуб не упускает из виду и эволюцию Милинковича-Савича. Игрок сборной Сербии снова получил свою лучшую версию из рук Маурицио Сарри, и дверь снова открыта, чтобы совершить прыжок в великое следующее лето.
Летом 2018 года Реал Мадрид даже сделал предложение за игрока в размере 150 миллионов евро, но Лацио окончательно отклонил его. Теперь, когда ситуация на рынке совершенно иная, полузащитник может уйти, и этого хотят несколько клубов, кроме белых.
«Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус» уже спрашивали о нем.