Милинкович-Савич интересен «Реалу»

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вчера, 22:34

Мадридский «Реал» по-прежнему ищет игрока в среднюю линию. Долгое время клуб «вел» из «Манчестер Юнайтед». Однако с приходом нового наставника в английский клуб может поменяться и судьба французского хавбека.

Мадридцы решили поискать запасной вариант. В «шорт-лист» попал Милинкович-Савич из «Лацио». Летом 2018 года «Реал» уже пытался купить этого игрока. Тогда за талантливого серба было предложено 150 млн евро, в ответ «сливочные» получили отказ.