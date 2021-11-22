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Милинкович-Савич интересен «Реалу»

вчера, 22:34

Мадридский «Реал» по-прежнему ищет игрока в среднюю линию. Долгое время клуб «вел» Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Однако с приходом нового наставника в английский клуб может поменяться и судьба французского хавбека.

Мадридцы решили поискать запасной вариант. В «шорт-лист» попал Милинкович-Савич из «Лацио». Летом 2018 года «Реал» уже пытался купить этого игрока. Тогда за талантливого серба было предложено 150 млн евро, в ответ «сливочные» получили отказ.

В футболисте также заинтересованы МЮ, ПСЖ и «Ювентус».

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pendulum47
pendulum47
сегодня в 02:25
Йовича хватает
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:03
Реал Мадрид все еще ищет футболиста для ядра на следующий сезон, и фаворитом по-прежнему остается Поль Погба. Француз не заканчивает обновление в «Юнайтед», и приход нового тренера ознаменует его следующую судьбу. В принципе, в «Реале» с оптимизмом смотрят на приземление бывшего игрока «Ювентуса».

Согласно информации, белый клуб не упускает из виду и эволюцию Милинковича-Савича. Игрок сборной Сербии снова получил свою лучшую версию из рук Маурицио Сарри, и дверь снова открыта, чтобы совершить прыжок в великое следующее лето.

Летом 2018 года Реал Мадрид даже сделал предложение за игрока в размере 150 миллионов евро, но Лацио окончательно отклонил его. Теперь, когда ситуация на рынке совершенно иная, полузащитник может уйти, и этого хотят несколько клубов, кроме белых.

«Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус» уже спрашивали о нем.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 00:02
бред конечно про 150 миллионов
протон
протон
вчера в 22:36
Легенда трансферных слухов
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:35
Что-то трудно верится.
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