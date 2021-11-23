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Конте хочет подписать Дзаньоло в «Тоттенхэм»

сегодня, 00:31

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте продолжает искать усиление состава для своей новой команды. На этом раз наставник заинтересовался подписанием Николо Дзаньоло из «Ромы». Ранее Конте хотел его пригласить в «Интер», когда возглавлял миланский клуб.

Контракт футболиста с «Ромой» действует до 2024 года. Его трансферная стоимость в составляет около 40 млн евро.

По слухам, игрок должен в ближайшее время продлить контракт с «Ромой».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:08
Посмотрим, подпишет или только хочет...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:07
Николо конечно же талантливый игрок, который мог бы достичь большего, но травмы испортили его карьеру т.к к 22-м годам, Николо дважды рвал кресты, по этой причине пропустил и победный для Италии ЧЕ. Надеюсь все у него сложется хорошо, и он еще оправдает возложенные на него надежды! Удачи парню!
Но что касается перехода в тоттенхем,думаю ему лучше остаться в СерииА, т.к в Англии более скоростной и контактный футбол, а это огромный риск для такого хрустального игрока
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:14
А помоему Конте зря пошёл в стан шпор.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:38
Опять пролетит мимо корма.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:22
Тренеру видней.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:34
Может быть и хочет, но наврядли за него отдадут 40 лямов.
youtomee
youtomee
сегодня в 02:28
сейчас опять Лукаку с Видалем за собой притянет
pendulum47
pendulum47
сегодня в 02:23
Не нужен Дзаньоло в Тоттенхеме
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 02:22
Дзаньоло, ранее работавший в «Интере», считается одним из самых одаренных итальянских талантов. Он совершил свой профессиональный прорыв во время кампании 2018/19, поразив зрителей своими техническими качествами. Он хорошо выступил и в следующем сезоне, но его прогресс вскоре остановился из-за травмы передней крестообразной связки в 2019 году, из-за которой он не играл почти шесть месяцев.

Дзаньоло был достаточно неудачлив, чтобы усугубить травму вскоре после того, как вернулся в полную физическую форму. Это не давало 22-летнему игроку участвовать еще девять месяцев, в результате чего он пропустил всю кампанию 2020/21 года.

Конте хочет подписать Дзаньоло в «Тоттенхэм» - понятно почему.
beefs
beefs
сегодня в 00:41
Конте знает что делает...
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