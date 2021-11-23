Конте хочет подписать Дзаньоло в «Тоттенхэм»

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сегодня, 00:31

Наставник «Тоттенхэма» продолжает искать усиление состава для своей новой команды. На этом раз наставник заинтересовался подписанием из «Ромы». Ранее Конте хотел его пригласить в «Интер», когда возглавлял миланский клуб.

Контракт футболиста с «Ромой» действует до 2024 года. Его трансферная стоимость в составляет около 40 млн евро.

По слухам, игрок должен в ближайшее время продлить контракт с «Ромой».