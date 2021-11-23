Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте продолжает искать усиление состава для своей новой команды. На этом раз наставник заинтересовался подписанием Николо Дзаньоло из «Ромы». Ранее Конте хотел его пригласить в «Интер», когда возглавлял миланский клуб.
Контракт футболиста с «Ромой» действует до 2024 года. Его трансферная стоимость в составляет около 40 млн евро.
По слухам, игрок должен в ближайшее время продлить контракт с «Ромой».
Но что касается перехода в тоттенхем,думаю ему лучше остаться в СерииА, т.к в Англии более скоростной и контактный футбол, а это огромный риск для такого хрустального игрока
Но что касается перехода в тоттенхем,думаю ему лучше остаться в СерииА, т.к в Англии более скоростной и контактный футбол, а это огромный риск для такого хрустального игрока
Дзаньоло был достаточно неудачлив, чтобы усугубить травму вскоре после того, как вернулся в полную физическую форму. Это не давало 22-летнему игроку участвовать еще девять месяцев, в результате чего он пропустил всю кампанию 2020/21 года.
Конте хочет подписать Дзаньоло в «Тоттенхэм» - понятно почему.
Дзаньоло был достаточно неудачлив, чтобы усугубить травму вскоре после того, как вернулся в полную физическую форму. Это не давало 22-летнему игроку участвовать еще девять месяцев, в результате чего он пропустил всю кампанию 2020/21 года.
Конте хочет подписать Дзаньоло в «Тоттенхэм» - понятно почему.