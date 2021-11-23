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«Манчестер Юнайтед» хочет переманить Винисиуса

вчера, 08:26

Согласно отчету EL Nacional, английский «Манчестер Юнайтед» готов активизировать погоню за звездой мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором и предоставить улучшенное предложение, чтобы переманить его из испанского столичного клуба.

Недавно сообщалось, что «красные дьяволы» предложили Винисиусу контракт на сумму 16 миллионов евро в год. Однако их попытки были отвергнуты. Это, по-видимому, не разубедило команду Премьер-Лиги, которая, как теперь считается, готова сделать еще более крупное предложение.

«Манчестер Юнайтед» по итогам двенадцати туров АПЛ располагается на 8-м месте, набрав 17 очков. Клуб также находится в поисках нового главного тренера после расставания с Оле-Гуннаром Сульшером.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 15:24, ред.
ахахахах .Продайте этим бедалагам его , раз они настолько отчаянные .16 лямов )))
RaulReal
RaulReal
вчера в 14:13
В МЮ и так полсостава атакующие игроки зачем он им? Тем более у них так и так перебор с зарплатной ведомостью.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 13:59
Им сейчас не до этого, новость явно устарела, поэтому выглядит смешной.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:17
Переманивают,как пираты из "Зенита".
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
вчера в 12:51
Нам игрок в центре поля нужен, которы умеет играть в отборе
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:34
Бесполезное трепетание .
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:40
Лучше бы о защите подумали! Туда 4-х надо, чтобы ОК был!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:53
За такую зарплату можно взять парочку игроков не хуже!
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 10:24
А с тренером посоветовались? Не думаю что Каррик не то что мнение имеет, его даже спрашивать не будут. В начале нужен тренер и директор на постоянной основе! А то получится как с Лукаку, крутой игрок, но когда вокруг непонятки, безцельно гоняет по полю.

Но с другой стороны сказано, что интересуются, а интересоваться любой может)))
Сантус
Сантус
вчера в 10:14
Я не припоминаю случая ухода игрока из Реала,если Реал этого не хочет.А Винипуха отпускать и не собираются.Пустая болтовня..)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:02, ред.
После того, как Винисиус перешел в Реал Мадрид из Фламенго в 2018 году, он превратился в одного из самых ярких молодых футболистов в футболе. Бразилец продемонстрировал признаки своего огромного потенциала в первые несколько сезонов на «Сантьяго Бернабеу», он безгранично преуспел в продолжающейся кампании, став лидером команды вместе с Каримом Бензема.

21-летний игрок принимал непосредственное участие в забивании голов каждые 79 минут нахождения на поле. Естественно, его форма вызвала интерес клубов по всей Европе, особенно «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» переживают некоторую неразбериху после череды катастрофических результатов, которая привела к увольнению Оле Гуннара Сульшера в минувшие выходные. Несмотря на непрекращающуюся борьбу, 20-кратные чемпионы Англии сохраняют высокие амбиции и, опираясь на инвестиции своего нового главного спонсора, готовы снова стать крупными на трансферном рынке.

Этим летом «Манчестер Юнайтед» вложил значительные средства в перевод Джейдона Санчо и Рафаэля Варан на «Олд Траффорд», а также подписал прибыльный контракт с Криштиану Роналду. Теперь они планируют добавить Винисиуса Жуниора в свой атакующий арсенал, поскольку владельцы клуба надеются вернуть славные дни на «Олд Траффорд».
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:56
Эти могут, у них денег немеренно.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 09:35
Это Вудворд скупает нападающего для клуба без тренера. Очередное доказательство тому, что в клубе полный бардак, клуб превратили в бизнес по продаже а футболок известных игроков, плевать Глейзеры хотели на игры и кубки...
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 09:11
Вот бредятина!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:37
Думаю Реал не отпустит
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