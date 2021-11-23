«Манчестер Юнайтед» хочет переманить Винисиуса

Согласно отчету EL Nacional, английский «Манчестер Юнайтед» готов активизировать погоню за звездой мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором и предоставить улучшенное предложение, чтобы переманить его из испанского столичного клуба.
Недавно сообщалось, что «красные дьяволы» предложили Винисиусу контракт на сумму 16 миллионов евро в год. Однако их попытки были отвергнуты. Это, по-видимому, не разубедило команду Премьер-Лиги, которая, как теперь считается, готова сделать еще более крупное предложение.
«Манчестер Юнайтед» по итогам двенадцати туров АПЛ располагается на 8-м месте, набрав 17 очков. Клуб также находится в поисках нового главного тренера после расставания с Оле-Гуннаром Сульшером.
21-летний игрок принимал непосредственное участие в забивании голов каждые 79 минут нахождения на поле. Естественно, его форма вызвала интерес клубов по всей Европе, особенно «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» переживают некоторую неразбериху после череды катастрофических результатов, которая привела к увольнению Оле Гуннара Сульшера в минувшие выходные. Несмотря на непрекращающуюся борьбу, 20-кратные чемпионы Англии сохраняют высокие амбиции и, опираясь на инвестиции своего нового главного спонсора, готовы снова стать крупными на трансферном рынке.
Этим летом «Манчестер Юнайтед» вложил значительные средства в перевод Джейдона Санчо и Рафаэля Варан на «Олд Траффорд», а также подписал прибыльный контракт с Криштиану Роналду. Теперь они планируют добавить Винисиуса Жуниора в свой атакующий арсенал, поскольку владельцы клуба надеются вернуть славные дни на «Олд Траффорд».
21-летний игрок принимал непосредственное участие в забивании голов каждые 79 минут нахождения на поле. Естественно, его форма вызвала интерес клубов по всей Европе, особенно «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» переживают некоторую неразбериху после череды катастрофических результатов, которая привела к увольнению Оле Гуннара Сульшера в минувшие выходные. Несмотря на непрекращающуюся борьбу, 20-кратные чемпионы Англии сохраняют высокие амбиции и, опираясь на инвестиции своего нового главного спонсора, готовы снова стать крупными на трансферном рынке.
Этим летом «Манчестер Юнайтед» вложил значительные средства в перевод Джейдона Санчо и Рафаэля Варан на «Олд Траффорд», а также подписал прибыльный контракт с Криштиану Роналду. Теперь они планируют добавить Винисиуса Жуниора в свой атакующий арсенал, поскольку владельцы клуба надеются вернуть славные дни на «Олд Траффорд».