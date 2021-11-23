«Манчестер Юнайтед» хочет переманить Винисиуса

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вчера, 08:26

Согласно отчету EL Nacional, английский «Манчестер Юнайтед» готов активизировать погоню за звездой мадридского «Реала» и предоставить улучшенное предложение, чтобы переманить его из испанского столичного клуба.

Недавно сообщалось, что «красные дьяволы» предложили Винисиусу контракт на сумму 16 миллионов евро в год. Однако их попытки были отвергнуты. Это, по-видимому, не разубедило команду Премьер-Лиги, которая, как теперь считается, готова сделать еще более крупное предложение.