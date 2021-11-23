«Ювентус» интересуется защитником «Дженоа»

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сегодня, 00:02

Туринский «Ювентус» заинтересовался левым защитником из «Дженоа». 21-летний игрок имеет контракт с клубом до 2023 года.

Отмечается, что переговоры между клубами уже начались. Сделка может состояться уже в ближайшее трансферное окно.