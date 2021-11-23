«Ювентус» интересуется защитником «Дженоа»

Туринский «Ювентус» заинтересовался левым защитником Андреа Камбьясо из «Дженоа». 21-летний игрок имеет контракт с клубом до 2023 года.
Отмечается, что переговоры между клубами уже начались. Сделка может состояться уже в ближайшее трансферное окно.
Туринский «Ювентус» заинтересовался левым защитником Андреа Камбьясо из «Дженоа». 21-летний игрок имеет контракт с клубом до 2023 года.
Отмечается, что переговоры между клубами уже начались. Сделка может состояться уже в ближайшее трансферное окно.
Не думаю, что выгорит серьезный трансфер, вероятно даже в случае покупки останется в аренде в Дженоа на сезон другой. До этого сезона даже не слышал о нем.
Хотя может быть я не прав, аренда вероятнее.
Не думаю, что выгорит серьезный трансфер, вероятно даже в случае покупки останется в аренде в Дженоа на сезон другой. До этого сезона даже не слышал о нем.
Хотя может быть я не прав, аренда вероятнее.