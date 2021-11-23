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«Ювентус» интересуется защитником «Дженоа»

сегодня, 00:02

Туринский «Ювентус» заинтересовался левым защитником Андреа Камбьясо из «Дженоа». 21-летний игрок имеет контракт с клубом до 2023 года.

Отмечается, что переговоры между клубами уже начались. Сделка может состояться уже в ближайшее трансферное окно.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:21
Шевченко приходит в ужас.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:27
Хороший защитник,надо брать!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:54
Игрок основы, фактически всегда в старте, в 21 год. Мне запомнился голом в матче с Наполи, одна из двух игр Дженоа, которые я смотрел в этом сезоне. Защитник профильный, чистый центр, вроде ничего особенного не увидел.

Не думаю, что выгорит серьезный трансфер, вероятно даже в случае покупки останется в аренде в Дженоа на сезон другой. До этого сезона даже не слышал о нем.

Хотя может быть я не прав, аренда вероятнее.
drug01
drug01
сегодня в 00:04
Защитник очень нужен
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