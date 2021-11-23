Алькантара высказался о возможном возвращении в «Барселону»

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вчера, 18:30

Полузащитник «Ливерпуля» прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в «Барселону».

Я играю в футбол. Меня не беспокоят слухи. Я сосредоточен на своем контракте с «Ливерпулем» и на новом приключении в Премьер-Лиге. Я пытаюсь выиграть все трофеи с «Ливерпулем».

Алькантара находился в академии «Барселоны» с 2004 по 2007 год. За основную команду «сине-гранатовых» он выступал с 2008 по 2013 год.