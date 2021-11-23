Алькантара высказался о возможном возвращении в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в «Барселону».
Я играю в футбол. Меня не беспокоят слухи. Я сосредоточен на своем контракте с «Ливерпулем» и на новом приключении в Премьер-Лиге. Я пытаюсь выиграть все трофеи с «Ливерпулем».
Алькантара находился в академии «Барселоны» с 2004 по 2007 год. За основную команду «сине-гранатовых» он выступал с 2008 по 2013 год.
Алькантара не единственный бывший футболист «Барселоны», который думает так. Вообще, воспитанники «Барселоны», особенно полузащитники - очень достойные для мирового футбола. Вспомните Хави и Иньесту, а теперь у них есть 17-летний Гави, 18-летний Педри. А скольких они продавали? Артур Мело сейчас в «Ювентусе», но мог бы помочь «Барселону», и помочь Хави восстановить ее. Алькантара тоже был одним из лучших игроков «Барсы», когда все говорили что он следующее поколение... Но нет, нужно было продавать, потом жалеть. Или Дани Ольмо из «РБ Лейпциг», что - не хорош? Конечно он хорош, и сам хочет обратно в «Барсу», но у них нет денег чтобы этот трансфер состоялся. Значит нужно что-то добавить в контрактах своих воспитанников: например пункт о возможном возвращении игроков, и по сниженной цене. «Барса» не «Аякс», который дает своих воспитанников и потом обратно не хочет, нет! «Барса» другая, она дает, потом через некоторое время, когда игрок созревает, она хочет его подписать снова. И что? Это вполне нормально, но зачем потом дать столько денег, чтобы заполучить своего бывшего игрока обратно?
Этот пункт в контрактах обязателен, потому что сейчас у них есть долг 1.35 миллиард евро, и сейчас нужно кардинально что-то менять. А что касается Гави и Педри - не надо продавать этих игроков, они будущее «Барсы». А Алькантара счастлив в «Ливерпуле».
Алькантара не единственный бывший футболист «Барселоны», который думает так. Вообще, воспитанники «Барселоны», особенно полузащитники - очень достойные для мирового футбола. Вспомните Хави и Иньесту, а теперь у них есть 17-летний Гави, 18-летний Педри. А скольких они продавали? Артур Мело сейчас в «Ювентусе», но мог бы помочь «Барселону», и помочь Хави восстановить ее. Алькантара тоже был одним из лучших игроков «Барсы», когда все говорили что он следующее поколение... Но нет, нужно было продавать, потом жалеть. Или Дани Ольмо из «РБ Лейпциг», что - не хорош? Конечно он хорош, и сам хочет обратно в «Барсу», но у них нет денег чтобы этот трансфер состоялся. Значит нужно что-то добавить в контрактах своих воспитанников: например пункт о возможном возвращении игроков, и по сниженной цене. «Барса» не «Аякс», который дает своих воспитанников и потом обратно не хочет, нет! «Барса» другая, она дает, потом через некоторое время, когда игрок созревает, она хочет его подписать снова. И что? Это вполне нормально, но зачем потом дать столько денег, чтобы заполучить своего бывшего игрока обратно?
Этот пункт в контрактах обязателен, потому что сейчас у них есть долг 1.35 миллиард евро, и сейчас нужно кардинально что-то менять. А что касается Гави и Педри - не надо продавать этих игроков, они будущее «Барсы». А Алькантара счастлив в «Ливерпуле».