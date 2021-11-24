Сёмин: «„Зенит“ выполнил свою задачу и вышел в евровесну» .

Экс-рулевой «Локомотива» похвалил футболистов «Зенита» после матча с «Мальме».

В Лиге чемпионов простых игр не бывает. «Челси» тоже пришлось непросто в Швеции. Когда команда настроена и ее гонят болельщики, любому сопернику тяжело.

«Зенит» выполнил свою задачу и вышел в евровесну, поздравляю их с этим. Дзюба не забил пенальти? Нормально Артем сыграл, полезно.