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Сёмин: «„Зенит“ выполнил свою задачу и вышел в евровесну»

вчера, 13:37
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил футболистов «Зенита» после матча с «Мальме».

В Лиге чемпионов простых игр не бывает. «Челси» тоже пришлось непросто в Швеции. Когда команда настроена и ее гонят болельщики, любому сопернику тяжело.

«Зенит» выполнил свою задачу и вышел в евровесну, поздравляю их с этим. Дзюба не забил пенальти? Нормально Артем сыграл, полезно.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 18:41
    протон
    протон
    вчера в 18:08
    Для Зенита важен РПЛ . Европа не нужна. вот и результат для Газовщиков.
    Sadisto
    Sadisto ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 16:42
    А вдруг пригласят? Нужно быть аккуратнее в словах:))))
    амурец
    амурец
    вчера в 16:32
    Палыч верно сказал, свою задачу Зенит выполнил, надеюсь никто не фантазировал, что Зенит пройдёт в алей офф ЛЧ, так чток Зениту притензий нет, что от него ждали, то он и сделал
    Телогрейка
    Телогрейка
    вчера в 16:13, ред.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 16:06
      очень слабенькая задачка.
      youtomee
      youtomee ответ Q-J-G (раскрыть)
      вчера в 15:53, ред.
      Отмучается 2 игры, повозят его и скажут, что мы достойно провели сезон, а вот в следующем году у нас будут еще лучше результаты. Ну и как всегда в конце Семаку дадут награду лучшего тренера, Дзюба - лучший игрок, ну ты и сам знаешь, чего я тут рассказываю)

      А по-хорошему, нужен им тренер с мыслью в голове. Сергей "играли достойно" Семак не того уровня
      viv
      viv
      вчера в 15:38
      А Фанаты шведского «Мальме» обвинили «Зенит» в подкупе судей после того, как команды сыграли вничью в пятом туре Лиги Чемпионов — благодаря матчу питерская команда гарантировала себе место в плей-оффе. В ходе встречи в Швеции латвийский судья Андрис Трейманис поставил два пенальти в ворота хозяев, благодаря чему помог Зениту пишет Sport24.
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 15:36
      Вроде Палыч не собирался Зенит тренировать))))
      berda2003
      berda2003
      вчера в 15:26
      задача, ведь была, занять 4-е место. Перевыполнили! пол задачи решил судья!поздравляю!
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 15:00
      Вы тысячу раз говорили друг другу про то, что усиливаетесь под ЛЧ, так какую же выполнили задачу, вылетев в ЛЕ? Что за бред такой?
      LAISMEN
      LAISMEN
      вчера в 14:54
      Локоть игрока Мальме поможет Зениту встретить Евровесну.....
      4RT
      4RT
      вчера в 14:42
      Не зря миллиарды потратили!
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 14:38
      Сёмин: «„Зенит“ выполнил свою задачу и вышел в евровесну» .

      В Евровесну с оптимизмом !!!)
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 14:11
      И что "Зенит" будет делать с такой игрой в евровесне?!
      Gahi
      Gahi
      вчера в 14:07
      Продолжать играть в еврокубках весной это хорошо, но желательно содержание и уровень игры команды "Зенит" поднять на порядок выше. С такой игрой как с Мальмё будет трудно решать поставленных задач в таких турнирах. Удачи
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      вчера в 13:59
      Не вышел, а выполз...
      viv
      viv
      вчера в 13:58
      Стыдно должно быть поздравлять с таким выходом в евровесну.
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      вчера в 13:58
      С горем пополам вышли в ЛЕ, теперь там мучаться.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 13:55
      Если бы и "Мальмё" не смог обойти, Серёжа мог бы воспользоваться своей фразой про "Никаких целей в ЛЧ мне не ставили". Хорошо сидит.
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 13:54, ред.
      Перед началом турнира газпромовские надеялись что Зенит поборется за 2 место в группе ЛЧ. Миллер все мечтает хотя бы об 1/4 финала.....а по факту пришлось бороться с самой слабой командой ЛЧ Мальмё....
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 13:53
      "Зенит" сыграл на от***ись, хвалить здесь нечего. А Дзюбу уже готовят к грядущей евровесне:
      Colchoneros
      Colchoneros
      вчера в 13:53
      Как не крути а дальше 1\16 не пройдут!
      Colchoneros
      Colchoneros
      вчера в 13:50
        particular
        particular
        вчера в 13:49
        Неуместные поздравления с непонятной похвалой...
        viv
        viv
        вчера в 13:46
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 13:46
          Повезло, что в группу попал Мальме, а так опять было бы 4-ое место
          beefs
          beefs
          вчера в 13:45
          Евро весна хорошо, а дерево оно и есть де
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          вчера в 13:44
          В ожидании хорошего жребия...
          Gor Ter-Aristacessian
          Gor Ter-Aristacessian
          вчера в 13:43
          — Я не хочу в евровесну.
          — Ничего, «Барса» присоединится к вам, после игры с «Баварией».
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