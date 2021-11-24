Сёмин: «„Зенит“ выполнил свою задачу и вышел в евровесну» .

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил футболистов «Зенита» после матча с «Мальме».
В Лиге чемпионов простых игр не бывает. «Челси» тоже пришлось непросто в Швеции. Когда команда настроена и ее гонят болельщики, любому сопернику тяжело.
«Зенит» выполнил свою задачу и вышел в евровесну, поздравляю их с этим. Дзюба не забил пенальти? Нормально Артем сыграл, полезно.
А по-хорошему, нужен им тренер с мыслью в голове. Сергей "играли достойно" Семак не того уровня
А по-хорошему, нужен им тренер с мыслью в голове. Сергей "играли достойно" Семак не того уровня
В Евровесну с оптимизмом !!!)
В Евровесну с оптимизмом !!!)
— Ничего, «Барса» присоединится к вам, после игры с «Баварией».
— Ничего, «Барса» присоединится к вам, после игры с «Баварией».