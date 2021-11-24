Ан. Мостовой: «Надеюсь, что весной мы покажем хороший футбол»

Полузащитник «Зенита» рассказал о матче против «Мальме».

Игра была очень тяжелой. Первый тайм давался непросто. Надо было сразу начинать так, как мы начали второй тайм. Понятно, счет давил. Но все равно получилось два разных тайма.

Да, что-то не получалось в атаке, из обороны неправильно выходили, какая-то скованность была, но главное, что потом переломили ситуацию.

Очень надеюсь, что весной мы покажем хороший футбол и хороший результат в Лиге Европы.