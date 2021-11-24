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Ан. Мостовой: «Надеюсь, что весной мы покажем хороший футбол»

вчера, 09:31
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о матче против «Мальме».

Игра была очень тяжелой. Первый тайм давался непросто. Надо было сразу начинать так, как мы начали второй тайм. Понятно, счет давил. Но все равно получилось два разных тайма.

Да, что-то не получалось в атаке, из обороны неправильно выходили, какая-то скованность была, но главное, что потом переломили ситуацию.

Очень надеюсь, что весной мы покажем хороший футбол и хороший результат в Лиге Европы.

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Все комментарии
uapjaj37uped
uapjaj37uped
вчера в 14:52
Каждый год только надеемся.
112910415
112910415
вчера в 13:40
разговоры, разговоры ...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:33, ред.
Началось словоблудие, на которое мы, русские, ну очень способны. Засуньте языки, господа футболисты и тренеры, поглубже и молча работайте...работайте...работайте. Не сомневаюсь, что весной будет то же самое. Будете говорить, что не втянулись в сезон, провели мало официальных игр, половина футболистов травмирована..., и т.п. Найдёте тысячу причин, чтобы объяснить очередную неудачу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:30
Только и остается, что надеяться.
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:46
Как всегда будет одно и то же в первом же матче сольют,ведь чемпионство на кону.
протон
протон
вчера в 11:45
Ну ты освежил игру справедливости ради, Андрей.
Давайте выгрызайте там себе место в старте вместе с Круговым.
Удачи ;)
cska1948
cska1948
вчера в 10:56
Ан. Мостовой: «Надеюсь, что весной мы покажем хороший футбол»
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"Надежды юношей питают" - где-то я уже такое слышал.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:47
наивный парниша
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:44
И снова болтают.
jcjnq72aq2ty
jcjnq72aq2ty
вчера в 09:37
Знать бы только какой весной
ОПС
ОПС
вчера в 09:33
Да что то надежды маловато.
Futurista
Futurista
вчера в 09:33
Ну да)...весной природа оживает и деревья распускаются...
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