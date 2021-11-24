Малафеев — о Дзюбе: «Пенальти показывает уровень бьющего игрока»

Бывший вратарь «Зенита» отреагировал на то, что форвард команды не смог забить пенальти в матче с «Мальме».

Пенальти показывает уровень бьющего игрока: если он регулярно забивает, то это футболист высокого уровня, если нет — возникают вопросы. Потому что бьющий выбирает стиль удара, тактику: если он бьет по центру, то он должен понимать, что вратарь чаще всего гадает и прыгает по углам.

Либо если он бьет по движению вратаря, то он должен выбрать угол, куда вратарь не реагирует, и пробить. Или, если вратарь остается на линии, не сильно пробить в любой угол. Поэтому, когда такие голы забиваются, это говорит о высоком уровне бьющего, если нет — появляются вопросы о его уровне.