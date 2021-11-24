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Малафеев — о Дзюбе: «Пенальти показывает уровень бьющего игрока»

вчера, 12:18
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на то, что форвард команды Артем Дзюба не смог забить пенальти в матче с «Мальме».

Пенальти показывает уровень бьющего игрока: если он регулярно забивает, то это футболист высокого уровня, если нет — возникают вопросы. Потому что бьющий выбирает стиль удара, тактику: если он бьет по центру, то он должен понимать, что вратарь чаще всего гадает и прыгает по углам.

Либо если он бьет по движению вратаря, то он должен выбрать угол, куда вратарь не реагирует, и пробить. Или, если вратарь остается на линии, не сильно пробить в любой угол. Поэтому, когда такие голы забиваются, это говорит о высоком уровне бьющего, если нет — появляются вопросы о его уровне.

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Все комментарии
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 08:59
Помню, был такой в Зените, Спивак - его фамилия. Бил всегда в нижний угол и практически всегда забивал.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:03
а что кто то всё ещё сомневается в уровне этого игрочишки??? по моему таких уже нет он только сам себя считает звездой РПЛ а может и больше
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ stachel (раскрыть)
вчера в 15:55
Критично все. От скорости, координации, а его все возносят и возносят. Кому, это надо? Болелы же не слепые и не глухие. Все видят, слышат.
stachel
stachel ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 15:02
У Артёма есть проблемы с координацией. Это всегда было заметно. Даже 10 лет назад. Сейчас это уже критично.
makkie
makkie
вчера в 14:59
Малафеев в контрах с Дзюбой, так что его слова неудивительны.

Ну а у Дзюбы своя цель - слить Серёжу Вегана.
Семак многим в Зените мозолит глаза. Наверное в руководстве клуба решили дать ему доработать сезон и отпустить Семака с чистой совестью.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 14:47, ред.
Мо моим понятиям высокий уровень бьющего определяется не только забитыми пенальти, но его признанием как высококлассного футболиста с мировым именем. Всем известно что пенальти это лотерея которую могут проиграть даже самые великие. Конкретно для Дзюбы это всего лишь бонусная составляющая его имиджа показывающего его как весьма посредственного игрока.
pele1981
pele1981 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 14:46
Да гном уже лет 8-мь лишних в футбол играет!))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:36, ред.
Если Месси не забил пару пенальти подряд, это что показывает? Просто в данном случае правило подгоняется под результат. Если не забил Дзюба - это его уровень, если не забил Месси - "бывает...". А на самом деле ничего это не показывает. Бывают "штатные пенальтисты", которые кроме пенальти ничем выделиться в команде не могут, а бывает, что приличные игроки мажут мимо ворот с точки. Тут не малая доля везения тоже играет роль.
112910415
112910415
вчера в 14:29
возникают какие-то вопросы, да
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:40, ред.
Речь не о разовом или единичном случае. Это "мастер" только за последний год не забил уже 4 пенальти. Это уже признак того, что данный субъект никак не может считаться игроком высокого класса. И стоны по поводу его обязательного присутствия в сборной по меньше мере неуместны, а скорей ангажированы.
YVG
YVG
вчера в 13:39
Невольно возникает вопрос, а чей это воспитанник.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:37
Все мы дрочуны, все промахиваемся правой
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 13:33
Ну не забить пенальти может любой мастер высокого класса, проблема в том что наши игроки думают, что являются этими мастерами и слишком уверены, достаточно вспомнить косяк Смолова на ЧМ18, теперь в копилку плюс тупое пробивание Дзюбы
ДСА
ДСА
вчера в 13:32
Один раз сыграет, потом три раза обделается.
Q-J-G
Q-J-G ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:12
И не только Вы, и я присоединяюсь к Вашему - не соглашусь...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:06, ред.
Малафеев — о Дзюбе: «Пенальти показывает уровень бьющего игрока»

Вячеслав Малафеев - не прав....

Сколько было топ-игроков, которые не забивали да и сейчас иногда не забивают пенальти... Не будем "ходить" далеко.... Тот же Месси, Роналду не забивали пенальти, в профессиональном уровне которых не приходиться сомневаться...

Игрок даже самого высокого уровня может не забить пенальти, и на это много причин, и в большинстве случаев пенальти пробивает в команде тот игрок, который считается лучшим, и даже несмотря на это пенальти довольно часто не забиваются...

На мой взгляд, чтобы команда максимально реализовывала пенальти в матчах, надо чтобы в команде был штатный "пенальтист", который на тренировке индивидуально отрабатывал пробитие пенальти до самого высочайшего уровня, до "автоматизма".... И никакой даже самый лучший вратарь не парирует отлично пробитый пенальти, который должен быть пробитым и на силу, и на точность...

В былые времена, в далёком прошлом во многих командах были штатные "пенальтисты", которые практически без шансов для вратаря, пробивали пенальти... Жаль, что эта хорошая и полезная традиция забылась и осталась в прошлом...

И речь в моём комментарии не о Дзюбе, а лишь о том, что игрок, не забивший пенальти, может быть игроком самого высочайшего уровня!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:05
При добивании Дзюба был похож на десантника, который хотел вместо мяча, проломить башкой кирпич, или головой вбить гвоздь. Это было нечто!
Дуб, дубом. Долгих лет ему!).
Пусть не обижается). Быть деревом не плохо, в конце, концов).
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:03
Волновался Артемка наверное очень,но после матча рукой снял напряжение
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:44
В постели видосы у него лучше получаются😄
ОПС
ОПС
вчера в 12:42
Это был удар ниже плинтуса.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:40
Ерунда, г-н Малафеев. Десятки других, более мастеровитых футболистов, чем Артём, не забивали пенальти и от этого не становились менее мастеровитее.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:32
К Дзюбе конечно вопросы.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:31
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:30
Когда бьешь по собственному знаменитому принципу, но что-то пошло не так..
протон
протон
вчера в 12:30
Тут с Вечеславом не соглашусь конечно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:26
Дзюба показал свой уровень
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