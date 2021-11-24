Ловрен: «Таковы для нас реалии — быть на третьем месте» .

Защитник «Зенита» рад, что команда смогла выйти в плей-офф Лиги Европы.

Удовлетворен итогом. По правде говоря, таковы для нас реалии — быть на третьем месте. Получилась тяжелая игра, но, полагаю, мы заслужили эту ничью. Теперь мы гарантировали себе Лигу Европы.

В Лиге Европы мы должны сыграть лучше, чем в Лиге чемпионов. Будет нелегко, потому что там хорошие команды. Потребуются правильные настрой и мотивация, чтобы пройти как можно дальше.