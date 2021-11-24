Ловрен: «Таковы для нас реалии — быть на третьем месте» .

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рад, что команда смогла выйти в плей-офф Лиги Европы.
Удовлетворен итогом. По правде говоря, таковы для нас реалии — быть на третьем месте. Получилась тяжелая игра, но, полагаю, мы заслужили эту ничью. Теперь мы гарантировали себе Лигу Европы.
В Лиге Европы мы должны сыграть лучше, чем в Лиге чемпионов. Будет нелегко, потому что там хорошие команды. Потребуются правильные настрой и мотивация, чтобы пройти как можно дальше.
С таким настроем ЛЕ вообще лишняя в этом сезоне - игроки успевают настроиться только на Лестер с Наполи, а на Ростов и Зенит не успевают.
Ну а от Бенфики в квалификации даже вы бы отскочили - другой уровень.
С таким настроем ЛЕ вообще лишняя в этом сезоне - игроки успевают настроиться только на Лестер с Наполи, а на Ростов и Зенит не успевают.
Ну а от Бенфики в квалификации даже вы бы отскочили - другой уровень.
Бюджеты просто несопоставимы - и вымученная ничья при двух пенальти, на 90 минуте)
Бюджеты просто несопоставимы - и вымученная ничья при двух пенальти, на 90 минуте)
Ваш крест , это Семак ! Вот и несите его !
Ваш крест , это Семак ! Вот и несите его !
По нападающим - Дзюбу садить в запас, Азмуна продавать и искать на рынке новых нападающих. По Азмуну понятно, он хочет в Европе, а Дзюба может выдать 1 хороший матч и 4-5 провалить (хотя раньше было по другому)
По нападающим - Дзюбу садить в запас, Азмуна продавать и искать на рынке новых нападающих. По Азмуну понятно, он хочет в Европе, а Дзюба может выдать 1 хороший матч и 4-5 провалить (хотя раньше было по другому)
"Я согласен с ними (представители "Мальме" после матча критиковали решение судьи - ред.), назначение пенальти было ошибкой. Я был в такой же ситуации на чемпионате Европы. Не знаю, как прыгать защитнику в такой ситуации. Ты не можешь прыгать с опущенными руками, вы должны защищать себя", - заявил Ловрен.
"Я согласен с ними (представители "Мальме" после матча критиковали решение судьи - ред.), назначение пенальти было ошибкой. Я был в такой же ситуации на чемпионате Европы. Не знаю, как прыгать защитнику в такой ситуации. Ты не можешь прыгать с опущенными руками, вы должны защищать себя", - заявил Ловрен.
Вот за это тебя из Ливерпуля и выгнали
Естественно, только 3 место. В составе же такие как ты Деян. Тут даже смешно бороться за что-то повыше
Вот за это тебя из Ливерпуля и выгнали
Естественно, только 3 место. В составе же такие как ты Деян. Тут даже смешно бороться за что-то повыше