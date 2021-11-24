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Ловрен: «Таковы для нас реалии — быть на третьем месте»

вчера, 08:59
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рад, что команда смогла выйти в плей-офф Лиги Европы.

Удовлетворен итогом. По правде говоря, таковы для нас реалии — быть на третьем месте. Получилась тяжелая игра, но, полагаю, мы заслужили эту ничью. Теперь мы гарантировали себе Лигу Европы.

В Лиге Европы мы должны сыграть лучше, чем в Лиге чемпионов. Будет нелегко, потому что там хорошие команды. Потребуются правильные настрой и мотивация, чтобы пройти как можно дальше.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:07
А вы и довольны, че напрягаться..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 17:19, ред.
Конечно ошибочное. Артёмка решил выжать из этой ситуации максимум, потому и начал корчиться от мнимой боли и изображать фигуру умирающего лебедя. Да и арбитр повёлся на этот цирковой номер, решив, что если уж этот Александрийский столп (т.е. маяк) завалился и свернулся калачиком, как ребёнок в кроватке, то дело действительно худо и надо назначать пенальти. Но мало кто из вас заметил, что, отбежав от "места происшествия" на пару десятков метров, Артёмка продолжал гримасничать и держаться за перекосившееся от боли и ужаса лицо, всем своим видом желая убедить нас и арбитра в правомерности назначения пенальти.
makkie
makkie ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:09
Так я разве отрицаю, что у Спартака проблемы?
С таким настроем ЛЕ вообще лишняя в этом сезоне - игроки успевают настроиться только на Лестер с Наполи, а на Ростов и Зенит не успевают.

Ну а от Бенфики в квалификации даже вы бы отскочили - другой уровень.
lotsman
lotsman ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:05
А я о Спартаке, который в ЛЧ вообще не прошёл. Так, потоптался на ступеньках, а в дверь не пустили, хотя бюджет Спартака не намного меньше Зенита. Хотя о бюджетах я вообще не люблю говорить. И прежде чем говорить о недостатках чужих, разберитесь в своих. Насчёт аутсайдера ЛЧ, от которого еле спасся Зенит, по твоим словам, то к твоему сведению, по результату двух игр, 5 - 1 в пользу Зенита.
Верг
Верг
вчера в 15:26
Вообще то реалии раньше были -4 место
viv
viv
вчера в 15:15
Позорище! Лучше бы сидели дома.
makkie
makkie ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:51
Речь про Зенит, который еле спасся от поражения от аутсайдера ЛЧ.
Бюджеты просто несопоставимы - и вымученная ничья при двух пенальти, на 90 минуте)
амурец
амурец
вчера в 14:48
Хоть реально оценил шансы
4RT
4RT ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 14:40
Цска сейчас тоже не фонтан
Garrincha58
Garrincha58 ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 14:06
ЦСКА будет посильнее Мальмё вот и посмотрим в воскресенье как там игра сложится
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:00
Это уровень российского футбола, в целом.
lotsman
lotsman ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:58
А в Спартак зачем? Или я что то пропустил и Спартак блистает в еврокубках?
pendulum47
pendulum47
вчера в 13:43
Так будьте в РПЛ всегда 3 пусть другие иногда чемпионство берут не с помощью средств Газпрома и трактовок судейских в пользу Зенита
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 13:20
Ты Ловрун предсказывал ад для сборной России в игре с Хорватами..если бы не автогол Кудряша,были бы в опе...а,ты вобще нулевой в защите Зенита,ещё повязку капитана носишь,за что Семак тебя так возвысил? Ну и конечно дзюбилоид,исполнитель пенальти,правда благодаря своей роже и картинной травме,снисхождении судьи,заработал пенальти,который позволил Зениту уйти от абсолютного позора.
112910415
112910415
вчера в 13:13
такие они, чемпионские реалии
Физручини
Физручини ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:10
ой, да прям МИЛЛИАРДЫ. Какие громкие слова. У себя в разберитесь сначала
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:40
Ловрен: «Таковы для нас реалии — быть на третьем месте» .
Ваш крест , это Семак ! Вот и несите его !
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 12:39
Слабая, потому что так хочется думать.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:38
Так и при Семаке обыгрывали Лион и Бенфику, сейчас Мальме 5-1. Дома разгом, выезд ничья...ЛЕ в нынешний реалиях хороший результат.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 12:15
Напишите письмо Деду Морозу, чтобы уж на следующий год точно поборолись)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:10
Хотелось бы спросить у легионера, почему лично он с каждым матчем в чемпионате России играет всё хуже и хуже, как будто делает одолжение команде своим присутствием на поле. Прекрасно помню его первые матчи за "Зенит", когда он действительно отдавал игре всего себя, а затем... сами видите, уважаемые болельщики. Даже в ЛЧ валяет на поле дурака. Почему ? Догадался бы кто-нибудь задать ему этот вопрос.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:08
Мальмё - самый слабый клуб в ЛЧ. И Зенит с помощью судьи от него отскакивает! Позор!
makkie
makkie
вчера в 12:04
Зачем вливать миллиарды рублей, если Зенит даже из группы в ЛЧ не может выйти? Причём сильная группа у них только в этом сезоне. До этого были Порту, Шахтёр, Лион - соперники, с которыми можно бодаться.
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:59, ред.
Даже самую слабую команду ЛЧ не смогли обыграть в равных составах....а отскочили с помощью судьи.Срамота.
kasyak7
kasyak7 ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:56
Да чего тут понимать, странные игры,то ли политические,то ли экономическо-корупционные. Достаточно почитать интервью фантазера Петржелы, который постояно лебезит Зениту. удивительно,но перед матчем предсказал поражение Зенита. Интересно,но информацию откуда-то взял.Значит заранее уже все было известно.
протон
протон ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 11:56
Кто там за трансферы отвечает? Теперь посмотрим, сделали они выводы или нет. Ловрена пора отправлять в чемпионат Хорватии или ФНЛ потому что там его уровень. Как показывает РПЛ и ЛЧ, он тупо не защитник, а бегающее бревно.
По нападающим - Дзюбу садить в запас, Азмуна продавать и искать на рынке новых нападающих. По Азмуну понятно, он хочет в Европе, а Дзюба может выдать 1 хороший матч и 4-5 провалить (хотя раньше было по другому)
Kolenok
Kolenok
вчера в 11:52
Ловрен заявил, что назначение пенальти - ошибочное решение судьи. По его словам, претензии представителей "Мальме" по этому эпизоду обоснованны.

"Я согласен с ними (представители "Мальме" после матча критиковали решение судьи - ред.), назначение пенальти было ошибкой. Я был в такой же ситуации на чемпионате Европы. Не знаю, как прыгать защитнику в такой ситуации. Ты не можешь прыгать с опущенными руками, вы должны защищать себя", - заявил Ловрен.
протон
протон
вчера в 11:24
Еще парочку таких чудес, и у российских клубов вообще еврокубков не будет
протон
протон
вчера в 11:23
В плей-офф ЛЕ таких команд уже не будет. Мальмё очень сильно напомнило наши команды из подвала таблицы. Поставили автобус, случайно забили а потом отбивались на авось, да ещё и глупейший пенальти себе привезли. И против вот такой команды Семак ставит 5 защитников. Ну играй ты в удовольствие, вряд-ли 3 место ушло бы. Делай разницу в атаке. Но нет. Трусливая тактика под копирку из прошлого сезона лч. Я честно не понимаю таких решений.
протон
протон
вчера в 11:22
Худший легионер Зенита.
Вот за это тебя из Ливерпуля и выгнали
Естественно, только 3 место. В составе же такие как ты Деян. Тут даже смешно бороться за что-то повыше
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