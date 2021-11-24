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Билялетдинов : «Терять уже нечего. „Локомотиву“ нужно играть на победу»

вчера, 09:27
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался в преддверии матча Лиги Европы, в котором московский клуб будет принимать на своём поле итальянский «Лацио».

У «Локомотива» не одна потеря, игроки, которые их заменят, получат шанс. Молодой парень [Даниил Худяков], наверное, будет стоять [в воротах], в такой игре, возможно, и кураж поймает, но отсутствие Гилерме, конечно, является потерей для «Локомотива».

В Италии матч проиграли по всем статьям, я бы сказал, без шансов. Дома нужно что-то придумывать, может быть, будет новый замысел у тренера на эту игру. Нужно играть на победу, терять уже нечего, тем более дома.

Поединок «Локомотив» — «Лацио» пройдёт 25 ноября в 20:45 по мск. времени на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Встречу из-за травмы пропустит основной вратарь железнодорожников Маринато Гильерме.

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Все комментарии
viv
viv ответ t6gbn3bdabwh (раскрыть)
вчера в 15:11
Как Зенит с Мальмё.
t6gbn3bdabwh
t6gbn3bdabwh
вчера в 13:50
Главное достойно отыграть матч.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:31
Вперед, с открытвм забралом!
112910415
112910415
вчера в 13:16
надо показать максимум возможного !
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:13
Всё будет зависеть от настроя итальянцев на игру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:13
Может получится зацепить ничью!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:09
Прощай плейофф, лучше уж на чемпе сосредоточьтесь, не конкуренты мы товарищи даже средним европейским клубам.
7bumm6pznagm
7bumm6pznagm
вчера в 09:39
Что-то не особо верится в победу
Cat01
Cat01
вчера в 09:38
Только победа?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:29
Позняк уже метаться...
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