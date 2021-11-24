Билялетдинов : «Терять уже нечего. „Локомотиву“ нужно играть на победу»

Бывший футболист «Локомотива» высказался в преддверии матча Лиги Европы, в котором московский клуб будет принимать на своём поле итальянский «Лацио».

У «Локомотива» не одна потеря, игроки, которые их заменят, получат шанс. Молодой парень [Даниил Худяков], наверное, будет стоять [в воротах], в такой игре, возможно, и кураж поймает, но отсутствие Гилерме, конечно, является потерей для «Локомотива».

В Италии матч проиграли по всем статьям, я бы сказал, без шансов. Дома нужно что-то придумывать, может быть, будет новый замысел у тренера на эту игру. Нужно играть на победу, терять уже нечего, тем более дома.