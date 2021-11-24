ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ширко сравнил «Спартак» при Тедеско и Витории

вчера, 13:01

Бывший форвард «Спартака» и «Торпедо» Александр Ширко сравнил игру команды при бывшем наставнике Доменико Тедеско и нынешнем главном тренере Руе Витории.

Думаю, что результат был лучше при Тедеско. Игра давно не радует. Чем руководствовалась верхушка «Спартака», приглашая из Саудовской Аравии Виторию? Наверное, команде нужен был тренер, который умеет ставить интересную, результативную игру.

Мне как болельщику, обывателю непринципиально, русский тренер или иностранный. Главное, чтобы команда вернулась на свой уровень и из года в год добивалась высоких результатов. Хочется получать эстетическое удовольствие от игры «Спартака».

Александр Ширко 6 раз становился победителем чемпионата России в составе московского «Спартака».

Все новости
Черчесов: «Мне не стыдно за Евро-2020. Россия уступила двум топ-командам»
Сегодня, 17:36 Комментарии29
Д. Билялетдинов: «Миранчуку не стоит возвращаться в Россию»
Сегодня, 16:30 Комментарии18
Червиченко — о «Локомотиве»: «Черкизовский паровоз идёт под немецкий откос»
Сегодня, 16:15 Комментарии15
Гаврилов: «„Наполи“ не заслужил это поражение от „Спартака“»
Сегодня, 15:54 Комментарии28
Канчельскис — о лимите: «Занимаются какой-то ерундой из года в год»
Сегодня, 15:42 Комментарии7
Колосков: «У „Локомотива“ хорошие шансы одержать победу над „Лацио“»
Сегодня, 15:12 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:50
Что тут сравнивать?
У Витории , в целом, деградировали те, кто хорошо играл у Тедеско.
Но при этом многие спартачи говорят, что Витория тут не при чём это всё Зарема и Федун виноваты...
Кроме того, Витория не подходит Спартаку ментально.
Нам не подходят такие тренеры; Витория, Кононов. Нам нужны кто умеет зажигать на бровке и раздевалке.Эмоции это зачастую один из главных факторов успешной игры Спартака..
санек002
санек002 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 17:02
при каррере команда играла!а при витории ерундой страдает и игроки ничего путного не показывают!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 16:24
Да всё очень просто, Федуну не нужны результаты, поэтому более менее успешных тренеров он так или иначе сливает, ну и у тех у кого не получилось, тоже, он не любит популярность других в своем хозяйстве, плюс у него есть недоброжелательные советчики, какие уж тут тренера будут нормально работать
kasyak7
kasyak7 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 15:59, ред.
В чемпионский сезон немало красивых игр Спартака было с ЦСКА, Локомотивом, Динамо, Краснодаром. С Севильей (если я не ошибаюсь Каррера был ещё тогда).
Суть даже не в Каррере и не в победах Спартака. Для меня непонятно было одно -
Каррера поставил игру Спартаку. Были осечки, безусловно! Но во всяком случае видно было развитие, желание играть в футбол при Каррере. характер был. НО почему им все время был недоволен Федун? Почему после побед,тот же Романцев давал такие комменты игра была туфта. Да и я типа руки ему не подам, пока русский не выучит. Многие в тот год ветераны были недовольны Каррерой. И футбол здесь ни при чём. Там внутренние конфликты
4RT
4RT ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 15:56
Почему это вам?) Тогда играл другой состав и Зенит был ни какой
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:33, ред.
Сравнение мягко сказать некорректное. Мало того, что под Виторию никого не купили (и это в юбилейный год), так ещё несколько игроков деградировали ещё до его прихода. Взять хотя бы Зобнина, который как раз деградировал при Тедеско.
Так, что при сравнении тренеров надо прежде всего смотреть на действия руководства. Как к примеру должен себя чувствовать тренер Витория, когда он тренирует команду, а Зарема по сути хозяйка команды заявляет на весь мир, что советуется с бывшем тренером Тедеско и не против если он вернётся?
У Витории если он не дурак есть только один правильный выход, забить на Спартак и ждать когда его уволят с огромной компенсацией. А что как они с ним, так и он должен с ними поступить.
А футбол в Спартаке уже давно не на первых ролях, их больше интересует сколько про увольнение уборщицы говорить будут!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 15:22
Может и с чемпионством нам повезло ? ))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:12
Даже сравнивать нечего....
Жаль, что главный тренер "Спартака" - не Тедеско!
YVG
YVG ответ kasyak7 (раскрыть)
вчера в 15:11
А Вы не перечислите яркие победы Кареры?
4RT
4RT ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:38
Тогда просто повезло, а играли они также погано
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 13:50
Однако эти бездари при Тедеско взяли серебро ,а при Руе ,дай Бог остаться в вышке ! Почему бы и не сравнить ? )
kasyak7
kasyak7
вчера в 13:46, ред.
Спартак это Санта-барбара по-Тарасовски с рецептом Федуна.
Ощущение такое ,Федун делает все для того ,чтобы Спартак не был чемпионом, даже в тройке лучших. Не удивлюсь если Спартак сменит название с ФК Спартак на ФК Зарема. Как иначе объяснить его проступки :снять Карреру после чемпионства,нужных игроков ему не купил,более того был вечно недоволен Каррерой,даже после ярких побед.В Спартаке ничего не меняется,это тихий ужас
pendulum47
pendulum47
вчера в 13:38
Вы назначьте Зарему и пусть рулит, а Федуну уже пора на покой. (саркастик)
Если бы игроки не слушали эту модель и при Витории заиграли
4RT
4RT
вчера в 13:38
А что сравнивать,когда на поле одни и те же бездари
YVG
YVG
вчера в 13:37
Спартак сейчас на подъеме после удачных выступлений в еврокубках.
Grouch
Grouch
вчера в 13:30
Спартак - чемпион?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:21
Ну да.
Futurista
Futurista ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 13:20
А может и не быть)...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:04
Может быть...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100