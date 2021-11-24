Ширко сравнил «Спартак» при Тедеско и Витории

Бывший форвард «Спартака» и «Торпедо» Александр Ширко сравнил игру команды при бывшем наставнике Доменико Тедеско и нынешнем главном тренере Руе Витории.
Думаю, что результат был лучше при Тедеско. Игра давно не радует. Чем руководствовалась верхушка «Спартака», приглашая из Саудовской Аравии Виторию? Наверное, команде нужен был тренер, который умеет ставить интересную, результативную игру.
Мне как болельщику, обывателю непринципиально, русский тренер или иностранный. Главное, чтобы команда вернулась на свой уровень и из года в год добивалась высоких результатов. Хочется получать эстетическое удовольствие от игры «Спартака».
Александр Ширко 6 раз становился победителем чемпионата России в составе московского «Спартака».
Так, что при сравнении тренеров надо прежде всего смотреть на действия руководства. Как к примеру должен себя чувствовать тренер Витория, когда он тренирует команду, а Зарема по сути хозяйка команды заявляет на весь мир, что советуется с бывшем тренером Тедеско и не против если он вернётся?
У Витории если он не дурак есть только один правильный выход, забить на Спартак и ждать когда его уволят с огромной компенсацией. А что как они с ним, так и он должен с ними поступить.
А футбол в Спартаке уже давно не на первых ролях, их больше интересует сколько про увольнение уборщицы говорить будут!
Так, что при сравнении тренеров надо прежде всего смотреть на действия руководства. Как к примеру должен себя чувствовать тренер Витория, когда он тренирует команду, а Зарема по сути хозяйка команды заявляет на весь мир, что советуется с бывшем тренером Тедеско и не против если он вернётся?
У Витории если он не дурак есть только один правильный выход, забить на Спартак и ждать когда его уволят с огромной компенсацией. А что как они с ним, так и он должен с ними поступить.
А футбол в Спартаке уже давно не на первых ролях, их больше интересует сколько про увольнение уборщицы говорить будут!
Суть даже не в Каррере и не в победах Спартака. Для меня непонятно было одно -
Каррера поставил игру Спартаку. Были осечки, безусловно! Но во всяком случае видно было развитие, желание играть в футбол при Каррере. характер был. НО почему им все время был недоволен Федун? Почему после побед,тот же Романцев давал такие комменты игра была туфта. Да и я типа руки ему не подам, пока русский не выучит. Многие в тот год ветераны были недовольны Каррерой. И футбол здесь ни при чём. Там внутренние конфликты
Суть даже не в Каррере и не в победах Спартака. Для меня непонятно было одно -
Каррера поставил игру Спартаку. Были осечки, безусловно! Но во всяком случае видно было развитие, желание играть в футбол при Каррере. характер был. НО почему им все время был недоволен Федун? Почему после побед,тот же Романцев давал такие комменты игра была туфта. Да и я типа руки ему не подам, пока русский не выучит. Многие в тот год ветераны были недовольны Каррерой. И футбол здесь ни при чём. Там внутренние конфликты