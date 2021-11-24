Ширко сравнил «Спартак» при Тедеско и Витории

Бывший форвард «Спартака» и «Торпедо» сравнил игру команды при бывшем наставнике и нынешнем главном тренере .

Думаю, что результат был лучше при Тедеско. Игра давно не радует. Чем руководствовалась верхушка «Спартака», приглашая из Саудовской Аравии Виторию? Наверное, команде нужен был тренер, который умеет ставить интересную, результативную игру.

Мне как болельщику, обывателю непринципиально, русский тренер или иностранный. Главное, чтобы команда вернулась на свой уровень и из года в год добивалась высоких результатов. Хочется получать эстетическое удовольствие от игры «Спартака».