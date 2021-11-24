Малком: «Для футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка»

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями после игры его команды в Лиге чемпионов против шведского «Мальме». Игрок выразил негодование по поводу первого эпизода с пенальти в ворота «Мальме».

Мы были готовы к войне. Артем своим шансом не воспользовался, но он всегда очень помогает команде своими голами. Он — прирожденный бомбардир. «Мальме» — это хорошая команда, как и все участники Лиги чемпионов, победители своих национальных лиг. Думаю, хозяева провели добротный матч, но нам в первом тайме не хватило совсем чуть-чуть, чтобы открыть счет, потому что моментов у нас было много. Второй тайм мы провели лучше и едва не одержали победу, почти набрали три очка.

Думаю, не только для меня, но для всего футбольного мира момент с Венделом это чистый пенальти и красная карточка. Точно такая же ситуация была у Сердара в матче против «Сочи», а сейчас она повторилась в ЛЧ . И подобные моменты судьи не должны пропускать, потому что любая ошибка тут может стоить очень дорого.

Конечно, тут нечем довольствоваться, потому что мы приехали в Швецию за победой. Прекрасно знаем свои лучшие качества и силу, и пусть нам сегодня не всегда удавалось их проявлять, но набранное очко вывело нас в плей-офф Лиги Европы.