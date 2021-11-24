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Малком: «Для футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка»

вчера, 10:25
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями после игры его команды в Лиге чемпионов против шведского «Мальме». Игрок выразил негодование по поводу первого эпизода с пенальти в ворота «Мальме».

Мы были готовы к войне. Артем своим шансом не воспользовался, но он всегда очень помогает команде своими голами. Он — прирожденный бомбардир. «Мальме» — это хорошая команда, как и все участники Лиги чемпионов, победители своих национальных лиг. Думаю, хозяева провели добротный матч, но нам в первом тайме не хватило совсем чуть-чуть, чтобы открыть счет, потому что моментов у нас было много. Второй тайм мы провели лучше и едва не одержали победу, почти набрали три очка.

Думаю, не только для меня, но для всего футбольного мира момент с Венделом это чистый пенальти и красная карточка. Точно такая же ситуация была у Сердара в матче против «Сочи», а сейчас она повторилась в ЛЧ. И подобные моменты судьи не должны пропускать, потому что любая ошибка тут может стоить очень дорого.

Конечно, тут нечем довольствоваться, потому что мы приехали в Швецию за победой. Прекрасно знаем свои лучшие качества и силу, и пусть нам сегодня не всегда удавалось их проявлять, но набранное очко вывело нас в плей-офф Лиги Европы.

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Все комментарии
Ags_0701
Ags_0701 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:52
Да что там с игры, с пенальти бы хоть забили валенки)
4RT
4RT
вчера в 14:45
Ты живёшь в газпромовском мире
112910415
112910415
вчера в 13:49
это слабая игра и отскок
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:46
Для футбольного мира вы вчера опять облажались......
shlomo
shlomo
вчера в 11:54
Да уж только так и выползли...
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:53
На победу в пять защитников не играют
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:45
Для футбольного мира ты полный ноль
протон
протон
вчера в 11:44
С помощью судьи и огромного бюджета из России ( богатейшей в ямине стране ) все таки в кубке уефа поборемся с командами из городов 50- 300 тысяч
Aris
Aris
вчера в 11:42
Это Европа, Господа, а не РПЛ!
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:22
Малком явно зарапортовался...Такие чистые пенальти и красные карточки соперникам Зенита дают только в РПЛ, а тут все-таки Европа))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:13
Серия без побед на чужом поле продолжается!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:12
— Да не в этом дело, вам нужен универсальный вратарь-нападающий. Руками Дзюбы надо пользоваться.
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:49, ред.
Уповать на то, что не дали красную карточку когда сами даже не забили с игры - это позор.
Cat01
Cat01
вчера в 10:45
А для Зенита нет!
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:32
Плей-офф Лиги-Европы и всё.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:27, ред.
"достойный" ответ негритенка))вы знаете свою "силу"))
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