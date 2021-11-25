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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над ПСЖ

сегодня, 00:53
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ со счетом 2:1.

Счет в матче на 50-й минуте открыл форвард парижан Килиан Мбаппе. На 63-й нападающий «Сити» Рахим Стерлинг сравнял счет, а на 76-й Габриэл Жезус вывел «горожан» вперед.

В турнирной таблице группы А «Ман Сити» идет на первой строчке (12 очков), ПСЖ — второй (8 очков).

В параллельном матче «Реал» в гостях разгромил «Шериф».

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Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 11:23
МС показал ПСЖ, кто команда-звезда, а кто просто набор звезд, почем часть из них мыслями на пенсии.
S.Т.A.L.K.E.R
S.Т.A.L.K.E.R
сегодня в 10:05
Купив месси они навлекли на себя беды.Особенно это будет проявляться в ЛЧ.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:39
Перед игрой, посмотрев состав МС, подумал, что Гвардиола хочет слить игру. В основной состав поставить Зинченко и Стерлинга. Но Сити проявил характер + удачная замена Жезуса
Bombardier
Bombardier ответ h8you (раскрыть)
сегодня в 09:37
    David Young
    David Young ответ C_A_R_N_A_G_E (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 09:34
    Он играл.
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    сегодня в 08:46
    А по идее ПСЖ казался сильнее,скорее всего просто казался ..
    h8you
    h8you
    сегодня в 08:32
    игра была равна
    stromshik
    stromshik ответ Grouch (раскрыть)
    сегодня в 07:59
    Тсс! А то Франс Футбол ему не только за этот год мячик вручит, но и за прошлый.
    амурец
    амурец ответ pele1981 (раскрыть)
    сегодня в 07:34
    вот это ты зря, он один раз так красиво упал
    Grouch
    Grouch
    сегодня в 07:31
    ЗМ наинопланетнейшему и наигениальнейшему! Даже два в одни руки! Вот так лопаются мыльные пузыри, кем-то старательно надутые...
    Ислам0926
    Ислам0926 ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 06:58
    Зато сэкономят много денег
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:38
    побеждает сильнейший
    pele1981
    pele1981 ответ Бубнин (раскрыть)
    сегодня в 06:16
    А ты видел что он по полю ходил, да? Я его там, вообще, не заметил))))
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 05:23
    Я поражаюсь сити, насколько у них все четко отлажено тактически, Пеп везде строит свою игру, быстро атакуют, перемещаются, контр прессинг и выход в атаку шикарные, превосходно делают коробочку из 4 футболистов
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 02:16
    Задумчивый Лионель сегодня ходил среди игроков ПСЖ, наблюдая за их невзрачной игрой, и продолжал вынашивать решение об увольнении Почеттино.
    Per4ick
    Per4ick ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 01:41
    надеюсь дадут Леве заслужил хотя бы один, а Сити красавчики сильнее и заслуженно вышли с первого места как и второй Манчестер, АПЛ как всегда лучшая лига в мире
    Sparta and K один и все
    Sparta and K один и все
    сегодня в 01:38
    В ПСЖ показывают прессинг Мбаппе, Ди Мария и даже Неймар, но только не Месси. Стоит в центральном круге, как гвоздь забитый. Так Сити не обыграть, условный Нант можно, но не команду уровня плей-офф лиги чемпионов. Некоторые одарённые ещё про Роналду говорят, что не пашет
    allemz
    allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:38
    Позор гному, ничего сделать не мог, зато на пару с черепахой и бразильянкой валялся, кривлялся и вымаливал карточку, печальное зрелище - эффект перехода в ПСЖ. Надеюсь, ему не дадут ЗМ, нисколько не заслужил, откровенный стыд
    Per4ick
    Per4ick
    сегодня в 01:37
    ожидаемый результат, псж в этот раз не отскочил, это не чемпионат франции, сити быстрее умнее сильнее
    Phu Quoq
    Phu Quoq ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:33
    Точно, как я их мог забыть
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    сегодня в 01:18
    Мне в составе Парижа больше всех понравился Маркиньос. Он пару раз выручил и бился за каждый мяч.. но один в поле не воин, как говорится)
    eleven LC
    eleven LC ответ Phu Quoq (раскрыть)
    сегодня в 01:17
    И Бешикташ 5 матчей и 5 поражений!
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 01:15
    Эрера у псж сегодня был хорош, с ним парижане наверняка и второй бы забили сити ведя в счёте, но мышечная травма всё перечеркнула. Данило для внутреннего пользования и Эреру заменить достойно не смог...Месси уже сейчас задаёт нужный темп атакам псж, до февраля ещё есть время лучше сыграться с партнёрами по команде. у сити сильно не хватало Де Брюйне
    da da da
    da da da
    сегодня в 01:14
    Сити с победой,наверно лучший клуб по игре в футбол со времен Барсы Пепа,сочно,ярко как и всегда.
    Землянин
    Землянин ответ DIVERSANТ (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 01:12, ред.
    Не путай, это по большей части чисто маркетинговых ход 🐸
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 01:11
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ УЕСКА (раскрыть)
      сегодня в 01:08
      Псж надо звать Феликса Магата))
      Он бы навел там порядок!))
      Ну или на крайняк Ван Гала
      Phu Quoq
      Phu Quoq
      сегодня в 01:07
      После просмотра последних матчей Лиги Чемпионов появилось четкое ощущение, что есть четыре по настоящему ТОП клуба:
      Челси, Бавария, Манчестер Сити , и Ливерпуль
      Которые на голову сильнее остальных и скорее всего разыграют кубок в этом году
      Кроме них есть большая группа просто хороших команд, +/- одинаковых по силе и уровню игры
      И есть откровенные днищенские аутсайдеры ЛЧ: Зенит, Шахтер, Динамо К, Мальме
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 01:07
      Стюарды до сих пор ищут Месси, видели его когда 1 раз валялся и кривлялся, и наверно еще 1 раз с мячом был, а остальное время где он был?))
      УЕСКА
      УЕСКА
      сегодня в 01:07
      ПСЖ не хватает тренера. С Почеттино они ничего не добьются а только потеряют впустую сезон. Надо срочно брать Зидана а этого пускай МЮ забирает раз он им так нужен.
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