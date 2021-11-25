«Манчестер Сити» одержал волевую победу над ПСЖ

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сегодня, 00:53

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ со счетом 2:1.

Счет в матче на 50-й минуте открыл форвард парижан Килиан Мбаппе. На 63-й нападающий «Сити» Рахим Стерлинг сравнял счет, а на 76-й Габриэл Жезус вывел «горожан» вперед.

В турнирной таблице группы А «Ман Сити» идет на первой строчке (12 очков), ПСЖ — второй (8 очков).

В параллельном матче «Реал» в гостях разгромил «Шериф».