«Манчестер Сити» одержал волевую победу над ПСЖ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ со счетом 2:1.
Счет в матче на 50-й минуте открыл форвард парижан Килиан Мбаппе. На 63-й нападающий «Сити» Рахим Стерлинг сравнял счет, а на 76-й Габриэл Жезус вывел «горожан» вперед.
В турнирной таблице группы А «Ман Сити» идет на первой строчке (12 очков), ПСЖ — второй (8 очков).
В параллельном матче «Реал» в гостях разгромил «Шериф».
Он бы навел там порядок!))
Ну или на крайняк Ван Гала
Он бы навел там порядок!))
Ну или на крайняк Ван Гала
Челси, Бавария, Манчестер Сити , и Ливерпуль
Которые на голову сильнее остальных и скорее всего разыграют кубок в этом году
Кроме них есть большая группа просто хороших команд, +/- одинаковых по силе и уровню игры
И есть откровенные днищенские аутсайдеры ЛЧ: Зенит, Шахтер, Динамо К, Мальме
Челси, Бавария, Манчестер Сити , и Ливерпуль
Которые на голову сильнее остальных и скорее всего разыграют кубок в этом году
Кроме них есть большая группа просто хороших команд, +/- одинаковых по силе и уровню игры
И есть откровенные днищенские аутсайдеры ЛЧ: Зенит, Шахтер, Динамо К, Мальме