«Челси» разгромил «Ювентус» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» — «Ювентус» 4:0 (1:0)
Голы: Чалоба 25, Джеймс 56, Хадсон-Одои 58, Вернер 90+5
«Челси»: Менди, Чалоба, Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте (Лофтус-Чик 37), Жоржиньо (Сауль 76), Чилуэлл (Аспиликуэта 71), Зиеш, Хадсон-Одои (Маунт 76), Пулишич (Вернер 72)
Главный тренер: Тухель Томас.
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо (Де Винтер 80), Бонуччи, де Лигт, Сандро, МакКенни, Бентанкур (Дибала 59), Локателли (Артур Мело 67), Рабьо, Кьеза (Кулусевски 80), Мората (Кин 67)
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Куадрадо 23
Судья: Йованович Срджан.
Мем с собакеном, сидящем в горящей комнате со словами "Все норм", полностью характеризует нынешний Юве...
По факту нужно признать, что команда у нас сейчас средняя с отсталым футболом. Можно гнать на тренера, можно на игроков. Но мы сейчас, если и пройдем дальше 1/8 то только за счет жребия и фарта в матчах. Нужно перестраивать команду, а это будет больно. Т.е год или два мы будем только этим и заниматься. Слишком много проблемных позиций у нас и слишком отсталый футбол мы показываем. В матчах с такими соперниками это очевидно. В этом году в чемпионате мы либо на волевых, либо на фарте забрали больше очков, чем заслужили. И это все не радует, будем честны
Мем с собакеном, сидящем в горящей комнате со словами "Все норм", полностью характеризует нынешний Юве...
По факту нужно признать, что команда у нас сейчас средняя с отсталым футболом. Можно гнать на тренера, можно на игроков. Но мы сейчас, если и пройдем дальше 1/8 то только за счет жребия и фарта в матчах. Нужно перестраивать команду, а это будет больно. Т.е год или два мы будем только этим и заниматься. Слишком много проблемных позиций у нас и слишком отсталый футбол мы показываем. В матчах с такими соперниками это очевидно. В этом году в чемпионате мы либо на волевых, либо на фарте забрали больше очков, чем заслужили. И это все не радует, будем честны
Не ожидал, что Юве так крупно влетит в Лондоне.
Не ожидал, что Юве так крупно влетит в Лондоне.
Челси и Юве уже в плей офф.
Челси и Юве уже в плей офф.