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«Челси» разгромил «Ювентус»

сегодня, 00:59
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«Челси» разгромил «Ювентус» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» — «Ювентус» 4:0 (1:0)
Голы: Чалоба 25, Джеймс 56, Хадсон-Одои 58, Вернер 90+5

«Челси»: Менди, Чалоба, Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте (Лофтус-Чик 37), Жоржиньо (Сауль 76), Чилуэлл (Аспиликуэта 71), Зиеш, Хадсон-Одои (Маунт 76), Пулишич (Вернер 72)
Главный тренер: Тухель Томас.

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо (Де Винтер 80), Бонуччи, де Лигт, Сандро, МакКенни, Бентанкур (Дибала 59), Локателли (Артур Мело 67), Рабьо, Кьеза (Кулусевски 80), Мората (Кин 67)
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Куадрадо 23

Судья: Йованович Срджан.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 13:12
))) Слабый тренер, а щас тем более. Может вам Гасперини взять, ему и маленькой зарплаты хватит.
протон
протон
сегодня в 11:47
Ювентус точно топ клуб? Полный декласс
Мем с собакеном, сидящем в горящей комнате со словами "Все норм", полностью характеризует нынешний Юве...
По факту нужно признать, что команда у нас сейчас средняя с отсталым футболом. Можно гнать на тренера, можно на игроков. Но мы сейчас, если и пройдем дальше 1/8 то только за счет жребия и фарта в матчах. Нужно перестраивать команду, а это будет больно. Т.е год или два мы будем только этим и заниматься. Слишком много проблемных позиций у нас и слишком отсталый футбол мы показываем. В матчах с такими соперниками это очевидно. В этом году в чемпионате мы либо на волевых, либо на фарте забрали больше очков, чем заслужили. И это все не радует, будем честны
112910415
112910415
сегодня в 11:41
прям-таки растоптали
JUGGERNAUТ
JUGGERNAUТ
сегодня в 11:27
С победой Челси.Сначала мс размазали в финале ЛЧ, теперь и Ювентус.
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:44
Мои поздравления "Челси". Хотя, итоговый счёт несколько неожиданен.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:45
МЮ на очереди. Отскочили в матче с Вильярреалом. Теперь будет разгром от Челси
Camellot
Camellot ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 08:24
Жаль конечно что ты так думаешь, только вот прошлые выходные подарили нам матч великого интерна и наполи, матч уже признан лучшим в туре по всей европе. А ещё посмотри как милан сыграл. А вот те про кого ты говорит, далеко не показатель итальянского футбол, скорее чёрная его сторона, где орудует коррупция, скандалы ижесними
Camellot
Camellot
сегодня в 08:21
Что-то мне подсказывает , проигравший сегодня клуб, будет очень сладким подарочком для кого-то в 1/8
FERIS
FERIS
сегодня в 07:55
Синих с победой!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:39
Это все что надо знать об уровне футбола в Италии !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:26
Разный класс команд, ничего удивительного.
Grouch
Grouch
сегодня в 07:08
Унылая физиономия Аллегри стала ещё унылее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:04
Крепко они им наваляли...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 06:23
Даже гроза спутников и зрителей Вернер забил
112910415
112910415
сегодня в 06:17
она утонула ...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:59
С уверенной победой Челси. Ювентусу как в первой игре в Турине не удалось отсидеться в обороне. В любом случае обе команды выходят в 1/8. А там уже к весенней части турнира кто-то прибавит, а кто-то наоборот.
ABir
ABir
сегодня в 05:52
Тухель достоин быть тренером года
sash71
sash71
сегодня в 02:40
Челси пожалуй на сегодня показывает самый качественный футбол.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:47, ред.
Судейка то конкретно прибил зебр в первом тайме.
Землянин
Землянин
сегодня в 01:20
Выиграл тот, кому было нужнее
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:18
Синих с победой)
Не ожидал, что Юве так крупно влетит в Лондоне.
allemz
allemz ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 01:17
Вполне ожидаемый
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:17
Неожиданный разгром Юве......
Челси и Юве уже в плей офф.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:14
Вот и молодцы
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:11
Все-таки Тухель молодец (и Челси тоже).
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:09
Разгром,с победой Челси!!!
juvenale
juvenale ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 01:07
если вы готовы ему заплатить за 4 года контракта и 9 млн зп за сезон,то можно
pendulum47
pendulum47
сегодня в 01:06
Заслуженная победа Челси в матче. Ювентус все время какой-то нестабильный.
juvenale
juvenale
сегодня в 01:06
бывает)))хорошо,что это случилось и никак не повлияло на выход
Сантус
Сантус
сегодня в 01:06
Приятно когда команда жмёт весь матч.Пресинг сегодня был знатный.С спокойной,красивой и уверенной победой.Поклонникам сеньоры не унывать.И на вашей улице когда то перевернётся самосвал с печеньем.)
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