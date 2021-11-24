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«Севилья» обыграла «Вольфсбург»

сегодня, 00:57
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 0Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

«Севилья» обыграла «Вольфсбург» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» — «Вольфсбург» 2:0 (1:0)
Голы: Хордан 13, Мир 90+7

«Севилья»: Буну, Монтиэль, Кунде, Диего (Аугустинссон 90+4), Акунья, Хордан (Дилейни 82), Фернандо, Ракитич (Рекик 90+4), Окампос, Эль-Хаддади (Мир 81), Гомес (Торрес 80)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Вольфсбург»: Перван, Ридле (Мбабу 75), Лакруа, Брукс (Гинчек 88), Русийон (Пауло Отавио 75), Вранк (Люкебакио 75), Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Филипп 66), Вегхорст, Нмеча
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

Предупреждения: Фернандо 37, Гилавоги 52, Арнольд 82, Нмеча 90

Судья: Чакир Чунейт.

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sash71
sash71
сегодня в 02:06
Севильцы показали волю к победе....молодцы !
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