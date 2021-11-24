«Севилья» обыграла «Вольфсбург» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» — «Вольфсбург» 2:0 (1:0)
Голы: Хордан 13, Мир 90+7
«Севилья»: Буну, Монтиэль, Кунде, Диего (Аугустинссон 90+4), Акунья, Хордан (Дилейни 82), Фернандо, Ракитич (Рекик 90+4), Окампос, Эль-Хаддади (Мир 81), Гомес (Торрес 80)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Вольфсбург»: Перван, Ридле (Мбабу 75), Лакруа, Брукс (Гинчек 88), Русийон (Пауло Отавио 75), Вранк (Люкебакио 75), Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Филипп 66), Вегхорст, Нмеча
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
Предупреждения: Фернандо 37, Гилавоги 52, Арнольд 82, Нмеча 90
Судья: Чакир Чунейт.