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«Спартак» обыграл «Наполи» в Лиге Европы и вышел на первое место в группе

вчера, 20:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 2:1.

Уже на 3-й минуте встречи счет открыл форвард красно-белых Александр Соболев, реализовавший пенальти. На 28-й минуте Соболев забил второй гол команды, замкнув головой навес Виктора Мозеса. На 64-й минуте Эльхиф Элмас сократил отставание «адзурри».

В турнирной таблице группы С «Спартак» вышел на первое место (7 очков), «Наполи» — на второй строчке (7), команда уступает красно-белым по дополнительным показателям.

В заключительном 6-м туре группы «Спартак» сыграет с «Легией», которой уступил в первом круге со счетом 0:1.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:05
Вот тебе и группа смерти для Спартака! Браво, красно-белые. Неожиданно, прямо скажем...Видно было, что в первом тайме футболисты Наполи слегка замерзли) Спалетти за его поступок неуважение!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:57
У них главный праздник Рождество...у нас Новый год...
У них в приоритете чемпионат....у нас еврокубки....

Лучано так хочет расчемпиониться в чемпионате что клал походу на все остальные турниры....ну реалист...что с него возьмёшь...
Он же понимает что после Легий-Спартаков будут соперники в разы сильней...и наврят ли он подпрыгнет даже до полуфинала....и смысл пылить в ЛЧ коль можно растерять так красиво набранные очки в чемпионате....

Удачи и Спартаку и Наполи......в весенней части еврокубков !!!!!!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
сегодня в 11:55
Ваша ирония в адрес Артёма понятна, но вы забываете об одном важном моменте: Соболев очень нестабильный игрок, что для футболиста сборной непозволительно. Сегодня он сыграл на приличном уровне, завтра не знаешь, чего от него ожидать. Потому главный тренер и не выпускал его на поле в некоторых матчах. Кстати, нестабильность - беда всех, за редким исключением, наших ребят, в связи с чем Карпин каждый раз мучился в раздумьях, кого выпускать на поле в следующем матче.
Zubr1
Zubr1
сегодня в 10:09
Спартаку повезло с Наполи. Атака Спартака сыграла неплохо, а оборона так и хромает. Только Кофрие сыграл неплохо, аДжикия и Жиго сыграли как всегда слабо, их надо заменить с Кутеповым и гапоновым. Они и с Легией не подведут.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:54
Спартак приятно удивляет в этом сезоне в Европе. При этом внутри страны делает всё чтобы на следующий год в еврокубки не попасть...
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 01:14
Решающий матч будет в Варшаве с Легией. Правда уже без Соболева и Литвинова.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:05
Зарема обещала каждому по воздушному поцелую.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:58
вот бы вместо Наполи,досталось бы Мальмё посмотрели бы как сыграли.
сканер
сканер
сегодня в 00:46
С победой Спартак,красавцы!
протон
протон
сегодня в 00:38
Олег Романцев человек легенда не только спартака но и всего российского футбола!!!
Здоровье вам крепкого и долгих лет жизни!!!
Как приятно Романцева видеть! Всегда как то на душе тепло и добрые воспоминания из детства. Ох, спартак 90-ых навсегда!
протон
протон
сегодня в 00:30
Руй Виторий с добрым лицом и с улыбкой махнул кивая головой, подумав , да иди ты к черту Спалл)
sash71
sash71
сегодня в 00:23
Спартак показал характер. Обыграть два раза лидера Серии А дорого стоит. Игра была достойная и держала в напряжении до финального свистка.
firtreeman
firtreeman ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 00:20
Федун уже разок брякнул про смывание позора. С Легией в Варшаве как раз будет еще труднее, чем с Лестером и Наполи.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ oncha (раскрыть)
вчера в 23:26
За Невой зарево, ой да за рекой
Балует ветер шелковой травой
ZIBO rock
ZIBO rock ответ oncha (раскрыть)
вчера в 23:23
    sir_Alex
    sir_Alex ответ протон (раскрыть)
    вчера в 23:07
    Вью давал перед началом матча.
    протон
    протон
    вчера в 22:50
    Круто. Селихов как бабочка в воротах пархает. Видно, что живёт игрой и чувствует моменты. Особое дело
    Спартак, сегодня вы провели замечательный матч, обыграть дважды Наполи дорогого стоит. Молодцы!!!
    Спартак - развесёлая команда, конечно. Я не знаю, был ли подобный прецедент вообще когда-либо, чтоб кто-либо дважды подряд обыгрывал одного из лидеров Серии А, имея серию из 5-ти не выигранных матчей в РПЛ, унылое 10-е место в таблице своего чемпионата и недавние 7-1 от Зенита. Думаю, что нет. Можно по-разному относиться к Спартаку, но нельзя не признать незаурядность этой команды. Уверен, если б не персональные ошибки Коли Рассказова, они бы и Лестер дёрнули в первом матче)) Молодцы.
    sv_1969
    sv_1969 ответ oncha (раскрыть)
    вчера в 22:29
    Вот кто восхитил своей игрой так это зенит вчера!Неуёмной жаждой борьбы и искромётными атаками!Одно слово "флагман"!А сколько было тренерской мысли)))
    Михалыч 75
    Михалыч 75
    вчера в 22:27
    позддравляю моих крючко-хвостых друзей . Селихов красавчик , вытащил матч для Спартака
    Kuvkil
    Kuvkil
    вчера в 22:27
    Лидера Италии обыграли, с Лестером неплохо было
    протон
    протон
    вчера в 22:22
    Ну что сказать... Матч был очень тяжёлым, но Спартак проявил себя максимально профессионально. Безумнейшая самоотдача. Когда Наполи начал давить во втором тайме, казалось, что всё кончено. Но выстояли и даже огрызались. Тот же момент с ударом Умярова после перехвата на краю штрафной Наполи... попади в створ и было бы 3:1.
    Persenchik
    Persenchik
    вчера в 22:17
    Спартак ( Москва) снова всех посрамил. Всех этих специалистов разного пошиба. Но, команду по прежнему швыряет как маркитанскую лодку. Умудряются влететь горе - чемпиону, но обыгрывают сам Наполи. Чудеса, ей богу. 😊
    OzonMax
    OzonMax
    вчера в 22:16
    Вам памятник Селихову надо поставить за такую игру!!!!!!!!!!! Отскочили мягко говоря, как был проходной двор в штрафной так и остался. Быстрый пенальти сбил игру НАПОЛИ. Молитесь Господа на Селихова!!!
    протон
    протон
    вчера в 22:15
    Наконец то в Российком футболе достойная ПОБЕДА, а не поражение! Лайк в поддержку Руя👍👍👍
    sv_1969
    sv_1969 ответ oncha (раскрыть)
    вчера в 22:15
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ бундер (раскрыть)
      вчера в 22:13
      Всё просто, легионеры играют только в ЛЕ, а РПЛ им не интересен, а легионеры, кто бы что не говорил у спартака очень не плохого уровня, когда хотят играть!
      протон
      протон
      вчера в 22:13
      Кстати на игре был Романцев. думаю он остался доволен
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd
      вчера в 22:10
      После 2-х игр в еврокубках, вопрос кого вызывать в сборную Дзюбу или Соболева, по моему не должен возникать... Конечно Дзюбу, он почти сломил сопротивление грозного Мальме!!!

      З.Ы. Посмотрим, что будет в марте...
      Phu Quoq
      Phu Quoq ответ barcamilan (раскрыть)
      вчера в 22:06
      В этой игре у Наполи был полудублирующий состав, плюс левейший пенальти в начале матча
      Ну и Селихов конечно красавчик, можно сказать в одно жало вытащил матч для Спартака
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      вчера в 22:03
      Спартаковцы и в чемпионате так играют. Просто из-за отсутствия высокого индивидуального мастерства у футболистов не всегда всё получается. Там не добежали, там сделали корявый пас, там неудачно пробили по воротам, там наделали ошибок в обороне, и т.п. Сегодня - всё получилось.
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