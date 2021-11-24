«Спартак» обыграл «Наполи» в Лиге Европы и вышел на первое место в группе

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вчера, 20:27

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 2:1.

Уже на 3-й минуте встречи счет открыл форвард красно-белых , реализовавший пенальти. На 28-й минуте Соболев забил второй гол команды, замкнув головой навес Виктора Мозеса. На 64-й минуте Эльхиф Элмас сократил отставание «адзурри».

В турнирной таблице группы С «Спартак» вышел на первое место (7 очков), «Наполи» — на второй строчке (7), команда уступает красно-белым по дополнительным показателям.

В заключительном 6-м туре группы «Спартак» сыграет с «Легией», которой уступил в первом круге со счетом 0:1.