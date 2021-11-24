«Шахтёр» уступил «Интеру» и потерял шансы на евровесну .

1637782641

вчера, 22:37

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на своем поле обыграл донецкий «Шахтёр» со счетом 2:0.

Дублем в матче отметился боснийский нападающий миланцев Эдин Джеко, забивший на 61-й и 67-й минутах.

В турнирной таблице группы D «нерадзурри» идут на первой строчке (10 очков), «Шахтёр» — на 4-й (1). Украинский клуб потерял шансы на участие в еврокубковых турнирах весной.