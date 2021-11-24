«Шахтёр» уступил «Интеру» и потерял шансы на евровесну .

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на своем поле обыграл донецкий «Шахтёр» со счетом 2:0.
Дублем в матче отметился боснийский нападающий миланцев Эдин Джеко, забивший на 61-й и 67-й минутах.
В турнирной таблице группы D «нерадзурри» идут на первой строчке (10 очков), «Шахтёр» — на 4-й (1). Украинский клуб потерял шансы на участие в еврокубковых турнирах весной.
Вот и результат
Вот и результат
Шахтер вполне мог выиграть в концовке !
Шахтер вполне мог выиграть в концовке !
Поздравляю Шериф с выходом в евровесну. Привет всем кто хоронил Тирасполь до первого их матча в группе.
Поздравляю Шериф с выходом в евровесну. Привет всем кто хоронил Тирасполь до первого их матча в группе.
Его бы смешали с авном
А ведь совсем недавно и болельщики киевского Шахтера кричали, что это лучший клуб восточной европы
Что ж, в этом году главный претендент на это звание как раз Шериф из Тирасполя
Его бы смешали с авном
А ведь совсем недавно и болельщики киевского Шахтера кричали, что это лучший клуб восточной европы
Что ж, в этом году главный претендент на это звание как раз Шериф из Тирасполя