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«Шахтёр» уступил «Интеру» и потерял шансы на евровесну

вчера, 22:37
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на своем поле обыграл донецкий «Шахтёр» со счетом 2:0.

Дублем в матче отметился боснийский нападающий миланцев Эдин Джеко, забивший на 61-й и 67-й минутах.

В турнирной таблице группы D «нерадзурри» идут на первой строчке (10 очков), «Шахтёр» — на 4-й (1). Украинский клуб потерял шансы на участие в еврокубковых турнирах весной.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:35
Еще раз говорю: пока Палкин в Шахтере- команда будет стремительно катиться вниз.
112910415
112910415
сегодня в 10:26
сила солому ломит
Bombardier
Bombardier
сегодня в 09:56
О "Шахтёр" вытерли ноги.
Бет Террор
Бет Террор
сегодня в 08:05
Всё по плану: игры нет, результата нет,новички ни о чём..ах нет!светило тренерского цеха даже жёлтую не получил.все! больше о чуваке который разваливает клуб и гребёт карточки чаще полевого игрока сказать нечего!
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Toro (раскрыть)
сегодня в 05:50
Как всегда там семь или восемь бразилоидов в составе и пара тройка xoxлов для количества
Вот и результат
Toro
Toro
сегодня в 04:38
В этом сезоне Шахтёр слабоват.
амурец
амурец
сегодня в 02:24
в шахту
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:55
«Шахтёр» уступил «Интеру» и потерял шансы на евровесну .
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:53
Счет не по игре ...
Шахтер вполне мог выиграть в концовке !
beefs
beefs
вчера в 23:46
Еще один год мимо денег...
sash71
sash71
вчера в 23:40
Шахтёр по звездному составу наверное не уступает ни Интеру ни Реалу но товарищ Де Дзерби просто развалили команду. Ему нужно купить билет на Alitalia и давай до свидания. На поле одни понты и ничего более. Забить всего лишь один мяч в ЛЧ это конечно достижение «космическое». Покупать бразильцев за бешеные деньги, которые по сути ничего не показали это говорит и о бездарности руководства клуба.
David Young
David Young
вчера в 23:39
Откровенно провалился донецкий Шахтёр, но и группа весьма сложная.
particular
particular
вчера в 23:30
Старина Джеко обломал приезжую бразильскую братию :)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:28
Что Шахта, что Шериф сплошные леги, не серьёзно это
протон
протон
вчера в 23:07
Динамо Киев, Шахтер, осталось Зарю макнуть, и нету украинского футбола по весне.
протон
протон
вчера в 23:07
Хотелось бы увидеть в 1/16 лиге Европы Шериф- Спартак)
Поздравляю Шериф с выходом в евровесну. Привет всем кто хоронил Тирасполь до первого их матча в группе.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:55
Что то в этой ЛЧ Шахтер ни какой.
Phu Quoq
Phu Quoq ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:54
Поверь , если бы любой российский клуб финишировал в любом турнире ниже молдавского
Его бы смешали с авном
А ведь совсем недавно и болельщики киевского Шахтера кричали, что это лучший клуб восточной европы
Что ж, в этом году главный претендент на это звание как раз Шериф из Тирасполя
LOpp
LOpp ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:53
У Шахтера тоже есть в группе Шериф, которому просто не надо было проигрывать в первом туре.
pomor45
pomor45
вчера в 22:50
Полагаю, что в группах, которых присутствуют российские клубы, Шахтёр без евровесны не остался бы.
witynchik
witynchik
вчера в 22:46
Тьфу, позорище
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 22:45, ред.
жаль немного Шахтер, симпатично играют, но все же главное, что победил Интер
allemz
allemz
вчера в 22:44
Судьба Интера висит на волоске, во умора будет если Шериф хлопнет Реал и выйдет в плей-офф, ахаха
Cat01
Cat01
вчера в 22:42
Интер был лучше
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:41
Интер выиграл на классе. Он по всем параметрам превзошел Шахтер и уйму моментов запорол. Если бы не подвела реализация то счет был бы разгромным. Шахтер очень слабый турнир провел. Обычно всегда уверенно в Лиге чемпионов играл но не в этот раз. Видимо сказалась смена тренера. Де Зерби нужно время на построение команды.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 22:41
С победой Интеристы!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:37
Счет явно не по игре, шахтеру могли и 10 мячей забить
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