«Реал» разгромил «Шериф» в Тирасполе.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» в гостях разгромил «Шериф» со счетом 3:0.
Голами во встрече отметились Давид Алаба, Тони Кроос и Карим Бензема.
В турнирной таблице группы D «Реал» вышел на первое место — 12 очков, тираспольский клуб — на третьей позиции (6 очков).
В заключительном 6-м туре группового этапа ЛЧ «Реал» сыграет против «Интера», а «Шериф» встретится с «Шахтёром».
Шикарный футбол в исполнении Реала. Играл гроссмейстер в лице Реала с начинающим свой путь, но очень по спортивному упёртым и дерзким претендентом. Безусловно класс команды гостей всё-таки был выше на голову и счёт конечно тому яркое подтверждение. Но очень хочется отметить и игроков команды из Преднестровья Шериф. Парни бились все девяносто минут и кстати имели очень хорошие шансы размачить счёт, но выручал свою команду голкипер Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа, и ещё один раз Реал спасла штанга. Так что команда Шериф билась и смотрелась очень даже неплохо, надо отдать ей должное, что даже при счёте 3:0 они не бросили играть, а играли в футбол и создавали моменты. Но как говорится класс Реала сказался и они заслуженно победили. Счёт на табло так и остался 3:0. Во всяком случае я посмотрел очень достойный футбол ⚽️ .
Всем Добра !!!
Шикарный футбол в исполнении Реала. Играл гроссмейстер в лице Реала с начинающим свой путь, но очень по спортивному упёртым и дерзким претендентом. Безусловно класс команды гостей всё-таки был выше на голову и счёт конечно тому яркое подтверждение. Но очень хочется отметить и игроков команды из Преднестровья Шериф. Парни бились все девяносто минут и кстати имели очень хорошие шансы размачить счёт, но выручал свою команду голкипер Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа, и ещё один раз Реал спасла штанга. Так что команда Шериф билась и смотрелась очень даже неплохо, надо отдать ей должное, что даже при счёте 3:0 они не бросили играть, а играли в футбол и создавали моменты. Но как говорится класс Реала сказался и они заслуженно победили. Счёт на табло так и остался 3:0. Во всяком случае я посмотрел очень достойный футбол ⚽️ .
Всем Добра !!!