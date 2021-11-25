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«Реал» разгромил «Шериф» в Тирасполе

сегодня, 00:51
ШерифЛоготип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» в гостях разгромил «Шериф» со счетом 3:0.

Голами во встрече отметились Давид Алаба, Тони Кроос и Карим Бензема.

В турнирной таблице группы D «Реал» вышел на первое место — 12 очков, тираспольский клуб — на третьей позиции (6 очков).

В заключительном 6-м туре группового этапа ЛЧ «Реал» сыграет против «Интера», а «Шериф» встретится с «Шахтёром».

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 09:38
Разозлили гранда 😉
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:15
сказка шерифа закончилась
feris1
feris1
сегодня в 08:46
Реал с победой!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 08:39
Одна радость: в лигу Европы попадает не Шахтёр а Шериф ))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:53
Ну теперь точно зениту Шериф достанется в ЛЕ и молдоване задавят сбг.
112910415
112910415
сегодня в 06:57
видимо, Реал сильнее
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:53
Месть была страшна)))
ABir
ABir
сегодня в 05:53
Когда-нибудь любые чудеса заканчиваются
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:22
Сказка шерифа закончилась.
Землянин
Землянин
сегодня в 01:31, ред.
Доброго, взаимно, Иван. О том и речь - жаль, что последний матч превратился даже в товарищеский и просто за призовые, а не за путёвку в ЛЧ, которое разыграют между собой в другой паре, с первого или второго. А начиналось все хорошо и если бы Шахтёр поддержал Шериф в отборе очков у фаворитов, последний тур был бы жаркий, а так и во второй паре матч будет не совсем от ножа, а просто за первое место в группе, когда можно не переживать за проход в плейофф
NOVA
NOVA
сегодня в 01:15
ну вот тут все как надо, молодцы, с победой!!! вот что значит не повезло в первом матче, хотя и тут вратарь шерифа делал сейвы!!! удачи и больших побед Реалу дальше, а календарь то жесткий конечно ждет!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:07, ред.
«Реал» разгромил «Шериф» в Тирасполе.
Шикарный футбол в исполнении Реала. Играл гроссмейстер в лице Реала с начинающим свой путь, но очень по спортивному упёртым и дерзким претендентом. Безусловно класс команды гостей всё-таки был выше на голову и счёт конечно тому яркое подтверждение. Но очень хочется отметить и игроков команды из Преднестровья Шериф. Парни бились все девяносто минут и кстати имели очень хорошие шансы размачить счёт, но выручал свою команду голкипер Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа, и ещё один раз Реал спасла штанга. Так что команда Шериф билась и смотрелась очень даже неплохо, надо отдать ей должное, что даже при счёте 3:0 они не бросили играть, а играли в футбол и создавали моменты. Но как говорится класс Реала сказался и они заслуженно победили. Счёт на табло так и остался 3:0. Во всяком случае я посмотрел очень достойный футбол ⚽️ .
Всем Добра !!!
Сантус
Сантус ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:07
Они там были уже до матча...шахтёры ушли в шахту..)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:06
Интриги не получилось!!!
stanichnik
stanichnik ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 01:04
Доброго Здоровья, Юра!
Шахтер мимо Еврокубковой весны. Шериф уже в Лиге Европы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:00
Кончилась футбольная сказка.
На Шериф начали настраиваться как на солидный клуб. Команда за пару удачных матчей заставила себя уважать. Это очень круто вполне могут выйти в Лигу Европы...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:59
Реал так сказать "отомстил" Шерифу и вышел из группы лч,теперь надо не проиграть Интеру чтобы занять первое место!
С победой!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:55
Странно ...
Вот и кончилась сказка.
амурец
амурец
сегодня в 00:55
Шериф играл задорно, но Реал просто победил на классе, с победой
Землянин
Землянин
сегодня в 00:55, ред.
Так все хорошо начиналось, Шериф заставил фаворитов группы играть на 100%, жаль Шахтёр в этот раз не поддержал, вместе бы могли кого нибудь оставить без Плейофф ЛЧ, а так получилось соперничество между собой за ЛЕ
Сантус
Сантус
сегодня в 00:54
Это была игра в собачку.Рвения парням из Шерифа не занимать,но сегодня им наглядно показали мастер-класс.Реал с победой.
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