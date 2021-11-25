«Реал» разгромил «Шериф» в Тирасполе.

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сегодня, 00:51

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» в гостях разгромил «Шериф» со счетом 3:0.

Голами во встрече отметились Давид Алаба, Тони Кроос и Карим Бензема.

В турнирной таблице группы D «Реал» вышел на первое место — 12 очков, тираспольский клуб — на третьей позиции (6 очков).