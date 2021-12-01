Канчельскис — об угрозах в свой адрес: «Пусть полиция теперь разбирается»

Экс-наставник «Навбахора» подтвердил слухи о том, что он написал заявление в полицию в связи с угрозами расправой в его адрес.

Я еще ничего не говорил, а все уже известно, причем досконально. Как это возможно? Вот хорошо работают люди в органах, уже рассказали всем. Во-первых, да, это правда, инцидент был такой, и я подал заявление в полицию. Вот, пожалуй, всё, что я могу сказать вам. Пусть теперь разбираются. Всё будет зависеть от них. Но надеюсь, всё будет нормально.

Установили ли личности подозреваемых? Там видео есть, я думаю, что сейчас они этим будут заниматься. Это их работа. Я не просто подал заявление, это была угроза, неприятно, но в жизни всё бывает, поэтому надо относиться к этому с пониманием.