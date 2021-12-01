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Канчельскис — об угрозах в свой адрес: «Пусть полиция теперь разбирается»

вчера, 17:55

Экс-наставник «Навбахора» Андрей Канчельскис подтвердил слухи о том, что он написал заявление в полицию в связи с угрозами расправой в его адрес.

Я еще ничего не говорил, а все уже известно, причем досконально. Как это возможно? Вот хорошо работают люди в органах, уже рассказали всем. Во-первых, да, это правда, инцидент был такой, и я подал заявление в полицию. Вот, пожалуй, всё, что я могу сказать вам. Пусть теперь разбираются. Всё будет зависеть от них. Но надеюсь, всё будет нормально.

Установили ли личности подозреваемых? Там видео есть, я думаю, что сейчас они этим будут заниматься. Это их работа. Я не просто подал заявление, это была угроза, неприятно, но в жизни всё бывает, поэтому надо относиться к этому с пониманием.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:02
Слили информацию полицаи...просто капец. Ничего удивительного. Знакомая ситуация). "Не вы одни такие", "А, что мы с ними сделаем?" и тд, и тп. Им нужны факты, по факту и шевелятся.. А факт будет тогда, когда Канчельскиса завалят..
Найти и уволить дятла. Такие только компрометируют органы власти, но это система! А систему выкорчевать...себе дороже.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:24
Тёмная история.
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