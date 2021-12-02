«Как мы будем это решать?» Кутепов рассказал о конфликте с Виторией

Защитник «Спартака» рассказал о недопонимании с главным тренером команды Руем Виторией. Ранее португальский специалист сказал: «Да, в резерве есть Гапонов и Кутепов, но вы видели, как они тренируются?»

Общался с Руем по поводу этой ситуации. Неприятный момент. Это, скажем так, обесценивание профессиональных навыков игроков. Причем публично, в открытом виде. Не знаю, правильно его перевели или нет, но я потом подошел и спросил: «Как мы будем это решать?»

Тренер сказал, что его не так поняли, и он не это имел в виду. У меня был единственный вопрос: «Будете ли вы что-то делать в сложившейся ситуации? Это мы с вами решили, что вас не так поняли, но люди об этом не знают».

Я не просил извинений, они мне не нужны. Можно было сказать публике: не так перевели, не так поняли. Дать понять, что ребята тренируются хорошо, все в порядке. Для этого есть все возможности. Считаю, засаживать так своих игроков публично нельзя.

Это первый случай недопонимания с Виторией. Повторю, личных бесед с ним не было.