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«Как мы будем это решать?» Кутепов рассказал о конфликте с Виторией

вчера, 11:05

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о недопонимании с главным тренером команды Руем Виторией. Ранее португальский специалист сказал: «Да, в резерве есть Гапонов и Кутепов, но вы видели, как они тренируются?»

Общался с Руем по поводу этой ситуации. Неприятный момент. Это, скажем так, обесценивание профессиональных навыков игроков. Причем публично, в открытом виде. Не знаю, правильно его перевели или нет, но я потом подошел и спросил: «Как мы будем это решать?»

Тренер сказал, что его не так поняли, и он не это имел в виду. У меня был единственный вопрос: «Будете ли вы что-то делать в сложившейся ситуации? Это мы с вами решили, что вас не так поняли, но люди об этом не знают».

Я не просил извинений, они мне не нужны. Можно было сказать публике: не так перевели, не так поняли. Дать понять, что ребята тренируются хорошо, все в порядке. Для этого есть все возможности. Считаю, засаживать так своих игроков публично нельзя.

Это первый случай недопонимания с Виторией. Повторю, личных бесед с ним не было.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:30
тренеру сейчас не до нюансов, к сожалению
bacek15
bacek15
вчера в 13:56
Может пойти в аренду, и играть в клубе по проще, чем тёрки с тренером устраивать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:23
У нас и Глушаков был плохим, а в итоге он уже больше Соболева и Куинси с Ларссоном забил
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:22
Джек, а не между строк если?)
Кутепов ясно сказал, что лично ему Витоия ни чего не предъявлял а бесседа сложилась изща некрасивой выходки коача
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 13:11
Так может играть лучше надо?
Futurista
Futurista
вчера в 12:52
Это надо решать на поле и на тренировках Илюша...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:49
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:46
Кутепов приходит к Рую на разборки из-за непопадания в стартовый состав:
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:27
Как будто кутепов топовый игрок а Руй специально его заморозил, кутя и при тедеске сидел на лавочке, тогда пусть сам скажет кого из основы посадить на лавку а его выпускать, герой нашёлся, какой то кутепов устраивает разборки с главным тренером, такое возможно только в спартаке.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:04, ред.
А чего решать то ??
Коль Кутепов прирос к лавке значит Руй уже для себя всё решил....

А вообще интервью абсурдное...)))
Достаточно прочитать первое и последнее предложение данного интервью...чтоб понять а точнее не понять....адекватность говорящего....))
протон
протон
вчера в 12:03
Видел как тренируется Кутепов. Дружище, всё там правильно перевели. Зажрался уже.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:55
Ну так наехали на Виторию отдача и пошла. Времени побольше и пошло бы дело у спартачей. А как перчатки тренеров менять еще появятся недовольные
sir_Alex
sir_Alex ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 11:54
Жаль только, что при смене ГТ мастерства у Кутепова не прибавится.
Baggio R.
Baggio R. ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 11:52
Это стихи Есенина
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:44
На пороге выход блокбастера "ЗМС разбушевался", рабочее название "Кому то не поздоровится" 5 серий
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:27
всё пройдёт как с белых яблонь дым... ( слова из песни)
makkie
makkie
вчера в 11:24
Ранее португальский специалист сказал: «Да, в резерве есть Гапонов и Кутепов, но вы видели, как они тренируются?»
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Здравомыслящий тренер никогда не скажет в таком тоне о своих игроках.
Руй Витория не производит впечатление недалёкого человека. Очевидно, что трудности перевода. Тем более сейчас новый толмач, которому трудно даётся перевод именно с футбольной терминологией.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:16
Не умение играть не освобождает от ответственности.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:14
Виторию скоро уберут, надо будет решать с другим тренером.
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