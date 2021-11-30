У «Локомотива» 2 победы в 14 последних играх. Рангник сбежал, «Зенит» лишился конкурента

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вчера, 18:37

Цорн перестроил «Спартак» и взялся за их соседей.

29 ноября 2021. Цорна назначают спортивным директором

Томас до этого был техническим директором. Забавно, что умудрились объявить о новой роли немца в день поражения от аутсайдера «Арсенала». Дополнительно повеселили, когда сначала приписали Цорну широкие полномочия – развитие академии, участие в трансферах и курирование спортивной науки и медицины, а потом все важные пункты убрали из объявления. Из таких телодвижений обычно формируется знаменитый хаос в стиле «Спартака».

25 ноября. Рангник согласился возглавить «Юнайтед»

Пару дней назад авторитетный сайт The Athletic сообщил о контракте Ральфа и «Юнайтед», информацию официально подтвердили вчера подписанием контракта. Слухи об уходе немца из «Локомотива» блуждали с начала ноября, но в клубе их называли «вбросами». Слишком громко обзывали правдивую информацию, ведь немец был одним из пяти претендентов, с которыми боссы МЮ беседовали. В итоге Рангник получил работу, а «Локомотив» остался без идейного вдохновителя всех последних масштабных перемен. Ларс Корнетка его вряд ли успешно заменит.

10 октября. Боссы клуба одобрили назначение Гисдоля

Не будем вешать всех собак с ничьими и поражениями на Рангника, поскольку был директором по развитию, а не Екатериной Второй. В немецких тренерах как таковых ничего плохого, если их выбрали не по знакомству, а по потенциалу. Гисдоль никогда в жизни не работал в клубах со статусом в своей лиге, как у «Локомотива». В «Гамбург» пришел не в лучшие времена. «Хоффенхайм» буквально клуб родом из деревни. А «Кельн» не тот, что в прошлом веке. При этом во всех случаях Маркус зарабатывал больше очков, чем сейчас с «Локомотивом» после 9 матчей. У него всего 2 победы на внушительном отрезке.

5 октября. Рангник выжил из клуба Марко Николича

Невозможно назначить надсмотрщиком сэра Алекса Фергюсона и ждать, что тот не будет вмешиваться в тренерские дела. Рангник того же типа мышления, только футбольный масштаб намного скромнее. Когда Ральф пришел, стало понятно, что от Николича не отцепится. Марко показал себя достойным мужчиной, который ладит с футболистами. При доверии к его вкусу мог создать невеселую, не самую атакующую, но эффективную команду для финальной тройки в РПЛ . Подход на поле был в стиле Сёмина – борьба, много борьбы. Серба выгнали, поскольку таковым оказался изначальный план немецкой диаспоры. Результаты просели, но когда наставнику диктуют, что делать, так случается повсеместно.

2 сентября. Довели летние расходы до 30 млн евро

Совершили семь сделок, связанных с основным составом. Второго сентября забрали у ЦСКА за 7 млн евро Константина Марадишвили. Стоит ли напоминать, что до «Локомотива» Плутник – новый председатель совета директоров «железнодорожников», был в руководстве «армейцев»? «Армейцы» получили за Тикнизяна и его коллегу 12 млн евро, большие деньги за российских молодых игроков без опыта в первой сборной. Керк и Бека Бека тоже недешевые сделки для клуба, потерявшего доступ к премиальным в Лиге чемпионов. В результате «Локомотив» пойдет просить деньги у РЖД , иначе они не сведут дебет с кредитом. Продажи Мухина в ЦСКА за 170 тысяч евро и Крыховяка за 4 млн евро не компенсируют расходы в 30 млн евро, не считая зарплат или арендных денег за Анджорина.

2 августа. Крыховяка вышвырнули в «Краснодар»

Сначала говорили, что все слухи о расставании с рядом футболистов – ложь, а потом подарили одного из лидеров «Краснодару». Спустя месяцы Гжегож, которого поначалу работники «Локомотива» убедили не давать эмоциональные комментарии, высказался о своем уходе:

Сначала я хотел подписать новый контракт с «Локомотивом». Но перед игрой первого тура с «Арсеналом» мне позвонил Владимир Хашиг и сказал, что «Краснодар» хочет меня купить. И сообщил одну странную вещь: «Локомотив» собирается меня продать. Только в тот момент я понял, что есть проблема и клуб не хочет продлевать со мной контракт. Спросил тренера, Николича, он тоже ничего не знал. Потом встретился с руководством — поинтересовался, что случилось. Они все отрицали — мол, таких планов нет. В конце концов, все оказалось правдой.

Как классно, когда продажу лидера планируют в обход главного тренера. Потом «Локомотив» троллил Крыховяка, что огорчил Рыбуса и своих же фанатов. Гжегож мог приносить пользу и быть лидером середины поля, а вместо этого поможет конкуренту.

6 июня. Рангник – руководитель по спорту и развитию

Дата, когда поезд пошел под откос? Немцы всегда с радостью имели финансовые дела с россиянами. Еще со времен импорта монархов. Позже в обмен на зерно до последнего колоска давали огромные кредиты и изготавливали промышленную продукцию перед Второй мировой войной.

Теперь нужен газ, и живет новая история крепкой дружбы. Хотя ущипнуть парочку миллионов не прочь в роли консультантов и почетных членов советов директоров. Но если говорить прямо, то Рангник и его многочисленные ставленники видят в «Локомотиве» только возможность править и зарабатывать.

Клуб их не может волновать, они с ним не знакомы. А понимать менталитет славян немцы никогда не стремились. Фёдор Смолов вчера высказался предельно откровенно:

Как тренируемся, так и играем.

Не работают в РПЛ слепые методы Бундеслиги, где тренеры доверяют методичности и дисциплинированности самих игроков. Тедеско это быстро понял, поэтому его «Спартак» стал вторым в РПЛ . Шварц это понял. А Гисдоль всегда был бойцом за выживание, а создать команду, которая озадачит «Галатасарай», «Марсель» и «Лацио», или навяжет конкуренцию «Зениту», не сможет.

Когда сильного тренера, которому не доверяет консультант с полномочиями диктатора, меняют на среднего специалиста, то результат отражается в таблице. «Локомотив» выиграл 2 из последних 14 матчей, и большинство осечек уже без Марко. Нельзя в России развешивать уши, когда тебе продают светлое будущее. Даже если это делает 63-летний немец, ищи подвох.

В этом случае ловушка заключалась в том, что Рангник искал себе теплое местечко и рекламировал в РПЛ свою консалтинговую компанию. Новый мощный «Локомотив» строить никто не собирался. А вот «Зенит» скажет спасибо немцам, с которыми давно дружат. Бывший тренер «Шальке» достойно выполнил задачу по ликвидации одного из основных конкурентов? Оставил москвичей с рядовыми немецкими начальниками, которых вряд ли приняли российские игроки и персонал клуба.