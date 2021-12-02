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Роналду будет допрошен туринской прокуратурой

вчера, 13:11

Прокуратура Турина планирует допросить бывшего форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Якобы нападающий мог получать дополнительные выплаты от клуба во время локдауна. Эти возможные махинации являются важной частью расследования по делу о ложной финансовой отчетности.

Ранее спортивный юрист рассказал о последствиях для «Ювентуса» за сокрытие выплат.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ barsa_leo_fan (раскрыть)
вчера в 22:04
скоро и до малыша доберутся и его пинг-понговых мячиков.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:56, ред.
РоНалду сдаст этот Юве с потрохами,пусть Аньелли теперь на лавке посидит.
САФ отмажет КР7, поставит ребром вопрос в ЛОЖЕ.
Да и вообще в чём вина КР7.что ему начисляли выплаты? Он футболист,его задача тренироваться на поле и в тренажёрке,он же не бухгалтер,что бы участвовать в махинациях.Так что с него,как с гуся вода,а вот финансовый отдел Юве возьмут за гланды,в Серию Б навряд ли,а штраф впаяют будь здоров,ну и ещё могут титулы пощипать,правда сезон то закончили на 4 месте. А вот если это дело касается не только закончившегося сезона,то могут у сарри кое что отобрать.
barsa_leo_fan
barsa_leo_fan
вчера в 21:40
Как бы не наградили "Золотой решеткой"
pomor45
pomor45
вчера в 20:13
Положение раком.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:44
А с чего бразильское дно вообще должно быть в этом списке? За пару хороших матчей в Реале?
E5 E5
E5 E5
вчера в 19:08
Всех к прокурору.....и фифа и уефа....что за дела ?!?
ЗМ должны дать великому Дзюбе!!!
Johnes
Johnes ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:27
Почему кража? И что необычного совершил Роберт в 2021 году? Выиграл чемпионат Германии. Ну, так это обычное явление, ведь Бавария и так побеждает каждый год с Робертом или без него. Ах, да, забил голов больше чем Лео, так и Месси в 2012 году забил 91 гол, хотя ты упрямо твердишь из раза в раз, что и в 12-м году Месси украл там у кого-то зм. Тогда уж будь последователен, дорогой товарищ, а то твои посты и правда пахнут двойными стандартами.
memphis
memphis
вчера в 17:56
Кокорин расскажет как в хату в ходить
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 17:46
Сомневаюсь, что КР замешан в мутных схемах Юве, но, учитывая, его юристов, становится немного страшно за допрос.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:37
Даже и тут Лео виноват)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:19
А за какие заслуги Винисиус должен быть в списке?
Есть значит параметры по которым игроки входят в рейтинг. Если бы сливочные составляли список, то там бы были исключительно их любимчики и игроки Реала.
К примеру, Месси и Неймар намного лучше играют, чем Бензема, горе мошенник и Вини, который в прошлом году вообще по мячу не попадал толком.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Дух Самайна (раскрыть)
вчера в 17:04
Ничего себе, даже Левандовски нет!!! Вот цирк))))))
Дух Самайна
Дух Самайна ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:38
Представляете, почему это Левандовски нет в списке и что тут делает Депай?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:35, ред.
ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров.

В список десяти лучших форвардов вошли:

1) Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ», в прошлогодней версии рейтинга был 1-м);
2) Криштиану Роналду («Ювентус»/«Ман. Юнайтед», 3);
3) Килиан Мбаппе («ПСЖ», 2);
4) Мохамед Салах («Ливерпуль», 5);
5) Неймар («ПСЖ», 4);
6) Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 7);
7) Мемфис Депай («Лион»/«Барселона», вне рейтинга);
8) Кай Хавертц («Челси», был шестым в прошлогоднем рейтинге атакующих полузащитников);
9) Душан Тадич («Аякс», вне рейтинга);
10) Жерар Морено («Вильярреал», вне рейтинга).
=============================
Представляете? Карим Бензема и Винисиус Жуниор даже не вошли в этот список. К примеру, что сделал Месси за этот год, или же Неймар? Месси в прошлом году даже был на 1, когда пропадал против топ команд, впрочем, это он делает постоянно, в последнее время.
Elliada
Elliada
вчера в 16:26
Вот почему он сбежал с Ювентуса. А то говорил о любви к МЮ, хочет вернуться. Но, если МЮ не попадет в ЛЧ, то любви конец
DXTK
DXTK
вчера в 16:17
туринская прокуратура.....вооружилась скотчем, вазелином и бананом и отправилась в манчестер..........
Dudikoff
Dudikoff ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:10, ред.
Это шоу з зм имеет такое же отношение к футболу, как и этот финансовый скандал) И там и там дело о мошенничестве
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:04
Надо Кокорина вызывать - спасать Криску , пару ударов табуретом и Роналду свободен !
амурец
амурец ответ E5 E5 (раскрыть)
вчера в 15:59
    амурец
    амурец
    вчера в 15:58
    Кому это интересно дела уголовные должны печататься в криминальной хронике илм это такой ход что бы отвлечь всех от главной кражи 2021 года, ЗМ у Левандовски
    амурец
    амурец ответ avici_liverpool (раскрыть)
    вчера в 15:56
    Н-да Месси по пяти эпизодам должны допрашивать
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    вчера в 15:12
    будет допрошен прокуратурой за то, что наглым образом украл ЗМ у Рибери в 2013
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 15:08
    Кому-то ЗМ, кого-то на допрос).
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:01
    Сейчас многих будут допрашивать....
    После того как в Париже у Левандовски украли Золотой мяч....
    Johnes
    Johnes
    вчера в 14:58
    Прилетело роньке откуда не ждал
    E5 E5
    E5 E5
    вчера в 14:38
    перхотную кристинку прижали за его тощий зад....
    Futurista
    Futurista
    вчера в 14:37
    Автографы в протоколах допроса обеспечены)...
    kust07
    kust07
    вчера в 14:37
    Ввести санкции в отношении Рони и Юве
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 14:18
    Испанская королевская и итальянская республиканская прокуратуры его допросят,останется британская,и тогда Роник станет самым контактным футбольным миллионером мира.
    VЕNOМ
    VЕNOМ
    вчера в 14:11
    Надо карлана допросить,как он являясь нулевым игроком смог обанкротить барсу,перейти в ПСЖ,и забив 1 гол за 4 месяца взять 4 липовый мяч.11 друзей Мессиуна))))
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