Роналду будет допрошен туринской прокуратурой

Прокуратура Турина планирует допросить бывшего форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Якобы нападающий мог получать дополнительные выплаты от клуба во время локдауна. Эти возможные махинации являются важной частью расследования по делу о ложной финансовой отчетности.
Ранее спортивный юрист рассказал о последствиях для «Ювентуса» за сокрытие выплат.
1). Ни «Ювентус», ни Рон вообще ни в чем не виновны, а проверка является дежурным аудитом от итальянских фискалов, вдруг где бухгалтерия что-то не так сдала в отчетности. СМИ же просто все это раздули для хайпа.
2). Рон будет все отрицать, если даже были темные дела, то юристы задним числом все доведут до блеска. Но есть риск, что где-то что-то всплывет, тогда ему светит статья за лжесвидетельство или даже соучастие. И тогда даже в «Спортинг» вернуться не получится.
3). Рон пойдет на сделку с прокуратурой и выдаст все и всех. Технически к нему никаких претензий быть не может, да и итальянским властям до него дела нет, так как у них на крючке рыба, вернее зебра, покрупнее. Корпорацию-то приятнее доить, чем просто футболиста. Максимум, вынудят Рона заплатить «просроченные» налоги, накинут штраф, а сами на его показаниях возьмутся за «Ювентус» уже с конкретным таким свидетелем и уликами на своей стороне.
В любом случае, туринские гастроли Роналду были плохой затеей для всех, хотя вначале это все казалось идеальным трансфером. Брали ведь для победы в ЛЧ и маркетинга.
1). Ни «Ювентус», ни Рон вообще ни в чем не виновны, а проверка является дежурным аудитом от итальянских фискалов, вдруг где бухгалтерия что-то не так сдала в отчетности. СМИ же просто все это раздули для хайпа.
2). Рон будет все отрицать, если даже были темные дела, то юристы задним числом все доведут до блеска. Но есть риск, что где-то что-то всплывет, тогда ему светит статья за лжесвидетельство или даже соучастие. И тогда даже в «Спортинг» вернуться не получится.
3). Рон пойдет на сделку с прокуратурой и выдаст все и всех. Технически к нему никаких претензий быть не может, да и итальянским властям до него дела нет, так как у них на крючке рыба, вернее зебра, покрупнее. Корпорацию-то приятнее доить, чем просто футболиста. Максимум, вынудят Рона заплатить «просроченные» налоги, накинут штраф, а сами на его показаниях возьмутся за «Ювентус» уже с конкретным таким свидетелем и уликами на своей стороне.
В любом случае, туринские гастроли Роналду были плохой затеей для всех, хотя вначале это все казалось идеальным трансфером. Брали ведь для победы в ЛЧ и маркетинга.