Роналду будет допрошен туринской прокуратурой

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вчера, 13:11

Прокуратура Турина планирует допросить бывшего форварда «Ювентуса» .

Якобы нападающий мог получать дополнительные выплаты от клуба во время локдауна. Эти возможные махинации являются важной частью расследования по делу о ложной финансовой отчетности.

Ранее спортивный юрист рассказал о последствиях для «Ювентуса» за сокрытие выплат.