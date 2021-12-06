ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Мбаппе: «Когда играешь с Неймаром и Месси, дерзко называть себя боссом»

вчера, 09:03

22-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в своём интервью поговорил о «Золотом мяче», эгоистичности и о том, может ли он назвать себя «боссом» в парижском клубе:

Это трудно. Когда ты играешь с Неймаром и Месси, дерзко называть себя боссом. Сейчас я в хорошем настроении, у команды все хорошо. Нас на самом деле не волнует, кто здесь босс. Цель состоит в том, чтобы поставить всех троих на правильные позиции, потому что мы способны менять игру. Это лучший выход.

Я сказал себе, что, если ты хочешь быть особенным игроком, зачем выбирать [между голами и голевыми передачами]? Я лучший ассистент лиги, а также в Лиге чемпионов, что доказывает, что я не эгоист и не просто хочу забить. Я могу быть ещё лучше.

О «Золотом мяче»:

Раньше я был таким [стремился победить], но когда вы выигрываете важные титулы как команда, вы понимаете, что это именно то, что воодушевляет вас. Каждый раз, когда я думал, что смогу что-то сделать в одиночку, мы не побеждали.

В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе забил 8 мячей в 16 матчах чемпионата, а также дважды отличился в 5 играх Лиги чемпионов. В голосовании за «Золотой мяч» 2021 молодой француз занял 9-е место.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:59
Очевидно, что главный босс это Месси - работает меньше всех, а получает больше всех.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:56
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:29
    Красавчик паренёк, Удачи тебе в Реале !!!
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 11:22
    Скромный малый
    VЕNOМ
    VЕNOМ
    вчера в 10:41
    Когда играешь с голубым карланом,То смело можно забыть о победах,особенно в ЛЧ.Это недоразумение точно вас приведет к 2-8....
    Брулин
    Брулин
    вчера в 10:31
    Всегда думал,что босс в команде - тренер.Когда игрок или группа игроков считают себя главными - команде киндец.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 09:26
    Посмотрим на тя в Реале. Раз собрался
    LOpp
    LOpp
    вчера в 09:19
    Мбаппе

    beefs
    beefs
    вчера в 09:18
    у тебя еще все впереди...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 09:12
    Карлик никогда не играл в футбол он асегда стремился получать трофеи.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:09
    Че то его понесло...
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