Мбаппе: «Когда играешь с Неймаром и Месси, дерзко называть себя боссом»

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вчера, 09:03

22-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» в своём интервью поговорил о «Золотом мяче», эгоистичности и о том, может ли он назвать себя «боссом» в парижском клубе:

Это трудно. Когда ты играешь с Неймаром и Месси, дерзко называть себя боссом. Сейчас я в хорошем настроении, у команды все хорошо. Нас на самом деле не волнует, кто здесь босс. Цель состоит в том, чтобы поставить всех троих на правильные позиции, потому что мы способны менять игру. Это лучший выход.

Я сказал себе, что, если ты хочешь быть особенным игроком, зачем выбирать [между голами и голевыми передачами]? Я лучший ассистент лиги, а также в Лиге чемпионов, что доказывает, что я не эгоист и не просто хочу забить. Я могу быть ещё лучше.

О «Золотом мяче»:

Раньше я был таким [стремился победить], но когда вы выигрываете важные титулы как команда, вы понимаете, что это именно то, что воодушевляет вас. Каждый раз, когда я думал, что смогу что-то сделать в одиночку, мы не побеждали.

В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе забил 8 мячей в 16 матчах чемпионата, а также дважды отличился в 5 играх Лиги чемпионов. В голосовании за «Золотой мяч» 2021 молодой француз занял 9-е место.