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Рангник: «Наша команда проиграла „Ливерпулю“ 0:5. Нужно быть реалистом»

вчера, 11:20

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» до конца сезона Ральф Рангник предостерёг болельщиков и скептиков от нереалистичных ожиданий в начале его работы с командой:

Я более чем оптимистичен, но я также должен быть реалистом. Пять недель назад наша команда проиграла «Ливерпулю» со счетом 5: 0 — и счёт мог быть намного крупнее, если быть честными. Против «Сити» это было 2-0, но могло быть и больше. Было важно выиграть очко в матче с «Челси», но выступление? Я не знаю. У них было 24 удара по воротам, а у нас-три.

Поэтому прямо сейчас говорить, что я брошу вызов топ-менеджерам Премьер-лиги в ближайшие несколько недель или месяцев, нереально.

Ближайшие матчи немецкий специалист проведёт против «Кристал Пэлас», «Янг Бойз», «Норвича», «Брайтона», и «Брентфорда».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:03
Молодец - Рангник. Уже заранее решил соломки подстелить...
zooveterinar
zooveterinar ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:48
Я конечно незнаю,но кажися ,пора звонить Фергисону сэру!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:46
И этот идиот был в локо?! Ладно у нас тут бардак,а куда руководство манчестера смотрело?! Как они умудрилися приобрести такого кота в мешке??!!!
112910415
112910415
вчера в 12:37
срочно Гисдоля подтянуть, без него никак
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:06
Кажется это хороший еврейский специалист.
Futurista
Futurista
вчера в 11:51, ред.
Рангник: Мои команды проигрывают всем подряд. Нужно быть реалистами...
shur
shur
вчера в 11:48
...однако 59л-вато начинает ! Взбодри нас , пообещай перемены, хуже то не
будет! Победы окрыляют , шнейлер !!!
cska1948
cska1948
вчера в 11:48
Рангник: «Наша команда проиграла „Ливерпулю“ 0:5. Нужно быть реалистом»
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И не только Ливерпулю, а и Уралу тоже...
beefs
beefs
вчера в 11:44
это значит что нужно подождать пару лет, придет кто то другой и все наладится...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:32
ПРямо-таки,скромный герой,истинный "почётный железнодорожник России"! А,да,и "почётный кооператор" тоже...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 11:32, ред.
как то трусливо выглядят эти слова
во первых никто не ожидает, что уже "завтра" МЮ станет громить всех подряд
во вторых ближайшие соперники вполне проходимые с которыми можно делать результат
посмотрим, что получится по факту у немецкого чудо-менеджера
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