Рангник: «Наша команда проиграла „Ливерпулю“ 0:5. Нужно быть реалистом»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» до конца сезона предостерёг болельщиков и скептиков от нереалистичных ожиданий в начале его работы с командой:

Я более чем оптимистичен, но я также должен быть реалистом. Пять недель назад наша команда проиграла «Ливерпулю» со счетом 5: 0 — и счёт мог быть намного крупнее, если быть честными. Против «Сити» это было 2-0, но могло быть и больше. Было важно выиграть очко в матче с «Челси», но выступление? Я не знаю. У них было 24 удара по воротам, а у нас-три.

Поэтому прямо сейчас говорить, что я брошу вызов топ-менеджерам Премьер-лиги в ближайшие несколько недель или месяцев, нереально.