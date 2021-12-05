Рангник: «Наша команда проиграла „Ливерпулю“ 0:5. Нужно быть реалистом»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» до конца сезона Ральф Рангник предостерёг болельщиков и скептиков от нереалистичных ожиданий в начале его работы с командой:
Я более чем оптимистичен, но я также должен быть реалистом. Пять недель назад наша команда проиграла «Ливерпулю» со счетом 5: 0 — и счёт мог быть намного крупнее, если быть честными. Против «Сити» это было 2-0, но могло быть и больше. Было важно выиграть очко в матче с «Челси», но выступление? Я не знаю. У них было 24 удара по воротам, а у нас-три.
Поэтому прямо сейчас говорить, что я брошу вызов топ-менеджерам Премьер-лиги в ближайшие несколько недель или месяцев, нереально.
Ближайшие матчи немецкий специалист проведёт против «Кристал Пэлас», «Янг Бойз», «Норвича», «Брайтона», и «Брентфорда».
будет! Победы окрыляют , шнейлер !!!
будет! Победы окрыляют , шнейлер !!!
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И не только Ливерпулю, а и Уралу тоже...
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И не только Ливерпулю, а и Уралу тоже...
во первых никто не ожидает, что уже "завтра" МЮ станет громить всех подряд
во вторых ближайшие соперники вполне проходимые с которыми можно делать результат
посмотрим, что получится по факту у немецкого чудо-менеджера
во первых никто не ожидает, что уже "завтра" МЮ станет громить всех подряд
во вторых ближайшие соперники вполне проходимые с которыми можно делать результат
посмотрим, что получится по факту у немецкого чудо-менеджера