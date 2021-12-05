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Моуриньо после матча с «Интером» ответил журналисту в своём стиле

вчера, 09:35
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после домашнего проигрыша своей команды миланскому Интеру (0:3) в своём стиле пообщался с прессой.

«Ваша работа намного проще, чем наша, поэтому мы зарабатываем намного больше, чем вы», — сказал наставник «волков» первому же репортеру, который попытался задать вопрос.

На вопросы журналистов Жозе отвечать не стал и вместо этого произнес краткий монолог и покинул пресс-конференцию.

Я приношу извинения студии, людям дома, которым могут быть интересны их вопросы. «Интер» сильнее нас в нормальных условиях. В ненормальных условиях они намного сильнее нас. В прошлом сезоне они опережали «Рому» на 29 очков. Сегодня, с травмами и дисквалифицироваанными игроками, играть было очень, очень сложно.

«Рома» после 16 туров Серии А располагается на 5-м месте (25 очков). «Интер» находится на 2-й строке (37 очков), отставание от лидирующего «Милана» — 1 очко.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:06
Жозе форсирует раннюю отставку, чтобы летом принять Ньюкасл, если тот не вылетит. Гений
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 13:22
Нервы не выдерживают. Был "особенный", стал "посредственный".
112910415
112910415
вчера в 12:41
поговорить-то он любит
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:43
Тренерского мастерства не хватило, что бы оказать сопротивление Интеру.
Брулин
Брулин
вчера в 11:33
Чуйка подсказывает, что в Ньюкасле он воскреснет как птица Феникс
galem72
galem72
вчера в 10:58
Пора Ромашам готовить компенсацию. Этого самодура нельзя оставлять в команде.
sash71
sash71
вчера в 10:28
Куда Маур и в какой клуб не приходил....развал клуба не минуем. Его Порту с ЛЧ остался в истории и больше не повторится.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:16
Что у Моуриньо не отнять, то что он слова оправдания всегда найдет. Но если все продолжится в том же духе, на отставку все равно наиграет. Но в принципе, ему не привыкать.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:07
К финишу чемпионата будет снова между ними разница в двадцать девять очков.
faneng
faneng
вчера в 10:02
Как меня Моуриньо раздражает. Про зарплату - некрасиво сравнивать. Про нормальные и ненормальные условия - как всегда демагогия. В чем заключаются ненормальные условия - игрокам Ромы кандалы к ногам привязали????
Травмы и дисквалификации - это бывает, это часть футбола.
drug01
drug01
вчера в 09:44
Счёт по игре
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:42
Вечно ноющее чучело
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:37, ред.
Всё предсказуемо. Интер действительно сильнее.
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