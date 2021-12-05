Моуриньо после матча с «Интером» ответил журналисту в своём стиле

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вчера, 09:35

Главный тренер «Ромы» после домашнего проигрыша своей команды миланскому Интеру (0:3) в своём стиле пообщался с прессой.

«Ваша работа намного проще, чем наша, поэтому мы зарабатываем намного больше, чем вы», — сказал наставник «волков» первому же репортеру, который попытался задать вопрос.

На вопросы журналистов Жозе отвечать не стал и вместо этого произнес краткий монолог и покинул пресс-конференцию.

Я приношу извинения студии, людям дома, которым могут быть интересны их вопросы. «Интер» сильнее нас в нормальных условиях. В ненормальных условиях они намного сильнее нас. В прошлом сезоне они опережали «Рому» на 29 очков. Сегодня, с травмами и дисквалифицироваанными игроками, играть было очень, очень сложно.

«Рома» после 16 туров Серии А располагается на 5-м месте (25 очков). «Интер» находится на 2-й строке (37 очков), отставание от лидирующего «Милана» — 1 очко.