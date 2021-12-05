Почеттино: «Результат в матче с „Лансом“ справедлив»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» после матча 17-го тура Лиги 1 против «Ланса» прокомментировал результат прошедшей встречи и отсутствие нападающего парижан в стартовом составе:

Мы должны отдать должное «Лансу», физической, агрессивной, энергичной команде, которая поставила нас в затруднительное положение. Но мы также должны отметить усилия, которые мы сумели сделать. Команда боролась, страдала, сумела сравнять счет. Но, в конце концов, я думаю, что результат справедлив.

Против такой агрессивной команды отсутствие технической точности усложнило нам задачу. Именно по этой причине произошли некоторые тактические изменения.

Килиан сыграл много матчей подряд. Он почувствовал некоторую усталость, и мы сочли нужным дать ему немного отдохнуть.