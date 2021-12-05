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Почеттино: «Результат в матче с „Лансом“ справедлив»

вчера, 08:58

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после матча 17-го тура Лиги 1 против «Ланса» прокомментировал результат прошедшей встречи и отсутствие нападающего парижан Килиана Мбаппе в стартовом составе:

Мы должны отдать должное «Лансу», физической, агрессивной, энергичной команде, которая поставила нас в затруднительное положение. Но мы также должны отметить усилия, которые мы сумели сделать. Команда боролась, страдала, сумела сравнять счет. Но, в конце концов, я думаю, что результат справедлив.

Против такой агрессивной команды отсутствие технической точности усложнило нам задачу. Именно по этой причине произошли некоторые тактические изменения.

Килиан сыграл много матчей подряд. Он почувствовал некоторую усталость, и мы сочли нужным дать ему немного отдохнуть.

Матч «Ланс» — «Пари Сен-Жермен» закончился вничью 1:1. ПСЖ сумел отыграться в добавленное ко второму тайму время, на самых последних минутах встречи. Гол на свой счёт записал полузащитник Джорджиньо Вейналдум. Парижский клуб продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, «Ланс» расположился на 5-й строке.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 15:55
Этот Фоффана возил ПСЖ как хотел. Остальные там все хаисты поголовно, иначе счет был бы 5:0 в пользу Ланса.

Почеттино надо уволнять. Я лично в него верил, но время показало, что он в Париже не тянет. Вместе с ним пора расстаться с аргентинской диаспорой. Ди Мария постарел, а остальные и так никуда не годились.
амурец
амурец
вчера в 15:37
Трудно играть против таких упёртых как Ланс в меньшестве
112910415
112910415
вчера в 12:39
это провал, тренер !
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:31
Физрук воочию убедился в беспомощности Аргентинской диаспры во главе с Меськой ,без Неймара -худо,пас никто не может отдать ,все как в былые времена в Барселоне-ищут Меську,смех да и только!!!
Брулин
Брулин
вчера в 11:20
И этого тренера хотят позвать Манчестер. С звездными игроками работать не может
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:03
Без Месси никуда !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:52
Конечно справедлив, там же играл сам золотомячист.
ОПС
ОПС
вчера в 09:45
Получается кому как.
Gahi
Gahi
вчера в 09:42
Иметь такой звёздный состав и только на 92 минуте свести матч в ничью. А у команды "Ланс" были хорошие потходы к воротам "ПСЖ", чтобы увеличить счёт в этом матче. Удачи
1bear
1bear
вчера в 09:41
опять ПСЖ отскочили чудом,а Почеттино явно понял,что не на своём месте...
...слишком много там собралось "звёзд",даже не знаю такого тренера,который смог бы их обуздать
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:38
Месси место на лавке
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:33
Что там, «лучшему игроку мира» снова холодно было во время игры? Роберт дубль оформляет против Боруссии, а аргентинец пешочком ходит по полю.
Ланс по ударам и по ударам в створ превзошёл ПСЖ, еле спаслись от поражения на 92 минуте.
YVG
YVG
вчера в 09:29
Смотря как посмотреть.
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 09:17
Ох, Маурисио, не надо тебе в МЮ. Сиди в своих тоттенхэмах, где всё плюс-минус спокойно, ну может быть в Эвертон пустят порулить. Строить и рассчитывать таких, как Криштя и Погба - это не твоё.
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 09:11, ред.
В Париже мало дуть в свисток, проводить тактические занятия и определять состав на игру... Это ведь, - Париж :))) Звёзды и планеты со своим лоском, гламуром и изяществом, - и этой галактикой надо уметь управлять :))
shlomo
shlomo
вчера в 09:10
Пора уже уходить в отставку.....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 09:05
Пари просто недооценил соперника. Вот и всё.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:00
Почеттино в Париже явно не на своем месте.
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