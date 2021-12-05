Почеттино: «Результат в матче с „Лансом“ справедлив»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после матча 17-го тура Лиги 1 против «Ланса» прокомментировал результат прошедшей встречи и отсутствие нападающего парижан Килиана Мбаппе в стартовом составе:
Мы должны отдать должное «Лансу», физической, агрессивной, энергичной команде, которая поставила нас в затруднительное положение. Но мы также должны отметить усилия, которые мы сумели сделать. Команда боролась, страдала, сумела сравнять счет. Но, в конце концов, я думаю, что результат справедлив.
Против такой агрессивной команды отсутствие технической точности усложнило нам задачу. Именно по этой причине произошли некоторые тактические изменения.
Килиан сыграл много матчей подряд. Он почувствовал некоторую усталость, и мы сочли нужным дать ему немного отдохнуть.
Матч «Ланс» — «Пари Сен-Жермен» закончился вничью 1:1. ПСЖ сумел отыграться в добавленное ко второму тайму время, на самых последних минутах встречи. Гол на свой счёт записал полузащитник Джорджиньо Вейналдум. Парижский клуб продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, «Ланс» расположился на 5-й строке.
Почеттино надо уволнять. Я лично в него верил, но время показало, что он в Париже не тянет. Вместе с ним пора расстаться с аргентинской диаспорой. Ди Мария постарел, а остальные и так никуда не годились.
Почеттино надо уволнять. Я лично в него верил, но время показало, что он в Париже не тянет. Вместе с ним пора расстаться с аргентинской диаспорой. Ди Мария постарел, а остальные и так никуда не годились.
...слишком много там собралось "звёзд",даже не знаю такого тренера,который смог бы их обуздать
...слишком много там собралось "звёзд",даже не знаю такого тренера,который смог бы их обуздать
Ланс по ударам и по ударам в створ превзошёл ПСЖ, еле спаслись от поражения на 92 минуте.
Ланс по ударам и по ударам в створ превзошёл ПСЖ, еле спаслись от поражения на 92 минуте.