Ибрагимович в автобиографии: «В МЮ с меня вычли фунт за фруктовый сок»

Нападающий «Милана» и сборной Швеции , в своё время успевший поиграть в Англии за «Манчестер Юнайтед», в новой автобиографии «Адреналин» написал о том, как из его зарплаты вычли фунт за выпитый им сок в минибаре:

Однажды я был в отеле с командой перед игрой. Мне захотелось пить, поэтому я открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы поиграли, а потом поехали домой. Приходит моя квитанция об оплате. Обычно я на это не смотрю. Но в тот раз, не знаю почему, мне стало любопытно, и я понял, что они вычли фунт из моей месячной зарплаты. Я позвонил менеджеру команды: «Извините, почему они вычли фунт из моей зарплаты». Менеджер сказал мне: «Это был фруктовый сок из мини-бара». В Италии никогда бы не случилось ничего подобного. Это детали, которые имеют значение и заслуживают уважения игроков.

Каждый день меня просили показать мои документы только для того, чтобы попасть на тренировочную площадку. Я опускал окно и говорил человеку у ворот: "Послушай, мой друг, я прихожу сюда каждый день в течение месяца. Я лучший игрок в мире. Если ты все еще не узнаешь меня, значит, ты не на той работе”.