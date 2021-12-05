ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Ибрагимович в автобиографии: «В МЮ с меня вычли фунт за фруктовый сок»

вчера, 12:46

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович, в своё время успевший поиграть в Англии за «Манчестер Юнайтед», в новой автобиографии «Адреналин» написал о том, как из его зарплаты вычли фунт за выпитый им сок в минибаре:

Однажды я был в отеле с командой перед игрой. Мне захотелось пить, поэтому я открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы поиграли, а потом поехали домой. Приходит моя квитанция об оплате. Обычно я на это не смотрю. Но в тот раз, не знаю почему, мне стало любопытно, и я понял, что они вычли фунт из моей месячной зарплаты. Я позвонил менеджеру команды: «Извините, почему они вычли фунт из моей зарплаты». Менеджер сказал мне: «Это был фруктовый сок из мини-бара». В Италии никогда бы не случилось ничего подобного. Это детали, которые имеют значение и заслуживают уважения игроков.

Каждый день меня просили показать мои документы только для того, чтобы попасть на тренировочную площадку. Я опускал окно и говорил человеку у ворот: "Послушай, мой друг, я прихожу сюда каждый день в течение месяца. Я лучший игрок в мире. Если ты все еще не узнаешь меня, значит, ты не на той работе”.

Ибрагимович выступал за «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год и забил 17 мячей в 33 играх.

Все новости
Ибрагимович хотел бы выступать за Милан вечно
Сегодня, 09:52 Комментарии3
Мбаппе: «Когда играешь с Неймаром и Месси, дерзко называть себя боссом»
Сегодня, 09:03 Комментарии5
Джеррард – об игре с «Ливерпулем» на «Энфилде»: «Хочу увезти оттуда победу»
Вчера, 23:45 Комментарии7
Рангник: «Наша команда проиграла „Ливерпулю“ 0:5. Нужно быть реалистом»
Вчера, 11:20 Комментарии11
Хави: «„Барселона“ способна поехать в Мюнхен и победить»
Вчера, 10:35 Комментарии50
Моуриньо после матча с «Интером» ответил журналисту в своём стиле
Вчера, 09:35 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:16
Охранник типичный послушный середняк
Red_team
Red_team
вчера в 18:56
У меня на работе буфет тоже платный и что? По-моему везде так
протон
протон
вчера в 17:45
из миллионов фунтов 1 фунт заметил)))
Это легко. Если у тебя зарплата 100000 или 40000 чего-либо в месяц или неделю и вдруг ты видишь, что на карту упало 99999 или 39999, то у меня тоже возник бы вопрос: "а где...рубль, евро, фунт?". Это не вопрос денег, а просто интерес даже.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:46
Охранник у ворот - смотрит в списки: "Ибрагимович - есть. Лучший игрок в мире - нет. Спрошу ка я документы на всякий случай."
Triem
Triem
вчера в 14:26
С такими зарплатами на фунт обращать внимание.... Хотя что это я... Капитализм он и в африке буржуазия
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:09
.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:06
Служить в МЮ-не фунт изюма,
коль ты не отслужил свой срок:
В рабочем городе угрюмо,
и платишь за фруктовый сок.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:49
Не было ни одного дня в карьере Ибрагимовича, где бы он был лучшим игроком мира. Даже близко...
Klaus-S
Klaus-S ответ ALBA BARCELONA 21 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:23, ред.
Очень спорное утверждение, если честно. И абсолютно бездоказательное. Мужество, на мой взгляд одинаковое у всех народов. Просто южане более эмоциональны и несдержаны.
Более очевидно то что северные народы более трудолюбивы и организованы. И знают цену деньгам.
И этому полно примеров. Ведь северные страны Европы более богаты чем южные. Уровень жизни там выше.
А то что итальянцы, греки, болгары - щедрые, это вообще не соответствует действительности.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:09
Там ещё пришёл счёт за виски.
Сантус
Сантус
вчера в 13:06
При миллионных доходах Златан за фунт так возмутился?Так кто мелочный?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:48
Мелочные какие...
ДСА
ДСА
вчера в 12:48
На халяву выпить не удалось
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100