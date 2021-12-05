Хави: «„Барселона“ способна поехать в Мюнхен и победить»

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вчера, 10:35

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави считает, что его команда может обыграть мюнхенскую «Баварию» в решающем матче Лиги чемпионов на следующей неделе, несмотря на проигрыш «Бетису» в 16-м туре Ла Лиги:

Команда способна поехать в Мюнхен и победить. Такова цель. Мы зависим от самих себя. Мы отправляемся на одну из самых сложных площадок в мире, но мы едем туда, чтобы отдать все и соревноваться.