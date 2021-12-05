Хави: «„Барселона“ способна поехать в Мюнхен и победить»

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави считает, что его команда может обыграть мюнхенскую «Баварию» в решающем матче Лиги чемпионов на следующей неделе, несмотря на проигрыш «Бетису» в 16-м туре Ла Лиги:
Команда способна поехать в Мюнхен и победить. Такова цель. Мы зависим от самих себя. Мы отправляемся на одну из самых сложных площадок в мире, но мы едем туда, чтобы отдать все и соревноваться.
«Барселоне» для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов необходимо играть с мюнхенцами вничью или обыгрывать их. В случае поражения каталонской команде остаётся надеяться, что португальская «Бенфика» потеряет очки в домашней встречи с «Динамо» Киев. При ничейном исходе сине-гранатовые также могут покинуть ЛЧ в случае победы «Бенфики». С раскладом сил в группе Е можно ознакомиться здесь.
Болтологи захватили мир. Звиздеть-не мешки ворочать!
Болтологи захватили мир. Звиздеть-не мешки ворочать!
Но если что , трепещи л/е
Но если что , трепещи л/е
И дополнительно к этому, если фортуна будет на стороне Барселоны
И дополнительно к этому, если фортуна будет на стороне Барселоны
Надеюсь, что Барселону ждёт успех и выиграет матч!!!
Надеюсь, что Барселону ждёт успех и выиграет матч!!!
Правда, на этом и могут перегореть. Излишняя мотивированность вредит.
Правда, на этом и могут перегореть. Излишняя мотивированность вредит.