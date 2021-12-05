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Хави: «„Барселона“ способна поехать в Мюнхен и победить»

вчера, 10:35
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона08.12.2021 в 23:00 Не начался

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави считает, что его команда может обыграть мюнхенскую «Баварию» в решающем матче Лиги чемпионов на следующей неделе, несмотря на проигрыш «Бетису» в 16-м туре Ла Лиги:

Команда способна поехать в Мюнхен и победить. Такова цель. Мы зависим от самих себя. Мы отправляемся на одну из самых сложных площадок в мире, но мы едем туда, чтобы отдать все и соревноваться.

«Барселоне» для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов необходимо играть с мюнхенцами вничью или обыгрывать их. В случае поражения каталонской команде остаётся надеяться, что португальская «Бенфика» потеряет очки в домашней встречи с «Динамо» Киев. При ничейном исходе сине-гранатовые также могут покинуть ЛЧ в случае победы «Бенфики». С раскладом сил в группе Е можно ознакомиться здесь.

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Хави
Перевод с espn.com
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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:14
Поехать способна, верим. Даже не поехать, а полететь! Но победить - не сейчас.
протон
протон
вчера в 21:26
хотя бы 8 не пропустите
Болтологи захватили мир. Звиздеть-не мешки ворочать!
протон
протон
вчера в 21:25
Миллер:Зенит может выиграть лигу чемпионов
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:40
Если только немцы,этого захотят!!
RTS-25
RTS-25
вчера в 16:30
Только не в этот раз.
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 16:03
    амурец
    амурец
    вчера в 15:34
    Вообщем выигрывать Барселоне или поигрывать будет решать только Бавария, от Барселоны ничего не зависит
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 15:14
    В Мюнхене выиграть Барселона может только у команды, составленной из болбоев.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 15:06
    Ну это наврядли, Хави! Если вы Бетис не обыграли, то Баварию на Альянц Арене - подавно:)
    shlifen
    shlifen
    вчера в 14:56, ред.
    После награждения ЗМ баварцы будут сверх-мотивированы, особенно один из них, и глядя на форму Барсы, почему-то кажется что фаны Реала будут смотреть ближайший матч Баварии и Барселоны в ЛЧ вот так:
    29081985
    29081985
    вчера в 14:39
    Хави: Команда способна поехать в Мюнхен и победить.
    Но если что , трепещи л/е
    vova505
    vova505
    вчера в 14:31, ред.
    Наверное это при условии, если Бавария выставит "экспериментальный" состав.
    И дополнительно к этому, если фортуна будет на стороне Барселоны
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 14:28
    Если будет битва как за Москву, то я верю, что Барселона способна обыграть Баварию и в нынешнем состоянии!
    Надеюсь, что Барселону ждёт успех и выиграет матч!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 14:23
    Очень похоже на несбыточную мечту.
    Triem
    Triem
    вчера в 14:18, ред.
    Поехать в Мюнхен конечно способна, и даже полететь - самолёты сейчас летают. Другое дело победить...
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 13:57
    Соревнуются многие, а выигрывает Бавария. Барса в полушаге от вылета из ЛЧ
    1bear
    1bear
    вчера в 13:38
    в нормальных обстоятельствах Барсе нечего ловить в Мюнхене,но Бавария уже победила в группе и может и не выиграть в среду,будет жалко,если так случится
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 13:26
    В лигу Европы Барсе в этом сезоне надо.
    FERIS
    FERIS
    вчера в 13:07
    Хави просто насмешил.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    вчера в 13:07
    "Ах Моська, знать она сильна, что лает на слона".
    bayern-cobra
    bayern-cobra ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 13:07
    Расмешил с меня лайк
    bayern-cobra
    bayern-cobra
    вчера в 13:04
    Баварии очки не нужны Хави по этому так говорит если Бавария захочет напомнять про 2-8
    bayern-cobra
    bayern-cobra
    вчера в 13:01, ред.
    Это будет зависить от Баварии и от злого Левы,мне лично Бенфика по интереснее смотрится чем Барса.Хотелось бы чтобы Бенфика прошла в1/8 Барсе все равно ничего не светит в 1/8
    112910415
    112910415
    вчера в 12:44
    поехать-то точно способна
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 12:42
    Барселона в Мюнхене способна крупно проиграть.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 12:38
    Бавария может проиграть, из жалости...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:21
    ...и подумал :"Что не сбрехнёшь на публику"!
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 12:14
    Ты наверное в астрале побывал!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 11:53
    Если даже учесть, что баварцам эта победа особо ничего не значит всё равно в успехе Барсы есть большие сомнения.
    Zhgoon
    Zhgoon
    вчера в 11:52
    Думаю, «Бавария» будет демонстративно уничтожать «Барселону» из-за лишения Левы ЗМ )))) С Месси им не скоро встречаться, зато его клуб будут втаптывать в газон.
    Правда, на этом и могут перегореть. Излишняя мотивированность вредит.
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