Джеррард – об игре с «Ливерпулем» на «Энфилде»: «Хочу увезти оттуда победу»

Наставник «Астон Виллы» высказался о предстоящем поединке 16-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча состоится 11 декабря в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Хочу увезти с «Энфилда» победу. Сейчас мы не можем по уровню соперничать с «Ливерпулем», но мы точно сделаем всё, что в наших силах.

Так что мы отправимся туда с уверенностью и верой в себя, имея в активе три победы из четырёх, и постараемся максимально усложнить им жизнь.