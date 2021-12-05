Джеррард – об игре с «Ливерпулем» на «Энфилде»: «Хочу увезти оттуда победу»

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о предстоящем поединке 16-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча состоится 11 декабря в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Хочу увезти с «Энфилда» победу. Сейчас мы не можем по уровню соперничать с «Ливерпулем», но мы точно сделаем всё, что в наших силах.
Так что мы отправимся туда с уверенностью и верой в себя, имея в активе три победы из четырёх, и постараемся максимально усложнить им жизнь.
Напомним, 11 ноября экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард был назначен главным тренером «Астон Виллы». Ранее специалист тренировал шотландский «Рейнджерс».
Наставник демонстрирует в новом клубе впечатляющую статистику, успев повторить историческое достижение.
Хочется мощный красивый матч!
Хочется мощный красивый матч!