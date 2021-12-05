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Джеррард – об игре с «Ливерпулем» на «Энфилде»: «Хочу увезти оттуда победу»

вчера, 23:45
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла11.12.2021 в 18:00 Не начался

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о предстоящем поединке 16-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча состоится 11 декабря в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Хочу увезти с «Энфилда» победу. Сейчас мы не можем по уровню соперничать с «Ливерпулем», но мы точно сделаем всё, что в наших силах.

Так что мы отправимся туда с уверенностью и верой в себя, имея в активе три победы из четырёх, и постараемся максимально усложнить им жизнь.

Напомним, 11 ноября экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард был назначен главным тренером «Астон Виллы». Ранее специалист тренировал шотландский «Рейнджерс».

Наставник демонстрирует в новом клубе впечатляющую статистику, успев повторить историческое достижение.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:55
Значит будет разгром.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:51
Не видать ему победы
Gahi
Gahi
сегодня в 04:26
Будем надеяться что так и будет в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:06
Ну это врятли получится!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:09
правильные слова Стиви Джи
пусть набирается опыта, вырабатывает дух тренера победителя,
я уверен, что в относительно скором времени Стиви Джи вернется домой и возглавит Ливерпуль!
ну а 11ого пусть победит сильнейший
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:53
Чего-то Стиви Джи не на шутку разошелся, посмотреть по-любому интересно будет
протон
протон
вчера в 23:48
Джеррарду нужно играть во всю мощь. Без сентиментальностей и соплей. Ливерпуль, если хочет выиграть чемпионат, должен просто обыгрывать всех, и Астон виллу в том числе. А не ждать подачек от Стиви, в стиле детских нелепых надежд от фанов, что Стиви будет подыгрывать своим))
Хочется мощный красивый матч!
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