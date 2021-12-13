Мележиков: «Решение по Витории будет приниматься в самое ближайшее время»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о дальнейшей судьбе главного тренера красно-белых Руя Витории.
Судьба Руя Витории? Решение будет приниматься на совете директоров в самое ближайшее время. Как я уже сказал, самое главное — подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб обязан работать на благо команды.
Также Мележиков подвел итоги первой части сезона.
Мележиков:"Решение будет приниматься на совете директоров"
....Что то тут не клеится....
Мележиков:"Решение будет приниматься на совете директоров"
....Что то тут не клеится....
В команде играли люди подобные Гулиеву и т.п. приходили поднять бабла Шюррле-мурле.
Так что решение надо принимать в первую очередь по всему руководству клуба. А не только по тренеру.
Менять Виторию на какого-то помощника, который никогда не работал главным, бред вообще. Руй противоречивую конечно половину сезона провел. Но если учесть тот состав, с которым он играл, результата конечно нет (в чемпионате), но большинство даже проигранных матчей Спартак провел лучше соперников. В одну калитку только Зениту проиграл. Сломался Понсе, забил на футбол Ларссон, не в форме был Соболев. Играл без нападающих фактически. Спартак в былые времена когда он был мощным, чемпионат был намного лучше,дерби ждали за месяц. Сейчас у нас чемпионат одной команды и интерес к футболу падает
В команде играли люди подобные Гулиеву и т.п. приходили поднять бабла Шюррле-мурле.
Так что решение надо принимать в первую очередь по всему руководству клуба. А не только по тренеру.
Менять Виторию на какого-то помощника, который никогда не работал главным, бред вообще. Руй противоречивую конечно половину сезона провел. Но если учесть тот состав, с которым он играл, результата конечно нет (в чемпионате), но большинство даже проигранных матчей Спартак провел лучше соперников. В одну калитку только Зениту проиграл. Сломался Понсе, забил на футбол Ларссон, не в форме был Соболев. Играл без нападающих фактически. Спартак в былые времена когда он был мощным, чемпионат был намного лучше,дерби ждали за месяц. Сейчас у нас чемпионат одной команды и интерес к футболу падает
В прошлом начальник охраны, а сейчас гендиректор, хотя по факту свадебный генерал.
В прошлом начальник охраны, а сейчас гендиректор, хотя по факту свадебный генерал.
видит -под кустом Маноли;
раз-два-три-четыре-пять-
будем главнюка искать.
видит -под кустом Маноли;
раз-два-три-четыре-пять-
будем главнюка искать.