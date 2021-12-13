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Мележиков: «Решение по Витории будет приниматься в самое ближайшее время»

вчера, 22:12

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о дальнейшей судьбе главного тренера красно-белых Руя Витории.

Судьба Руя Витории? Решение будет приниматься на совете директоров в самое ближайшее время. Как я уже сказал, самое главное — подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб обязан работать на благо команды.

Также Мележиков подвел итоги первой части сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:32
приедет Ваноли и всё решит
mat73
mat73
сегодня в 07:28
Да хоть чёрта лысого поставьте с золотыми яйцами! - пока федунизм не уйдет, толка не будет!
ДСА
ДСА
сегодня в 05:15
Теперь то уж точно выгонят.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 05:06
А чего там решать-то ? 0 : 3 при невнятной игре . Ваноли так Ваноли. Что Бог ни делает - всё к лучшему . Надоело смотреть как Спартак сиськи мнёт весь этот сезон и превратился в Х. знает что !!! Прощай Руй !
Aris
Aris
сегодня в 05:05
Менять то нужно руководство и хозяина!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:47
В данном случае совет директоров ничего не решает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:34, ред.
Салихова :«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака».

Мележиков:"Решение будет приниматься на совете директоров"

....Что то тут не клеится....
протон
протон
сегодня в 01:23
Последние несколько лет в Спартаке была полностью провальная трансферная компания.
В команде играли люди подобные Гулиеву и т.п. приходили поднять бабла Шюррле-мурле.
Так что решение надо принимать в первую очередь по всему руководству клуба. А не только по тренеру.
Менять Виторию на какого-то помощника, который никогда не работал главным, бред вообще. Руй противоречивую конечно половину сезона провел. Но если учесть тот состав, с которым он играл, результата конечно нет (в чемпионате), но большинство даже проигранных матчей Спартак провел лучше соперников. В одну калитку только Зениту проиграл. Сломался Понсе, забил на футбол Ларссон, не в форме был Соболев. Играл без нападающих фактически. Спартак в былые времена когда он был мощным, чемпионат был намного лучше,дерби ждали за месяц. Сейчас у нас чемпионат одной команды и интерес к футболу падает
BVG1
BVG1
вчера в 23:29
Случайное сочетание многих положительных для Спартака в ЛЕ ситуаций со взятием чужих ворот и нет, в свои, создали иллюзию какого-то, ну хоть что то представляющегося серьезным и заслуживающего одобрения в ИГРЕ Спартака, Даже те, самые :ортодоксальные, ничего спокойно и трезво не замечающие провалы в игре Спартака болельщики, с тупой верой (она - эта вера) из тех, позорных для России 90-х годов с удивительной наивностью считающие, что бромантановские времена Титова и Шалимова с анаболиками нандролона вот -вот вернутся, с пугающей для себя очевидностью , вдруг ощущают, что те времена давно прошли! Нужно просто, с юных (10-12лет) по 6-12 часов в день брать мяч, чеканить его во дворе, а потом отрабатывать удары, обводки или просто играть в футбол. (все так сейчас в Бразилии) В следующей игре Спартака в ЛЕ уверен, будет обескураживающие фиаско! По другому не может быть!!!
makkie
makkie
вчера в 23:06
Да и по Мележикову тоже нужно решение принимать.
В прошлом начальник охраны, а сейчас гендиректор, хотя по факту свадебный генерал.
санек002
санек002
вчера в 22:59
ДА НИ ФИГА ВЫ НА БЛАГО КОМАНДЫ НЕ РАБОТАЕТЕ!ВАША РАБОТА ОЦЕНЕНА 9М МЕСТОМ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:39
Если я правильно понял, то решение по Рую будет приниматься после приезда Ваноли? Все логично, в духе современного Спартак. Браво Федун!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:26
Шла Зарема в чистом поле,
видит -под кустом Маноли;
раз-два-три-четыре-пять-
будем главнюка искать.
ABir
ABir
вчера в 22:20
На одной чаше весов - первое место в группе ЛЕ, на другой провальный результат при не очень плохой игре в последних матчах в ЧР. Для руководства Спартака сегодняшнее поражение Спартака очень даже приемлимые результат, если уже обо всем договорились с Ваноли. Гораздо сложнее было бы принимать решение, если бы Спартак сегодня выиграл
Cat01
Cat01
вчера в 22:15
Ждём решение
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