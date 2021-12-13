Мележиков: «Решение по Витории будет приниматься в самое ближайшее время»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о дальнейшей судьбе главного тренера красно-белых Руя Витории.

Судьба Руя Витории? Решение будет приниматься на совете директоров в самое ближайшее время. Как я уже сказал, самое главное — подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб обязан работать на благо команды.