Инсайдер Шира: «Скаут ПСЖ Каттани станет спортивным директором „Спартака“»

Журналист и инсайдер Николо Шира подтвердил информацию, согласно которой спортивным директором «Спартака» станет скаут ПСЖ Лука Каттани.
По информации источника, итальянец подпишет трехлетний контракт.
Сделку помог совершить Франко Камоцци, близкий к руководству московского клуба.
Зареме нужен другой итальянец.
Зарема любит сериал Спрут)
Зареме нужен другой итальянец.
Зарема любит сериал Спрут)
При Федуне Спартак ничего не добьется!
При Федуне Спартак ничего не добьется!
Придётся опять неустойку выплачивать товарищ Федун.
Придётся опять неустойку выплачивать товарищ Федун.