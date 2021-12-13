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Инсайдер Шира: «Скаут ПСЖ Каттани станет спортивным директором „Спартака“»

вчера, 20:48

Журналист и инсайдер Николо Шира подтвердил информацию, согласно которой спортивным директором «Спартака» станет скаут ПСЖ Лука Каттани.

По информации источника, итальянец подпишет трехлетний контракт.

Сделку помог совершить Франко Камоцци, близкий к руководству московского клуба.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:27
кем бы он ни был, федунского спрута ему не победить
Зареме нужен другой итальянец.
Зарема любит сериал Спрут)
minai
minai
вчера в 22:58
Скорее всего эти ребята собрались чтобы пограбить Федуна.
Nazi
Nazi
вчера в 22:15
Неужели Коррадо?! :)
ABir
ABir
вчера в 21:57
Кого только не тащят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:42
Ну, теперь попрёт!
санек002
санек002 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 21:36
С ФЕДУНАМИ ПЕРЕМЕНЫ УРОВНЯ МЕЛКАДЗЕ И КОЛИ РАССКАЗОВА И ЛОМОВИЦКОГО...ТОЛЬКО ЕСЛИ БУДУТ!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:23
А Ваноли об этом знает или сюрприз будет???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:21
Работёнки предстоит много! 😜
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 21:16
Правильно. С этой мафией только Каттани разберется. Возможно...
makkie
makkie
вчера в 21:12
Всё равно кто будет.
При Федуне Спартак ничего не добьется!
Cat01
Cat01
вчера в 21:11
Ждём больших перемен
beefs
beefs
вчера в 21:08
ну что же, руководство клуба знает что делает...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:08
И шоо это значит. И надолго ли ???)
Придётся опять неустойку выплачивать товарищ Федун.
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