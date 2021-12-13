Яя Туре покинул тренерский штаб «Ахмата»

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вчера, 14:44

Экс-футболист «Барселоны» , входивший в тренерский штаб «Ахмата», покинул российскую команду.

В ноябре Туре проходил курс обучения в Кардиффе для получения тренерской лицензии категории А. На официальном сайте клуба Туре выразили благодарность:

Амбициозный специалист, который ставит перед собой большие цели в карьере тренера, готовится к самостоятельной работе. Наш клуб приветствует решение Яя Туре. Мы желаем ему удачи и успехов в дальнейшем. Уверены, опыт и знания, полученные в период выступления в лучших клубах мира, позволят Туре добиться больших побед в тренерской карьере.

Ивуарийский специалист был в тренерском штабе «Ахмата» с июня 2021 года.