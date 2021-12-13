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Яя Туре покинул тренерский штаб «Ахмата»

вчера, 14:44

Экс-футболист «Барселоны» Яя Туре, входивший в тренерский штаб «Ахмата», покинул российскую команду.

В ноябре Туре проходил курс обучения в Кардиффе для получения тренерской лицензии категории А. На официальном сайте клуба Туре выразили благодарность:

Амбициозный специалист, который ставит перед собой большие цели в карьере тренера, готовится к самостоятельной работе. Наш клуб приветствует решение Яя Туре. Мы желаем ему удачи и успехов в дальнейшем. Уверены, опыт и знания, полученные в период выступления в лучших клубах мира, позволят Туре добиться больших побед в тренерской карьере.

Ивуарийский специалист был в тренерском штабе «Ахмата» с июня 2021 года.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:42
Шашлык надоел.
112910415
112910415
вчера в 17:50
не задержался почему-то
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:12
Удачи ему в тренерской карьере!
Навзир
Навзир ответ y7jkwdh3apxj (раскрыть)
вчера в 16:26
Лучше всех недоброжелателей Ахмата.
particular
particular
вчера в 16:14
Поторговал е@алом и свалил...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:52
Может в спартак рвётся а мы не знаем.
beefs
beefs
вчера в 15:50
переждал, теперь в путь...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ y7jkwdh3apxj (раскрыть)
вчера в 15:41
Самим нужен нам.
memphis
memphis
вчера в 15:37
Заработал на клуб себе и был таков
ДСА
ДСА
вчера в 15:23
Он просто не потянул наших нагрузок.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:23
Музыка играла недолго и подопечный Селюка убрался восвояси.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:05
Можно пожелать ему только Удачи.
протон
протон
вчера в 15:02
Главный анти расист который хотел байкотировать ЧМ 2018 уехал? да и слава Богу.
y7jkwdh3apxj
y7jkwdh3apxj
вчера в 14:59
Мог бы и талалая с собой прихватить
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:54
Удачи во всем!!!!!! Спасибо за работу в Ахмате!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:47
Вот ведь печаль...
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